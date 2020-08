Synthése Un crossover compact découvrable aux proportions dynamiques

Le crossover compact Volkswagen T-Roc se décline en version cabriolet pour voyager en panoramique cheveux au vent.Le crossover compact découvrable Volkswagen T-Roc réunit plusieurs ingrédients : des dimensions extérieures compactes , une allure dynamique, une position assise surélevée, des technologies d' aides à la conduite de haute technologie et les sensations de conduite, cheveux au vent, d'une voiture ouverte sur le ciel.Le T-Roc Cabriolet se distingue par une ligne de toit façon coupé , une calandre large qui intègre des feux à double optique, des proportions accrocheuses et des lignes vives et sportives.La largeur plutôt importante par rapport à la ligne de toit relativement basse souligne le dynamisme des proportions.Les lignes de la silhouette allongée du T-Roc Cabriolet sont caractérisées par un élément chromé qui s'étend du montant A jusqu'au montant C.Long de 4 234 mm, le T-Roc Cabriolet offre un volume de coffre petit et étroit de 280 litres.Le toit souple en tissu peut s'ouvrir et se fermer électriquement lorsque la voiture roule jusqu'à une vitesse de 30 km/h.Le crossover compact découvrable Volkswagen offre une instrumentation numérique innovante, une connectivité avancée et des systèmes d' aide à la conduite de dernière génération.Le « T-Roc Cabriolet » est équipé en standard d' équipements de haute technologie comme un système de surveillance périmétrique « Front Assist » avec freinage d'urgence en ville et détection des piétons, un assistant de maintien de voie « Lane Assist », un régulateur de vitesse adaptatif ACC et un freinage anticollisions multiples.Le T-Roc Cabriolet est proposé avec deux motorisations turbocompressées essence (TSI).Les deux motorisations sont disponibles en deux niveaux de puissance : 115 ch et 150 ch.Le moteur de 115 ch et à traction avant et boîte de vitesses manuelle.Le moteur de 150 ch est disponible en traction avant avec une boîte DSG 7 rapports à double embrayage.