Les marchés américains et chinois représenteront à eux-seuls 75% des ventes mondiales de l'héritier du créateur du segment des véhicules de loisirs quatre roues motrices (Recreational Active Vehicle with 4 Wheel-Drive). Le SUV hybride rechargeable de taille intermédiaire Toyota propose une motorisation hybride-électrique rechargeable ultra-sobre, une transmission intégrale, un vaste espace intérieur, un immense coffre et tout un arsenal d' aides à la conduite Le RAV4 Hybride Rechargeable délivre une puissance combinée de 306 ch (225 kW).Le RAV4 Hybride Rechargeable dispose de quatre modes de fonctionnement différents : Electrique, Hybride, Auto et Charge.Le RAV4 Hybride Rechargeable fonctionne comme un véhicule électrique tant que la batterie est suffisamment chargée: le mode électrique (EV) est le mode de conduite par défaut.Le RAV4 Hybride Rechargeable est capable de rouler sans aucune intervention du moteur thermique, même à pleine accélération, jusqu'à une vitesse de 135 km/h.Le Toyota RAV4 Hybride Rechargeable affiche une autonomie électrique de 75 km.Lorsque la limite de l'autonomie électrique est atteinte, le véhicule passe automatiquement en mode hybride.Le RAV4 Hybride Rechargeable affiche des émissions de CO2 de 29 g avec une transmission intégrale.Le RAV4 Hybride Rechargeable brille par sa polyvalence.Le RAV4 Hybride Rechargeable permet d'échapper au malus écologique et de séduire une clientèle, tant de particuliers que de professions libérales, recherchant un SUV de loisirs de taille intermédiaire à l'aise sur tous les terrains.Le Toyota RAV4 Hybride Rechargeable dispose des arguments pour séduire les familles actives avec adolescents qui veulent de l'espace.C'est un grand SUV de taille intermédiaire hybride rechargeable confortable à vocation familiale capable de se sortir de toutes les situations lorsqu'il est équipé d'une transmission intégrale.Le SUV de taille intermédiaire hybride rechargeable Toyota est en concurrence avec le Mazda CX-5 , le Honda CR-V , le Ford Kuga , ou encore le Mitsubishi Outlander Le véhicule mondial Toyota est commercialisé dans plus de 150 pays.Les marchés américains et chinois représenteront à eux-seuls 75% des ventes mondiales de l'héritier du créateur du segment des véhicules de loisirs quatre roues motrices (Recreational Active Vehicle with 4 Wheel-Drive). Thème suivant Mis ? jour le 26/03/2021