Restez connecté sur l’actualité automobile

16 Photos © Skoda Conçue sur la plateforme modulaire de SUV électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq iV affiche des proportions équilibrées et un design aux lignes émotives.



La calandre haute et avancée, le capot sculpté et les jantes allant de 18 à 21 pouces confèrent à l'Enyaq iV un look robuste.



Une calandre Crystal Face, composée de 130 LED qui illuminent les lignes verticales ainsi que la bande horizontale de la calandre, est proposée en option.



Le lettrage « Skoda » est placé au milieu du hayon et est encadré par un becquet de toit noir mat et un pare-chocs arrière avec un diffuseur gris.



Les rampes de pavillon, les contours de vitres latérales et le contour de la calandre offrent des contrastes de coloris différents : chrome, mat ou noir brillant.



Neuf coloris extérieurs sont proposés.



Un toit ouvrant panoramique est disponible en option.



Le SUV électrifié du constructeur tchèque est long de 4 649 mm, large de 1 879 mm et haut de 1 616 mm.



Plus court que la berline



La Skoda Enyaq iV offre un empattement de 2 765 mm et dispose d'une capacité de coffre de 585 litres.



Le seuil de chargement, bas pour un SUV, facilite le chargement d'objets lourds ou encombrants.



Des matériaux durables comme le cuir d'olivier sont utilisés pour l'intérieur.



Le véhicule offre des solutions de connectivité et d'infodivertissement de pointe.



Le conducteur affiche toutes les informations via un écran central de 13 pouces et un affichage tête haute avec réalité augmentée.



Une connexion Internet permanente garantit que toutes les informations sont toujours à jour.



Le SUV électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq iV se décline en roues arrières motrices ou en version 4x4 avec un moteur électrique sur chaque essieu, avec trois différentes tailles de batteries, cinq puissances différentes et une possibilité de charge rapide pour réduire le temps de recharge.



Dans les versions d'entrée de gamme, un moteur arrière entraîne les roues arrière.



Les versions les plus puissantes disposent d'un deuxième moteur électrique à l'avant pour transmettre le couple à la route sur les quatre roues.



Dans sa variante la plus puissante, le SUV Skoda Enyaq iV peut tracter jusqu'à 1 200 kg sur une pente à 12° (jusqu'à 1 400 kg sur une pente à 8%).



La Skoda Enyaq iV offre une autonomie allant jusqu'à 510 km en cycle WLTP et une charge rapide pour les voyages sur de longues distances.



Le modèle d'entrée de gamme Enyaq iV 50 dispose d'une



L'Enyaq iV 60 de 132 kW est équipé d'une batterie de 62 kWh (58 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à 390 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).



L'Enyaq iV 80 de 150 kW est équipé d'une batterie de 82 kWh (77 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à 510 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).



L'Enyaq iV 80X de 195 kW, équipé d'un deuxième moteur électrique sur l'essieu avant, reçoit une batterie de 82 kWh (77 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à plus de 460 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).



L'Enyaq iV vRS de 225 kW, équipé d'un deuxième moteur électrique sur l'essieu avant, reçoit une batterie de 82 kWh (77 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à plus de 460 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).



Le modèle vRS de 225 kW accélère de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et affiche une vitesse de pointe de 180 km/h.



Le couple du moteur électrique est disponible immédiatement, ce qui signifie que le SUV électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq iV peut accélérer de manière continue et constante sans nécessiter de changement de vitesse.



La Skoda Enyaq iV peut être chargée de trois manières différentes. En plus de la prise de courant domestique classique de 230 volts avec une sortie CA de 2,3 kW, le véhicule peut également être rechargé à la maison à l'aide d'une boîte murale délivrant jusqu'à 11 kW. Cela prend de six à huit heures selon la taille de la batterie.



Une borne de recharge rapide CC d'une puissance de 125 kW peut recharger la batterie de l'Enyaq iV de 10% à 80% en 40 minutes.



La première version de l'Enyaq iV dispose d'un équipement complet. La dotation standard comprend une climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic, un volant deux branches multifonctions en cuir, le système de démarrage du moteur sans clé Kessy Go, une radio numérique DAB, un pack Multimédia comprenant la navigation, la technologie SmartLink, des phares LED et une capacité de charge rapide allant jusqu'à 50 kW.



Lorsqu'il est équipé d'une plus grosse batterie, l'Enyaq iV est doté des radars de stationnement, d'une caméra de recul et d'un volant chauffant.



Le SUV électrique Enyaq iV sera construit dans l'usine historique de Skoda à Mlada Boleslav.



La production en série de la Skoda Enyaq iV débutera fin 2020.



Le lancement de la Skoda Enyaq iV est prévu en 2021.

Conçue sur la plateforme modulaire de voitures électriques MEB dédiée à l'électromobilité Volkswagen, leaffiche deset unLa, leet les jantes allant de 18 à 21 pouces confèrent à l'Enyaq iV un look robuste.Une calandre Crystal Face, composée de 130 LED qui illuminent les lignes verticales ainsi que la bande horizontale de la calandre, est proposée en option.Le lettrage « Skoda » est placé au milieu du hayon et est encadré par un becquet de toit noir mat et un pare-chocs arrière avec un diffuseur gris.Les, les contours de vitres latérales et leoffrent des contrastes de coloris différents : chrome, mat ou noir brillant.Neuf coloris extérieurs sont proposés.Un toit ouvrant panoramique est disponible en option.Le SUV électrifié du constructeur tchèque est long de, large de 1 879 mm et haut de 1 616 mm.Plus court que la berline Octavia , l'Enyaq iV offre un espace intérieur comparable à celui du SUV Kodiaq.La Skoda Enyaq iV offre unet dispose d'uneLe seuil de chargement, bas pour un SUV, facilite le chargement d'objets lourds ou encombrants.Descomme le cuir d'olivier sont utilisés pour l'intérieur.Le véhicule offre des solutions de connectivité et d'infodivertissement de pointe.Le conducteur affiche toutes les informations via uns et unUne connexion Internet permanente garantit que toutes les informations sont toujours à jour.Le SUV électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq iV se décline enou enavec un moteur électrique sur chaque essieu,et une possibilité depour réduire le temps de recharge.Dans les versions d'entrée de gamme, un moteur arrière entraîne les roues arrière.Les versions les plus puissantes disposent d'un deuxième moteur électrique à l'avant pour transmettre le couple à la route sur les quatre roues.Dans sa variante la plus puissante, le SUV Skoda Enyaq iV peut tracter(jusqu'à 1 400 kg sur une pente à 8%).La Skoda Enyaq iV offre uneet une charge rapide pour les voyages sur de longues distances.Le modèle d'entrée de gammedispose d'une batterie lithium-ion d'une capacité brute de 55 kWh (52 kWh exploitables). Le moteur électrique monté à l'arrière a une puissance de 109 kW. L'autonomie atteint jusqu'à 340 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).L'de 132 kW est équipé d'une batterie de 62 kWh (58 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à 390 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).L'de 150 kW est équipé d'une batterie de 82 kWh (77 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à 510 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).L'de 195 kW, équipé d'un deuxième moteur électrique sur l'essieu avant, reçoit une batterie de 82 kWh (77 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à plus de 460 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).L'Enyaq iV vRS de 225 kW, équipé d'un deuxième moteur électrique sur l'essieu avant, reçoit une batterie de 82 kWh (77 kWh exploitables). L'autonomie atteint jusqu'à plus de 460 km selon le cycle WLTP (chiffre provisoire en attente d'homologation).Le modèle vRS de 225 kW accélère de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et affiche une vitesse de pointe de 180 km/h.Le couple du moteur électrique est disponible immédiatement, ce qui signifie que le SUV électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq iV peut accélérer de manière continue et constante sans nécessiter de changement de vitesse.La Skoda Enyaq iV. En plus de laavec une sortie CA de 2,3 kW, le véhicule peut également être rechargé à la maison à l'aide d'une. Cela prend de six à huit heures selon la taille de la batterie.Uned'une puissance de 125 kW peut recharger la batterie de l'Enyaq iV de 10% à 80% en 40 minutes.La première version de l'Enyaq iV dispose d'un équipement complet. La dotation standard comprend une climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic, un volant deux branches multifonctions en cuir, le système de démarrage du moteur sans clé Kessy Go, une radio numérique DAB, un pack Multimédia comprenant la navigation, la technologie SmartLink, des phares LED et une capacité de charge rapide allant jusqu'à 50 kW.Lorsqu'il est équipé d'une plus grosse batterie, l'Enyaq iV est doté des radars de stationnement, d'une caméra de recul et d'un volant chauffant.Le SUV électrique Enyaq iV sera construit dans l'usine historique de Skoda à Mlada Boleslav.La production en série de la Skoda Enyaq iV débutera fin 2020.Le lancement de la Skoda Enyaq iV est prévu en 2021.