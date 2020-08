Restez connecté sur l’actualité automobile

2 Photos © Kia Commercialisé depuis le quatrième trimestre 2017 (plus de 150 000 unités vendues en Europe depuis le début de sa commercialisation), le crossover urbain Kia Stonic s'offre un léger restylage.



Le design du Stonic évolue subtilement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.



Le Kia Stonic restylé hérite, selon le niveau de finition, de nouveaux projecteurs full LED.



Toutes les versions disposent d'un nouveau design des antibrouillards avant.



Un plus large éventail d'options de personnalisation est proposé, avec notamment sept combinaisons de coloris pour la carrosserie et le toit.



Les options de personnalisation disponibles pour l'habitacle comprennent deux packs intérieur. Ces options apportent une



À l'intérieur, le combiné d'instrumentation repose sur un affichage digital 4.2 pouces à haute résolution.



Le Kia Stonic se dote d'un système de navigation optimisé avec écran tactile associé à un système télématique Uvo Connect, destiné à améliorer la connectivité et les fonctionnalités de commande du véhicule.



Un écran tactile de 8 pouces est proposé de série avec le système audio ou le système de navigation, selon le niveau de finition.



Le système d'infodivertissement offre une multi connexion Bluetooth, permettant aux occupants de connecter deux appareils mobiles simultanément, l'un dédié à une utilisation multimédia et du téléphone en mode mains-libres et l'autre uniquement à une utilisation multimédia.



Le Kia Stonic restylé bénéficie du système télématique Uvo Connect de Kia, offrant des services embarqués fournissant des informations, entre autres, sur les conditions de circulation, les prévisions météorologiques, les points d'intérêt (POI), les



La reconnaissance vocale en ligne permet aux utilisateurs de rechercher des points d'intérêt, des adresses, des prévisions météorologiques ou d'envoyer des SMS par le biais d'instructions vocales.



Le service de guidage baptisé « Système de navigation connectée » fait appel aux données de circulation en temps réel basées sur le cloud pour prévoir les itinéraires les plus rapides.



L'application Uvo, compatible avec les smartphones Android et Apple, offre de nouvelles fonctions, parmi lesquelles la navigation piéton. Ainsi, les utilisateurs peuvent poursuivre leur navigation jusqu'à leur destination finale, même après avoir stationné et quitté leur véhicule, et s'orienter sans difficulté dans des villes où les parcs de stationnement sont le plus souvent éloignés des boutiques, cafés et restaurants.



La fonction « Transfert de profil utilisateur » permet aux utilisateurs de sauvegarder via le cloud leurs préférences concernant les services Uvo embarqués et de transférer les réglages correspondants d'un véhicule à un autre. Cette fonction est conçue pour les clients qui alternent régulièrement entre différents



Le Kia Stonic restylé embarque une motorisation essence à hybridation légère de 48 V, ainsi qu'une boîte de vitesses manuelle intelligente à embrayage électronique.



Associant un moteur 1.0 litre T-GDi (bloc essence suralimenté à injection directe) à un



L'alterno-démarreur MHSG est relié par une courroie au vilebrequin du moteur thermique, et bascule entre les modes « moteur électrique » et « alternateur » en toute discrétion.



En mode « moteur électrique », lors des phases d'accélération, l'alterno-démarreur MHSG fournit une assistance électrique destinée à réduire la charge et le niveau d'émissions du moteur thermique.



En phase de décélération, l'alterno-démarreur MHSG a la capacité, dans certaines conditions, de basculer en mode « alternateur », et de récupérer ainsi l'énergie du vilebrequin pour recharger la batterie.



Le moteur 1.0 litre T-GDi « Smartstream » bénéficie de la technologie de régulation en continu de la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD). La technologie CVVD permet au moteur thermique de basculer imperceptiblement d'un cycle de combustion à l'autre en fonction de sa charge, et de maximiser ainsi son rendement énergétique dans toutes les conditions de conduite.



Le moteur Smartstream développe 100 ch ou 120 ch.



Le groupe propulseur à hybridation légère est proposé avec les deux versions de 100 et 120 ch du moteur thermique, et associé pour chacune d'elles à un sélecteur de mode de conduite, permettant au conducteur d'adapter son style de conduite en sélectionnant au choix le mode Eco, Sport ou Normal.



Les modèles à hybridation légère sont disponibles avec la boîte de vitesses manuelle intelligente iBVM6 à 6 rapports de Kia. Elle bénéficie d'un système d'embrayage électronique contribuant à accroître le rendement énergétique et à réduire les



La boîte manuelle iBVM6, comme la transmission à double embrayage à 7 rapports DCT7, permettent une mise en roue libre du véhicule avec le moteur thermique



Le Kia Stonic est doté de six airbags répartis dans tout l'habitacle, ainsi que de fixations pour sangles supérieures et de points d'ancrage Isofix aux places latérales arrière.



Selon son niveau d'équipement, le Kia Stonic restylé bénéficie de plusieurs systèmes d'aide à la conduite évolués de dernière génération (ADAS), parmi lesquels le système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piétons, des véhicules et des cyclistes, l'aide au maintien dans la file (LKA), l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW), le régulateur de vitesse adaptatif (SCC) et l'assistance active à la conduite (LFA).



Le système d'aide au maintien dans la file (LKA), de concert avec le régulateur de vitesse adaptatif, contrôle l'accélération, le freinage et la direction selon l'évolution des véhicules en amont et les conditions de circulation. Opérationnel entre 0 et 130 km/h, il utilise une caméra et des capteurs radar pour maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, tout en surveillant les marquages au sol, pour maintenir le véhicule au milieu de sa voie de circulation.



Le Kia Stonic peut également être équipé du système de détection de trafic arrière (RCCA) et de capteurs de stationnement avant et arrière, selon finition.



Depuis son lancement sur le marché européen fin 2017, le Kia Stonic se classe au quatrième rang des meilleures ventes annuelles de la marque (après les modèles Ceed,



