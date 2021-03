Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH AIWAYS ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion VOLVO XC40 Recharge Twin ÉVALUATION Un SUV compact lectrique premium puissant transmission intgrale 7.7 Synthèse Présentation Points forts / faibles Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 9/10 9/10 6/10 9/10 9/10 9/10 9/10 10/10 2/10 5/10 29 Photos © Volvo Synthése Un SUV compact électrique scandinave à transmission intégrale

Le SUV compact électrique



Long de 4,43 mètres, le



Basé sur la plate-forme CMA (Compact Modular Architecture) de



Le Volvo XC40 Recharge Twin électrique se singularise par une accélération naturelle et vive et une transmission intégrale.



Le Volvo XC40 Recharge Twin est équipé d'une batterie haute tension lithium-ion de 78 kWh (75 kWh utile) qui peut développer une puissance maximale de 320 kW. Elle permet au SUV Volvo de parcourir jusqu'à 418 km en cycle combiné WLTP (539 km en ville en cycle WLTP City).



Il y aurait en France de l'ordre de 29 854 emplacements publics de stationnement permettant de brancher un



7 637 points de recharge ouverts et accessibles au public délivrent une puissance inférieure à 11 kW, soit 26 % de l'ensemble du parc.



Avec 19 792 points de recharge ouverts au public, la recharge accélérée, délivrant une puissance comprise entre 14 et 22 kW, représente près de 66 % du réseau français.



2 425 points de recharge rapide (plus de 24 kW), soit 8 % du total, sont aujourd'hui disponibles.



Les points de recharge en courant continu proposent de la recharge rapide pour les déplacements longue distance mais sont encore en minorité sur le territoire. Parmi ces points de recharge rapide, 1 788 (soit 6 % du total) délivrent une puissance supérieure à 50 kW et 30 délivrent une haute puissance, c'est-à-dire plus de 100 kW, permettent une recharge en quelques dizaines de minutes sur des trajets longue distance.



Le SUV XC40 Recharge Twin embarque des dispositifs de sécurité et d'



Les dispositifs de sécurité et d'aide à la conduite proposés sur le XC40 Recharge Twin comprennent le



Le Volvo XC40 Recharge Twin compte sur sa technologie électrique dans un marché qui se détourne de la motorisation thermique au profit de la motorisation électrique.



Le Volvo XC40 Recharge Twin au



