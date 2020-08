Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion TOYOTA Yaris ÉVALUATION Une citadine polyvalente de moins de quatre mètres 8.1 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 7/10 7/10 8/10 9/10 8/10 9/10 9/10 8/10 8/10 Synthése Une citadine japonaise polyvalente de dimensions réduites

La Toyota Yaris est l'un des modèles phares de Toyota en Europe.



Créée pour la clientèle européenne, la Yaris est en phase avec les priorités actuelles des acheteurs de citadines en Europe qui privilégient les critères rationnels comme le coût, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité, auxquels s’ajoutent des considérations à caractère plus émotionnel, comme le style et l’allure.



La Toyota Yaris Hybride est également en phase avec une demande privilégiant des voitures économes en carburant et moins polluantes, afin de répondre à des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Mis à jour le 29/07/2020