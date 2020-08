Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion TOYOTA Proace City Verso Medium ÉVALUATION Une ludospace spacieux et polyvalent 7.8 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 7/10 10/10 7/10 8/10 8/10 8/10 8/10 9/10 6/10 7/10 4 Photos © Toyota Synthése Un véhicule polyvalent et modulable

Parmi les cibles privilégiées du véhicule polyvalent Toyota Proace City Verso figurent les jeunes couples actifs ou retraités, avec ou sans enfants, vivant en zone périurbaine ou à la campagne et adeptes des activités sportives comme le vélo ou la randonnée et des loisirs en extérieur comme le jardinage ou le bricolage. Le ludospace Toyota Proace City Verso se singularise avec un pare-brise avancé et un bloc avant haut et court.Doté de deux larges portes latérales coulissantes avec des vitres descendantes électriques, le ludospace Toyota Proace City Verso propose trois sièges individuels aux places arrière escamotables par une simple action dans le coffre, un siège passager avant escamotable, un plancher plat intégral, une longueur de chargement allant jusqu'à 2,70 mètres au plancher, une lunette arrière ouvrante et un volume de coffre de 775 litres.Conçu sur la plateforme EMP2 de PSA, le ludospace Toyota Proace City Verso propose de nombreuses technologies d' aide à la conduite et à la manœuvre.Le Toyota Proace City Verso adopte des blocs essence et Diesel adaptés à tous les usages, urbains comme extra-urbains, et une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.Le Toyota Proace City Verso s'adresse à une clientèle recherchant avant tout le volume, la praticité et la simplicité.Parmi les cibles privilégiées du véhicule polyvalent Toyota Proace City Verso figurent les jeunes couples actifs ou retraités, avec ou sans enfants, vivant en zone périurbaine ou à la campagne et adeptes des activités sportives comme le vélo ou la randonnée et des loisirs en extérieur comme le jardinage ou le bricolage. Thème suivant Mis à jour le 14/08/2020