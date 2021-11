Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SERES SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion PEUGEOT e-Rifter Standard ÉVALUATION Un ludospace lectrique lesprit baroudeur 7.4 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 10/10 5/10 8/10 8/10 8/10 8/10 10/10 4/10 5/10 10 Photos Synthése Un véhicule électrique polyvalent et modulable

Le Le ludospace électrique Peugeot e-Rifter adopte certaines caractéristiques de l'univers SUV : garde au sol rehaussée, grandes roues, protections généreuses des bas de portes, bas de caisses, arches de roues et pare-chocs, mais aussi sabots avant et arrière.Le ludospace Peugeot réussit l'alliance d'un style robuste avec un esprit baroudeur.Construit sur la plateforme EMP2, le Peugeot Rifter tout-électrique est animé par un moteur électrique de 100 kW (136 ch) délivrant un couple de 260 Nm disponible dès le démarrage.La motorisation électrique offre une réactivité immédiate, sans vibration, sans bruit, sans passage de vitesse, sans odeur, et sans émission de CO2 locale.La batterie lithium-ion de 50 kWh et le système de freinage par récupération permettent une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 280 kilomètres en cycle d'homologation WLTP avec une seule charge.Le e-Rifter électrique peut se recharger depuis une prise standard, une prise renforcée ou grâce à une Wall Box et sur un chargeur rapide.Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles, de série un chargeur monophasé de 7,4 kW et en option un chargeur triphasé de 11 kW.Plusieurs types de charge sont possibles, à domicile, au travail ou sur des bornes publiques.Depuis une prise standard (8A), une charge complète dure 31 heures.Depuis une prise renforcée (16A), une charge complète s'effectue en 15 heures.Depuis une Wall Box de 7,4 kW, le chargeur embarqué monophasé (7,4 kW) permet une charge complète en 7 heures 30.Depuis une Wall Box 11 kW, le chargeur embarqué triphasé (11 kW) permet une charge complète en 5 heures.Depuis un chargeur rapide, la régulation thermique de la batterie permet d'utiliser des chargeurs 100 kW et d'atteindre 80% de la charge en 30 minutes.Disponible en 5 ou 7 places , le ludospace Peugeot se singularise par la polyvalence, la modularité et la praticité.Le Rifter s'adresse aux conducteurs et conductrices recherchant un véhicule familial orienté loisirs au look typé baroudeur pour accéder sans émission au centre-ville avec restriction de circulation. Thème suivant Mis ? jour le 29/10/2021