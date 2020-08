Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Lamborghini Dédiée au circuit, l'hypercar Lamborghini Essenza SCV12 embarque le moteur V12 atmosphérique le pus puissant jamais développé par la marque de Sant'Agata Bolognese.



Le V12 atmosphérique développe une puissance de 830 ch grâce à la suralimentation dynamique à haute vitesse. Les pots d'échappement réduisent la contre-pression, ce qui améliore les



La puissance est transmise aux roues via une boîte de vitesses porteuse X-trac à 6 rapports, situé sur le train arrière.



Conçue sur un châssis monocoque en fibre de carbone dépourvu d'arceaux de sécurité en acier, l'hypercar Lamborghini affiche un rapport poids/puissance de 1,66 ch.



L'hypercar Lamborghini Essenza SCV12 bénéficie de solutions aérodynamiques inspirées des prototypes de compétition et de solutions techniques inédites.



L'hypercar Lamborghini dispose de suspensions push-roads installées sur la boîte de vitesse.



Les pneumatiques slicks sont montés sur des jantes en magnésium de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière.



Le freinage est assuré par des disques et des étriers de frein développés par la division Motorsport de Brembo.



Le capot de l'hypercar au design futuriste présente une double prise d'air avec une grande arrête centrale qui divise les flux d'air chaud provenant du radiateur et dirige l'air frais vers la prise d'air située au centre du toit.



Un splitter et deux appendices latéraux se démarquent, tandis que sur les flancs, les flux d'air destinés au refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses ont été optimisés grâce aux ailettes verticales situées sur les longerons.



Le grand aileron arrière réglable, à double profil, complète le dispositif aérodynamique.

Dédiée au circuit, l'embarque le moteurle pus puissant jamais développé par la marque de Sant'Agata Bolognese.Le V12 atmosphérique développe une puissance degrâce à la suralimentation dynamique à haute vitesse. Les pots d'échappement réduisent la contre-pression, ce qui améliore les performances La puissance est transmise aux roues via une, situé sur le train arrière.Conçue sur un châssis monocoque en fibre de carbone dépourvu d'arceaux de sécurité en acier, l'hypercar Lamborghini affiche unL'hypercar Lamborghini Essenza SCV12 bénéficie deinspirées des prototypes de compétition et de solutions techniques inédites.L'hypercar Lamborghini dispose de suspensions push-roads installées sur la boîte de vitesse.Les pneumatiques slicks sont montés sur des jantes en magnésium de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière.Le freinage est assuré par des disques et des étriers de frein développés par la division Motorsport de Brembo.Le capot de l'hypercar au design futuriste présente une double prise d'air avec une grande arrête centrale qui divise les flux d'air chaud provenant du radiateur et dirige l'air frais vers la prise d'air située au centre du toit.Un splitter et deux appendices latéraux se démarquent, tandis que sur les flancs, les flux d'air destinés au refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses ont été optimisés grâce aux ailettes verticales situées sur les longerons.Le grand aileron arrière réglable, à double profil, complète le dispositif aérodynamique.