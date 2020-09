Restez connecté sur l’actualité automobile

12 Photos © Peugeot Lancé en 2016 et élu "Car Of The Year 2017", le SUV compact Peugeot 3008 profite d'un restylage.



Le design du SUV face avant redessinée avec une calandre sans cadre prolongée d'ailettes sous les projecteurs et des feux arrières Full LED.



Des écopes latérales noir brillant et un sabot peint ont été intégrés au pare-chocs.



Les projecteurs avant redessinés bénéficient de la technologie LED et sont prolongés de DRL en forme de crocs avec une pointe chromée.



Les projecteurs antibrouillards sont remplacés par la fonction « Foggy Mode », intégrée aux projecteurs Full LED, qui allume les feux de croisement avec une intensité réduite lors de l'activation des feux antibrouillards arrières.



Le nez de capot du 3008 arbore le monogramme du modèle.



Les versions GT et GT Pack disposent d'une calandre spécifique avec un motif au design évolutif.



Sur les niveaux GT / GT Pack, les projecteurs Full LED offre un regard encore plus high-tech grâce à l'extension de la signature lumineuse et à la fonction d'éclairage en virage (EVS) qui optimise la visibilité jusqu'à 90 km/h.



A l'arrière, les feux adoptent la technologie Full LED (y compris pour le feu de recul), affichant les griffes en 3D pour une signature lumineuse incisive.



Les clignotants sont à défilement.



Les feux sont recouverts d'une vitre transparente fumée, prolongeant le bandeau noir de coffre de chaque côté du véhicule, élargissant visuellement l'arrière.



Le SUV



Une option « Black Pack » (Calandre / Lion « Dark chrome », monogrammes 3008/ GT / Peugeot noir satin, sabot noir brillant, enjoliveurs d'ailes avant noir brillant, barres de toit noir satin, enjoliveurs de pavillon noir brillant, enjoliveurs de béquet noir brillant, bandeau de bouclier arrière noir brillant, lécheurs caoutchouc noir, bas de portes noir et jantes 19 pouces Black Pack spécifiques noir onyx et vernis Black mist) est proposée sur les niveaux de finitions GT et GT Pack.



Dans l'habitacle, le i-Cockpit évolue pour être plus moderne et haut de gamme.



Le combiné numérique de 12,3 pouces, entièrement paramétrable et personnalisable, se dote d'une dalle numérique à la technologie « Normally Black » pour une meilleure lisibilité avec des contrastes supérieures.



L'écran central tactile, d'une dimension de 10 pouces, haute définition, s'accompagne d'une série de sept touches piano – les « toggles switches » - permettant un accès direct et permanent aux principales fonctions de confort : radio, climatisation, navigation 3D connectée avec commande vocale, paramètres véhicule, téléphone, applications mobiles et feux de détresse. Les versions Hybrides rechargeables ont une touche spécifique permettant l'accès au menu des fonctions électriques.



Au niveau de la console centrale, toutes les motorisations thermiques équipées de boites de vitesses automatiques sont dotées en série d'un sélecteur de modes de conduite permettant de choisir entre les modes Normal, Sport et Eco.



Pour les versions à motorisations Hybrides rechargeables, le sélecteur de modes de conduite permet de basculer entres les modes Electric (par défaut au démarrage) / Hybrid / Sport / 4WD (sur la version Hybrid4 300).



Les informations des smartphones sont intégrées à l'écran central grâce à la compatibilité MirrorScreen incluant les protocoles de connexion Apple CarPlay et Android



Le SUV Peugeot 3008 propose des motorisations thermiques, essence (PureTech 1,2L 130 S&S BVM6, PureTech 1,2L 130 S&S EAT8, PureTech 1.6L 180 EAT8) ou Diesel (BlueHDi 1,5L 130 S&S BVM6 et BlueHDi 1,5L 130 S&S EAT8), et hybrides rechargeables, deux (Hybrid 225 e-EAT8) ou quatre (Hybrid4 300 e-EAT8) roues motrices.



Le SUV Peugeot 3008 bénéficie de nouvelles aides à la conduite de dernière génération qui viennent compléter l'offre des technologies embarquées.



Le système de vision de nuit (Night Vision) permet la détection d'êtres vivants (piétons/animaux) devant le véhicule de nuit ou par visibilité réduite. La portée du système garantit la détection jusqu'à 200-250 mètres, au-delà de la portée des feux de route, avec un affichage central de la vision infrarouge dans le combiné numérique dans le champ de vision du conducteur.



Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go (boite de vitesse automatique EAT8), ajoute le redémarrage automatique du véhicule si l'arrêt a été d'une durée inférieure à 3 secondes. Dans le cas contraire, un simple appui sur la pédale d'accélérateur ou sur le bout de la commande sous volant relance la fonction. La fonction est accessible dès 0 km/h.



L'aide au maintien de la position dans la voie de circulation (lié à l'ACC Stop and Go) autorise le choix de la position dans la voie par le conducteur et demande de maintenir ses mains sur le volant.



Le freinage automatique d'urgence détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, de 5 km/h jusqu'à 140 km/h.



La reconnaissance étendue des panneaux de signalisation intègre les stop, sens interdit, interdiction de dépassement .



Le système actif de surveillance d'angle mort (avec correction de trajectoire) est disponible à partir d'une vitesse de 12 km/h.



Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 30 km/h en boîte manuelle permet de fixer une consigne de distance inter-véhicules ajustable.



L'alerte active de franchissement involontaire de ligne effectue une correction de trajectoire.



Produit en France à Sochaux, le SUV Peugeot 3008 a été vendu à plus de 800 000 exemplaires depuis son lancement.



Le SUV Peugeot 3008 sera commercialisé en Europe à la fin de l'année 2020.

