Restez connecté sur l’actualité automobile

Suite à l'annulation de l'édition 2020 du salon international de l' automobile de Genève pour cause de crise sanitaire Coronavirus,permet deVolkswagen présente ses nouveaux modèles enGrâce à la, tous les véhicules Volkswagen prévus au salon de l'automobile de Genève sont àà l'adresse https://www.volkswagen.de/de/specials/geneva-2020.html.Le stand Volkswagen et tous les véhicules prévus pour Genève ont fait l'objet d'unpour offrir aux unecomme s'ils se trouvaient sur le salon Suisse.L'expérience digitale interactive à 360° permet aux visiteurs de parcourir le stand Volkswagen, d'observer les véhicules sous tous les angles et d'afficher les véhicules avec des jantes ou des coloris différents.L'accent a été mis sur les nouveaux véhicules de l'année 2020, qui vont du véhicule électrique ID.3 au nouveau Touareg R avec technologie hybride rechargeable, en passant par la dernière génération de la version sportive GTI emblématique de la Golf Ce premier stand entièrement digital ouvre la voie à d'autres présentations virtuelles de véhicules en ligne.expliqueLa visite du salon de l'automobile virtuel Volkswagen de Genève est gratuite.Le site web Volkswagen est disponible en allemand et en anglais 24h / 24 jusqu'au 17 avril 2020.