PEUGEOT 2008 ÉVALUATION Un SUV au style puissant distinctif 8.8 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 10/10 10/10 8/10 8/10 9/10 8/10 9/10 10/10 7/10 9/10 23 Photos © Peugeot Synthése Un SUV de dimensions compactes au style distinctif

Le SUV Peugeot 2008 est commercialisé à partir de 21 500 euros (1.2 PureTech 100 S&S Active). Le SUV Peugeot 2008 arbore un style puissant distinctif.Les proportions générales sont celles d'un SUV de dimensions compactes avec un pare brise reculé qui donne un capot plus horizontal.Long de 4,30 mètres, le SUV de dimensions compactes Peugeot 2008 propose un empattement de 2,60 mètres et un volume de coffre pouvant aller jusqu'à 434 litres (dont 29 litres sous le plancher).Basé sur la plateforme modulable CMP (Common Modular Platform), le SUV compact Peugeot 2008 se décline en essence, en Diesel et en électrique.Le 2008 bénéficie de tout un arsenal d'aides à la conduite: Drive Assist plus, freinage automatique d'urgence, Park Assist, alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas côté), alerte d'attention conducteur, commutation automatique des feux de route, reconnaissance étendue des panneaux (sens interdit, stop) avec préconisation pour les panneaux de vitesse et surveillance active d'angle mort.Le SUV Peugeot 2008 est commercialisé à partir de 21 500 euros (1.2 PureTech 100 S&S Active). Thème suivant Mis à jour le 05/12/2019