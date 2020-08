Synthése

Une citadine hybride qui fonctionne 80% du temps en mode tout électrique

La Toyota Yaris est l'un des modèles phares de Toyota en Europe.Créée pour la clientèle européenne, la Toyota Yaris Hybride est en phase avec une demande privilégiant des voitures plus économes en carburant et moins polluantes, afin de répondre à des réglementations environnementales de plus en plus strictes.La Yaris Hybride est également en phase avec les priorités actuelles des acheteurs de citadines en Europe qui privilégient les critères rationnels comme le coût , la fonctionnalité, la sécurité et la qualité, auxquels s'ajoutent des considérations à caractère plus émotionnel, comme le style et l'allure.

