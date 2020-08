Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion VOLVO V90 ÉVALUATION Un grand break haut de gamme à la ligne épurée d’inspiration scandinave Publicité 18 Photos © Volvo



Le grand capot du V90, la ceinture de caisse et les feux arrière sont autant d'autres signatures du design moderne de la marque suédoise Volvo.



Avec des lignes inspirées du Concept Estate, le



Le break haut de gamme de Volvo affiche un avant sculpté tout en finesse.



La grande calandre concave est ornée de l'emblème de la marque suédoise.



La calandre concave reçoit également des inserts verticaux noirs laqués.



Le V90 bénéficie de la signature lumineuse de Volvo. Elle évoque le marteau de Thor. En Scandinavie, Thor est le dieu de la foudre et du tonnerre, et son marteau est l'arme la plus puissante pour protéger l'univers de ses ennemis.



Avec les phares avant en forme de T ou « Marteau de Thor », le logo Volvo, symbole du fer, présente un visage distinctif.



Le break V90 bénéficie d'un design fluide grâce à la forme aérée de sa face avant, son capot nervuré, son pare-brise étiré et ses flancs sculptés.



Le contour des vitres latérales et celui de la calandre est chromé, alors que les bas de caisse, boucliers et coques de rétroviseurs sont peints de la couleur de la carrosserie.



Le V90 adopte un hayon de coffre incliné plutôt que droit, et des rails de toit en aluminium profilées.



Les feux arrière proéminents intègrent une signature lumineuse 100 % LED et un clignotant séquentiel.



Une double sortie d'échappement (ronde ou rectangulaire selon les finitions) et un diffuseur canalisent l'écoulement de l'air.



Pour ajouter de la force à son profil, le V90 est proposé avec une gamme de jantes allant de 17 pouces jusqu'à 21 pouces (en option).



Long de 4 936 mm, le V90 est large de 1 879 mm et haut de 1 475 mm. Le gabarit du grand break Volvo est imposant et peu adapté à la ville. D'autant plus que le diamètre de braquage (de 11,4 à 11,8 mètres selon la taille des roues) ne facilite pas toutes les manouvres dans les zones urbaines.



Le grand break Volvo propose un empattement de 2 941 mm et un volume de coffre de 560 litres.



Une fois les sièges arrière rabattus, le volume de coffre passe à 913 litres (sous les arrêtes de vitres) et à 1 526 litres (jusqu'au pavillon).



Inspiré par le design scandinave, l'intérieur épuré du V90 est luxueux.



L'intérieur du V90 allie des matériaux tels que du cuir souple et du bois rehaussés de détails faits main, et des boutons à la finition diamantée pour le démarrage/arrêt et le contrôle du volume du système audio.



Deux essences de bois (Noyer Scandinave et Bouleau Scandinave) habillent l'habitacle du V90.



La planche de bord, la console centrale et les contre-portes peuvent recevoir des éléments en fibre de carbone mate.



La planche de bord peut s'habiller de cuir. On retrouve une autre touche de cuir sur la clé de contact.



Les sièges avant élancés disposent d'un dossier relativement mince. Ils dégagent ainsi plus d'



Au centre de la planche de bord trône une tablette tactile de 9 pouces et son système Sensus à commandes tactile et vocale.



Le conducteur ou le passager avant peuvent commander les fonctions de confort: climatisation automatique bi-zone, réglages électriques, connectivité et système hifi.



Le système Sensus remplace les boutons et commandes de la console centrale et représente une façon inédite pour le conducteur de contrôler le véhicule.



La solution 100% connectée Cloud permet d'accéder à une série de produits et services en ligne. La sélection de services inclue entre autres la radio par internet, la navigation connectée, la possibilité de trouver un parking, la recherche de POI autour du véhicule et la lecture de musique en streaming de musique.



Les informations essentielles pour la conduite sont projetées en affichage tête haute sur la partie basse du pare-brise.



Le V90 propose en option un système audio Bowers & Wilkins. Le système audio britannique présent dans le V90 dispose d'un amplificateur de classe D de 1 400 watts et de 19 haut-parleurs Bowers & Wilkins. Il dispose également d'un subwoofer à air-ventilé. Intégré à la carrosserie, il transforme l'espace intérieur en un subwoofer géant. Pour gérer le temps entre le son et effectuer la coordination entre les haut-parleurs, un système de gestion du son est utilisé. Le système audio Bowers & Wilkins assure la neutralisation automatique du bruit du véhicule et propose un mode d'écoute reproduisant l'ambiance audio d'un «



Un purificateur d'air sophistiqué à capteur de particules PM 2.5 (en option ou de série sur la finition Inscription Luxe) permet au conducteur de contrôler la qualité de l'air intérieur via l'écran central. En cas de besoin, le purificateur d'air débarrasse l'habitacle de la quasi-totalité des particules fines en cinq minutes. Cette fonctionnalité est programmable dans le véhicule ou depuis l'application Volvo on Call.



La fonctionnalité de recharge sans fil des smartphones est-elle également disponible sur la plupart des variantes des gammes du break V90.



A l'intérieur, une sellerie en laine mélangée composée à 30 % de laine et 70 % de Polyester recyclé habille le V90 (sur les finitions Inscription et Inscription Luxe), tandis qu'une option d'intérieur sans cuir agrémente les plus hauts niveaux de finition.



Le V90 est disponible avec une série d'accessoires qui permettent au propriétaire de créer une



Le grand break Volvo dispose de systèmes de sécurité de pointe, de technologies de transmission innovantes et d'une combinaison optimisée entre puissance et



Le V90 propose une gamme de une motorisation 2 litres essence quatre cylindres, un bloc



Toutes les motorisations proposées sur le Volvo V90 sont électrifiées grâce aux technologies micro-hybride ou hybride rechargeable.



Le V90 profite d'une la micro-hybridation 48 V sur les moteurs diesel B4 et B5 AWD et l'offre essence B4 permettant de réaliser jusqu'à 15 % d'économies de carburant et de réduire les émissions en conditions de conduite réelles.



Le système de freinage électronique interagit avec le système de récupération de l'énergie au freinage et réduit la



Le V90 B4 essence dispose de 197 ch. Le bloc essence quatre cylindres turbocompressé délivre un couple de 300 Nm entre 1 500 et 3 200 tr/mn. Le break V90 B4 essence atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,9 secondes.



Le V90 T8 hybride essence dispose de 390 ch avec ses deux motorisations thermique et électrique. Le bloc essence quatre cylindres turbocompressé délivre une puissance de 303 ch et un couple de 400 Nm entre 2 200 et 4 800 tr/mn. Le bloc électrique de 87 ch délivre un couple de 240 Nm. Le break V90 T8 hybride essence atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,3 secondes.



Le V90 Diesel B4 délivre une puissance de 197 ch.



Le V90 Diesel B5 AWD 4 roues motrices dispose de 235 ch. Le bloc Diesel quatre cylindres turbocompressé délivre un couple de 480 Nm entre 1 750 et 2 250 tr/mn.



Destiné à de longs trajets autoroutiers, le Volvo V90 filtre avec souplesse les irrégularités de la route.



Le freinage automatique, City Safety, est un équipement standard sur le V90. Le City Safety détecte, alerte et/ou déclenche un freinage automatique dans certaines situations, de jour et de nuit, face à des véhicules, des cyclistes ou des piétions devant le véhicule. La détection des animaux de grande taille permet, de jour comme de nuit, de détecter de gros animaux tels que des cerfs, des élans ou des chevaux. Le système émet un avertissement intuitif puis agit sur le freinage d'urgence afin d'éviter la collision. Le système assure le freinage automatique dans les situations où le conducteur tourne à une intersection, alors que survient un véhicule en sens inverse.



Outre le City Safety, la dotation standard de la version Momentum comprend entre autres un régulateur de vitesse adaptatif, une fonction de



Le système de



L'alerte vigilance conducteur alerte le conducteur fatigué faisant preuve d'inattention. Le système surveille la progression du véhicule par rapport aux marquages au sol et avertit le conducteur en cas de conduite irrégulière ou mal maîtrisée. Le système assure le guidage vers une aire de repos qui dirige le conducteur vers le parking le plus proche pour faire une pause.



L'information panneaux routiers assiste le conducteur par l'affichage des panneaux routiers dans le combiné d'instrumentation. Il peut être combiné avec la fonction Alerte de vitesse qui prévient le conducteur par un témoin lumineux dans le tachymètre en cas de dépassement de la vitesse autorisée.



L'alerte de franchissement de ligne avertit le conducteur par un signal sonore en cas de franchissement par le véhicule de l'un des marquages au sol sans raison apparente.



L'alerte de franchissement de ligne active aide le conducteur à rester dans sa trajectoire en appliquant un couple supplémentaire sur la colonne de direction lorsque le véhicule s'apprête à quitter involontairement sa voie de circulation.



L'alerte distance de sécurité aide le conducteur à maintenir l'écart avec le véhicule qui précède.



Le système de protection anti-sortie de route peut détecter la situation entre 65 à 140 km/h avec ou sans marquage au sol et, le cas échéant, apporter une action corrective sur la direction ou agir sur les freins.



Le système anti-angle mort avertit le conducteur de la présence de véhicules dans l'angle mort ou en approche rapide derrière le véhicule.



L'alerte trafic en marche arrière avertit le conducteur de la présence de véhicules dans le champ au moment de reculer pour quitter une place de stationnement.



Les feux de route actifs avec projecteurs Full LED permettent de rester en permanence en feux de route. L'éblouissement des usagers circulant en sens inverse est évité par l'obscurcissement partiel du faisceau en fonction des besoins.



Les feux de route adaptatifs avec projecteurs halogènes aide le conducteur à utiliser plus efficacement les feux de route, en assurant à bon escient la commutation feux de route/feux de croisement.



Les feux tournants des phares directionnels actifs suivent la courbe de la route en virage.



L'éclairage d'intersection illuminent la zone proche du véhicule en cas de braquage du volant selon un angle de plus de 30°, ou d'activation des clignotants à une vitesse inférieure à 40 km/h.



Le Volvo V90 obtient la



Le grand break suédois a obtenu un score de 95% pour la protection des adultes, de 80% pour la protection des enfants, de 76% pour la protection des piétons et de 93% pour la présence de systèmes d'



L'assistance de stationnement semi-automatique facilite le stationnement en créneau (pour s'insérer dans la place ou la quitter) et en épi, en prenant en charge les opérations de braquage du volant. Le conducteur n'a qu'à gérer les passages marche avant/marche arrière et la vitesse du véhicule.



La caméra de recul agit comme un « troisième œil » derrière le véhicule en indiquant au conducteur la trajectoire prévue avant d'effectuer sa marche arrière.



La caméra Surround View fournit au conducteur une vue à vol d'oiseau à 360°, donnant un aperçu de l'



Le système d'aide au stationnement assiste le conducteur lors des manœuvres de stationnement. Le système dispense des signaux sonores et visuels qui aident le conducteur, en cours de manœuvres, à déterminer la distance par rapport à des objets fixes ou des sujets en mouvement.



Le contrôle électronique de stabilité contribue à diminuer le risque de dérapage en réduisant au besoin le couple moteur et en appliquant une puissance de freinage correctement calculée.



Le contrôle de stabilité au roulis calcule le risque de retournement. En cas d'évaluation de risque élevé, le couple moteur est réduit et une puissance de freinage donnée est appliquée sur une ou plusieurs roues pour pallier tout risque de retournement.



L'alerte anticollision avertit le conducteur de l'imminence d'un crash via un témoin d'alerte rouge projeté sur le pare-brise et une alarme sonore. Ces alertes incitent le conducteur à réagir, lui permettant dans la plupart des cas d'éviter l'accident.



L'alerte collision arrière détecte l'imminence d'une collision arrière via des radars implantés à l'arrière et les feux clignotent pour avertir le conducteur en aval.



Le V90 propose un système de protection contre les sorties de route et le freinage automatique aux intersections.



En cas de sortie de route, le V90 détecte ce qui est en train de se passer et les ceintures de sécurité avant sont aussitôt resserrées pour maintenir les occupants dans leur position. Afin d'éviter les blessures à la colonne vertébrale, la fonction absorbant l'énergie entre le siège et son cadre amortit les forces verticales qui peuvent survenir dans ce type de situation.



Le V90 est équipé d'un système qui freine automatiquement à la place du conducteur lorsqu'une voiture arrive en sens inverse et de face. C'est un scénario classique qui se produit généralement aux intersections des villes animées.



Question tarif, le grand break de luxe suédois est disponible à partir de 54 050 euros (B4 essence 197 Geartronic 8 Momentum).



Le Volvo V90 est proposé en quatre finitions richement dotées : Momentum, R-Design, Inscription et Inscription Luxe.



Volvo vise, en France, un volume de ventes annuelles de près de 400 unités de son grand break haut de gamme non ostentatoire.



Le break V90 a réalisé 273 ventes en France en 2019 (410 ventes en 2018 et 505 ventes en 2017).



Statutaire, le Volvo V90 entend bouleverser le segment, plutôt conservateur, des grands



Les



FINITION MOMENTUM



SECURITE ACTIVE



• City Safety, système d'anticipation de collision intelligent comprenant :

- Détection des véhicules, cyclistes, piétons et grands animaux avec freinage automatique à pleine puissance

- Détection des véhicules aux intersections avec freinage automatique à pleine puissance

- Avertissement sonore paramétrable

- Préparation des freins

• IntelliSafe Assist comprenant :

- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC

-

• Limiteur de vitesse

• Système de protection anti-sortie de route : Détection du risque de sortie de route (avec ou sans marquage au sol, de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction et, si nécessaire, sur les freins

• Système de protection collision frontale : Détection du risque de collision frontale (de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction

• Sécurité connectée : Alerte Feux de détresse et Chaussée glissante (nécessite une connexion internet)

• Freinage automatique post-collision (réduction du risque de suraccident)

• Alerte vigilance conducteur

• Alerte franchissement de ligne active

• Reconnaissance des panneaux de signalisation

• phares LED avec correcteur dynamique de la portée, feux de route adaptatifs et feux de jour

• Feux arrière à LED

• Feux antibrouillards avant à LED (indisponible sur T8 AWD)

• Feu antibrouillard arrière

• Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices, gérée par électronique avec système Instant Traction (uniquement sur les moteurs AWD)

• Correcteur électronique de trajectoire ESC

• Assistance au démarrage en côte

• Châssis dynamique

• Indicateur de perte de pression des pneus avec localisation

• Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact intégrée, fermeture à distance des vitres et du toit ouvrant et fonction panique (déclenchement du klaxon et des feux de détresse)

• Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h

• Bouton de verrouillage centralisé pour le conducteur et le passager avec diode de contrôle

• Système intelligent d'information au conducteur IDIS

• Contrôle de la stabilité au roulis RSC

• Système de contrôle du freinage du véhicule VDC

• Système de contrôle de la stabilité et de la traction STC

• Freins à disques 18 pouces ventilés à l'avant (17 pouces sur D4, V90 D5 AWD et 16 pouces sur V90 D3), 17 pouces à l'arrière (16 pouces sur V90 D3)

• Feux de freinage d'urgence

• Déclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence

• Essuie?glace arrière

• Rappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et arrière



SECURITE PASSIVE



• Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié

• Airbags latéraux conducteur et passager SIPS-BAG

• Airbags rideaux

• Airbag de genoux conducteur

• Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)

• Système de protection en cas de sortie de route comprenant :

- Ceintures de sécurité actives à prétensionneurs

- Assise des sièges avant à absorption d'énergie

- pédale de frein rétractable en cas de collision frontale

• Système de protection contre les chocs latéraux SIPS

• Système de protection contre le coup du lapin WHIPS (sièges avant)

• Préparation pour le système Isofix (places latérales arrière)

• Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur les 5 sièges

• Réglage en hauteur manuel des ceintures avant

• Système anti?sous?marinage sur chaque siège

• Appuie?tête sur chaque siège, dont un réglable en hauteur (arrière central)

• Structure de l'habitacle renforcée à l'acier de Bore

• Pare?brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc

• Verrouillage de sécurité enfant manuel

• Système de réglage en hauteur des phares

• Rappels de clignotant à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs

• Rétroviseur extérieur conducteur grand angle

• Trousse de 1ers secours et triangle de pré signalisation

• Kit anticrevaison



ENVIRONNEMENT& SANTE



• Fonction

• Système de récupération de l'énergie au freinage

• CleanZone : Filtre à charbon de climatisation multi-actif (limite l'entrée de pollen, de particules de pollution et des mauvaises odeurs en fermant automatiquement les arrivées d'air si nécessaire) et fonction pré ventilation

•

• Détecteur d'humidité

• Utilisation de matériaux recyclables à 85%

• Peinture extérieure à base d'eau (réduction de solvants polluants)

•Matériaux anti?allergènes dans l'habitacle (ceintures de sécurité, incrustations)



CONFORT



• Climatisation automatique bi-zone et aérations individuelles à l'arrière. Inclut un système de recirculation de l'air, un filtre à pollen et la fonction climatisation de l'habitacle moteur coupé

• Ouverture des portes sans clé Keyless entry incluant éclairage du sol dans les poignées de porte avant et Keyless

• Caméra de recul

• Radar de stationnement avant et arrière avec signal sonore et visuel

• Hayon électrique avec fonction Confort (mains libres)

• Appuie-têtes deuxième rangée rabattables électriquement

• Rétroviseur intérieur sans contour et extérieurs électrochromes

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage du sol

• Détecteur de pluie

• Allumage automatique des feux

• Eclairage d'approche et d'accompagnement

• Démarrage sans clé Keyless Start

• Frein de parking électronique automatique avec fonction

• Mode de conduite personnalisable via une molette sur la console centrale (impacte direction, boîte, moteur, freins, ESC,

• Dossier de la banquette arrière rabattable 60/40 avec plancher plat

• Cache?bagages automatique

• Filet de protection coffre / habitacle

• Filet de rangement sur le tunnel de la console

• Direction assistée électrique asservie à la vitesse

• Ordinateur de bord

• Rétroviseurs dégivrants à réglages électriques

• Volant réglable en hauteur et en profondeur

• Sièges conducteur et passager avec réglages électriques de la hauteur de l'assise, réglages manuels de l'inclinaison du dossier et de l'inclinaison de l'assise (conducteur)

• Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement

• Trappe à skis

• Vitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec système antipincement

• Pack éclairage :Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l'avant et à l'arrière, éclairage d'ambiance avant et arrière, éclairage aux pieds à l'avant, dans les rangements du tunnel central, dans la boîte à gants, dans le coffre et du sol dans les portières avant, éclairage intérieur temporisé

• Sonde de température extérieure et horloge

• Prises 12 V à l'avant, à l'arrière et dans le coffre

• Trappe à carburant intelligente sans bouchon

• Pré câblage électrique pour crochet d'attelage



LIGNE EXTERIEURE



• Jantes alliage 18 pouces 5 branches double Argent 245/45 R18

• Rails de toit couleur Aluminium

• Seuil de coffre en Aluminium

• Contour des vitres latérales chromé

• Calandre avec contour chromé et inserts verticaux Noir laqué

• Bas de caisse, pare?chocs et rétroviseurs couleur carrosserie (pieds des rétroviseurs Noir Laqué)

• Vitres teintées à 25%



LIGNE INTERIEURE



• Assise et dossier des sièges en Cuir

• Volant 3 branches gainé de Cuir avec insert Aluminium

• Pommeau de levier de vitesses gainé de Cuir (rétroéclairé avec boîte Geartronic)

• Incrustations Aluminium minéral

• Incrustations chromées autour des ouïes d'aération

• Bouton de démarrage, molette de la console centrale et commandes des ouïes d'aération en Aluminium cranté

• Tapis de sol textile avant et arrière

• Seuils de porte avant et arrière en Aluminium badgés Volvo à l'avant

• Accoudoir central avant avec espace de rangement

• Accoudoir central arrière rabattable avec espace de rangement et 2 porte?gobelets

• 2 espaces de rangement avec volet coulissant entre les sièges avant, incluant 2 porte?gobelets (Noir Brillant sur T8 AWD)

• Espace de rangement dans les 4 portes, pouvant accueillir une bouteille de 1L dans les portes avant

• Espace de rangement verrouillable sous le plancher du compartiment à bagages lorsque le coffre est verrouillé

• Aumônières au dos des sièges avant et sur le tunnel central côté passager

• Boîte à gants

• 4 porte?cintres

• 4 points d'ancrage dans le compartiment à bagages

• 4 crochets non rétractables dans les panneaux latéraux du compartiment à bagages



MULTIMEDIA&CONNECTIVITE



• Ecran tactile multimédia haute résolution 9 pouces personnalisable

• Combiné d'instruments digital 12,3 pouces personnalisable

• Sensus Connect : Applications web, affichage et lecture vocale des SMS (TTS), emanuel utilisateur et service révision connectée

• Sensus Navigation:

? Affichage 3D, cartographie Europe, information trafic en temps réel (nécessite une connexion Internet)

? Applications web dédiées

? 8 ans de mises à jour cartographiques gratuites grâce au programme MapCare

• Apple Carplay / Google Android Auto

• Système audio Volvo High performance : 330W, 10 Hp, radio RDS et 2 prises USB

• Radio numérique terrestre

• Connexion Bluetooth

• Volvo on Call:

? Application mobile : Localisation de la voiture, Verrouillage/ déverrouillage des portes, Ordinateur de bord, Journal et statistiques de conduite, Calendrier lié, Chauffer ou rafraîchir l'habitacle à distance (boîte automatique uniquement), État de la batterie (uniquement sur T8 AWD)? Fonctionnalité du véhicule : Alerte automatique en cas de collision, Service SOS, Assistance, Avertissement de vol, Tracking du véhicule volé, Fonction hotspot Wi?Fi

• Commandes audio au volant

• Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, eManuel utilisateur et navigation)



R-DESIGN



Tous les équipements de la finition Momentum plus:



Jantes alliage 18 pouces 5 branches Noir /Diamant 245/45 R18

Châssis sport abaissé (15 mm) (Châssis dymanique sur T8 AWD)

Calandre R?design spécifique avec contour Noir Laqué

Bouclier avant et diffuseur arrière spécifique avec inserts Noir Laqué

Inserts Noir Laqué sur le bouclier avant et arrière

Rails de toit Noir Laqué

Contour des vitres latérales Noir Laqué

Coques de rétroviseurs Noir Laqué

Phares directionnels Full LED avec correcteur dynamique de la portée, lave?phares à haute pression escamotables, feux de route actifs et feux de jour

Antibrouillards avant à LED avec éclairage d'intersection (indisponible sur T8 AWD)

Sellerie Nubuck / Cuir Nappa perforé Anthracite avec surpiqûres et passepoil Beige

Pavillon de toit Anthracite

Sièges Sport Contour (renforts latéraux pour un meilleur maintien)

Sièges conducteur et passager à réglages électriques avec fonction mémoire pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs

Assise des sièges avant extensible électriquement

Sièges avant chauffants (trois niveaux d'intensité)

Volant chauffant

Buses de lave?glace chauffantes

Incrustations Aluminium Maillé

Planche de bord et partie supérieure des contre?portes gainées de simili?cuir

Clé gainée de Cuir

Volant Sport en Cuir avec insert Aluminium

Pommeau de levier de vitesses en Cuir

Pédalier R?design en Aluminium

Tapis de sol Inscription

Seuils de portes avant et arrière en Aluminium rétroéclairés et badgés Volvo à l'avant (badgé Recharge sur T8 AWD)

Pack éclairage : Éclairage d'ambiance avant et arrière personnalisable, éclairage d'ambiance au niveau des portes et de la planche de bord, éclairage dans les contre?portes, des poignées de porte intérieures, des porte?gobelets avant, aux pieds à l'arrière, du sol dans les portières arrière et du hayon

Rideaux pare?soleil pour les vitres latérales arrière



INSCRIPTION



Tous les équipements de la finition Momentum plus:



Jantes alliage 18 pouces 10 branches Diamant 245/45 R18W

Calandre couleur Aluminium avec inserts chromés

Inserts chromés sur le bouclier avant

Insert chromé sur les poignées de porte

Insert chromé sur les bas de caisse latéraux

Insert couleur Aluminium sur le bouclier arrière

Double sortie d'échappement rectangulaire chromée intégrée

Phares directionnels Full LED avec correcteur dynamique de la portée, lave?phares à haute pression escamotables, feux de route actifs et feux de jour

Antibrouillards avant à LED avec éclairage d'intersection (indisponible sur T8 AWD)

Sièges conducteur et passager à réglages électriques avec fonction mémoire pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs

Assise des sièges avant extensible électriquement

Sièges avant chauffants (trois niveaux d'intensité)

Volant chauffant

Buses de lave?glace chauffantes

Incrustations Frêne Anthracite ou Chêne Scandinave (selon la sellerie sélectionnée)

Planche de bord et partie supérieure des contre?portes gainées de simili?cuir

Pommeau de levier de vitesses exclusif en cristal d'Orrefors

Clé gainée de Cuir

Tapis de sol Inscription

Seuils de portes avant et arrière en Aluminium rétroéclairés et badgés Volvo à l'avant (badgé Recharge sur T8 AWD)

Pack éclairage : Éclairage d'ambiance avant et arrière personnalisable, éclairage d'ambiance au niveau des portes et de la planche de bord, éclairage dans les contre?portes, des poignées de porte intérieures, des porte?gobelets avant, aux pieds à l'arrière, du sol dans les portières arrière et du hayon

Rideaux pare?soleil pour les vitres latérales arrière



INSCRIPTION LUXE



Tous les équipements de la finition Inscription plus:



Climatisation automatique quadri?zone (incluant boîte à gants réfrigérée) (indisponible sur T8 AWD)

Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare?soleil électrique

Affichage tête haute couleur personnalisable

Sellerie Cuir Nappa perforé et ventilé

Système de filtration de l'air Clean Zone Advanced avec indication de la qualité de l'air intérieur

Système audio Volvo Harman Kardon Premium Sound

Amplificateur 12 canaux de 600W, 14 HP dont un subwoofer, systèmes Dolby Pro Logic II et Dolby Surround 5.0 Cinéma Edition, technologie d'amélioration du son Dirac Live et commande vocale avancée

Caméras Surround View (

IntelliSafe Surround : Surveillance anti?angle mort, Assistance au changement de file, Alerte trafic en marche arrière et Alerte collision arrière avec action corrective sur la direction

Maintien latéral du dossier réglable électriquement



EQUIPEMENTS SPECIFIQUES À LA MOTORISATION T8 AWD



Jantes alliage 18 pouces 5 branches Noir /Diamant 255/40 R19W

Jantes alliage 18 pouces 10 branches Noir /Diamant 245/45 R18W (en série également sur Momentum)

Badge spécifique Recharge T8 AWD sur le hayon

Vitres latérales feuilletées

Subwoofer

Pommeau de levier de vitesses exclusif en cristal d'Orrefors sur Inscription et Inscription Luxe

Système de préconditionnment de l'habitacle (chauffage et climatisation)

Sac de rangement pour câble de recharge électrique

Port de recharge sur l'aile avant gauche

Câble de recharge de 4,5 mètres avec LED d'indication de charge



La finition Momentum reprend les éléments de design extérieur de la finition Inscription (calandre couleur Aluminium avec inserts chromés, insert chromé sur les bas de caisse latéraux badgé Recharge, insert couleur Aluminium sur le bouclier arrière et insert chromé sur les poignées de portes)



