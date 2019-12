Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion RENAULT Captur ÉVALUATION Un SUV polyvalent fonctionnel au design athlétique 8.9 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 10/10 9/10 8/10 9/10 9/10 9/10 10/10 8/10 8/10 27 Photos © Renault Synthése Un SUV polyvalent fonctionnel doté d'une banquette arrière coulissante

Le Captur répond aux aspirations et besoins des possesseurs de monospace du segment B qui souhaitent « sortir de la banalisation » en conservant l'habitabilité et la modularité, des possesseurs de Le crossover polyvalent Renault capture le meilleur du monospace, du SUV et de la berline.Le Captur se distingue par un style expressif typé SUV avec des lignes athlétiques et dynamiques.Long de 4,23 mètres, le Captur accueille confortablement quatre adultes et leurs bagages.Ses fonctionnalités pratiques invitent à partir à la découverte du monde en famille.Le SUV polyvalent Renault embarque un large éventail de motorisations.Le crossover polyvalent Renault reçoit des moteurs essence TCe et diesel Blue dCi efficients aux consommations réduites.Reposant sur la plateforme modulaire CMF-B de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le Renault Captur propose de nombreux dispositifs d'aide à la conduite.Disposant d'une personnalité affirmée tout en proposant des fonctionnalités de monospace, le crossover Renault de dimensions compactes est capable de répondre aux besoins des familles.Le Captur répond aux aspirations et besoins des possesseurs de monospace du segment B qui souhaitent « sortir de la banalisation » en conservant l'habitabilité et la modularité, des possesseurs de berlines des segments B et C à la recherche de modularité et de personnalité pour leur véhicule et des possesseurs de monospaces du segment C qui souhaitent un véhicule habitable et fonctionnel au design dynamique. Thème suivant Mis à jour le 05/12/2019