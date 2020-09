Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Hyundai Lancé en 2017, le SUV urbain Hyundai Kona s'offre des évolutions stylistiques épurées.



Fort de son design affirmé et avant-gardiste, le évolutions stylistiques qui lui confèrent un design plus épuré, tout en conservant son look robuste caractéristique.



Le design révisé de la proue se démarque par son caractère sportif et ses moulures de protection.



En partie supérieure, le capot moteur allongé se termine juste au-dessus de la large calandre centrale de forme distinctive.



Les LED DRL offrent un regard étroit et perçant sur la route.



En partie basse, la partie principale du bouclier vient se fondre dans les moulures de passage de roue dans un matériau contrastant avec la carrosserie.



Sur le pare-chocs inférieur, la partie principale du bouclier semble enserrer la prise d'air inférieure.



Les crosses de bouclier intègrent des inserts aérodynamiques verticaux destinés à améliorer l'écoulement d'air.



Le Kona conserve la forme musclée et sculptée des flancs du modèle originel, mais sa silhouette cunéiforme sportive est Accentuée par la connexion visuelle entre les lignes d'épaulement et le profil plus acéré de la proue.



À l'arrière, les feux arborent un graphisme horizontal, reflétant l'identité de la signature lumineuse de la face avant.



Le bouclier arrière, qui reprend le concept d'armure protectrice de la face avant et des flancs, est réalisé dans un matériau contrastant.



En termes de dimensions, le Kona est plus long que son prédécesseur de 40 mm.



Le Kona est disponible avec neuf coloris extérieur: Surfy Blue, Dive in Jeju, Ignite Flame, Cyber Gray, Ignite Flame, Cyber Gray, Surfy Blue, Dive in Jeju, Phantom Black, Chalk White, Dark Knight, Pulse Red et Galactic Gray.



Le Kona se décline dans une version N Line qui se démarque par le caractère sportif de sa proue et de sa poupe, par ses moulures couleur carrosserie et par le dessin diamanté de ses jantes.



L'intérieur du Kona a été conçu pour renvoyer une image plus raffiné et avant-gardiste que celui de son prédécesseur.



La console centrale est indépendante du tableau de bord, ce qui accentue l'horizontalité des lignes.



La planche de bord renvoie une impression de largeur et de sobriété, créant une atmosphère spacieuse.



Le Kona est doté d'un frein de stationnement électrique.



Une technologie d'éclairage ambiant « lifestyle » illumine le porte-gobelet central et les bas de l'habitacle côtés conducteur et passager.



Les cerclages en finition aluminium autour des haut-parleurs et des ouïes de ventilation confèrent à l'habitacle un niveau supérieur de qualité et de sophistication.



Le Kona intègre un combiné d'instruments numérique de 10,25 pouces et un écran de navigation de 10,25 pouces.



L'écran de navigation est assorti d'une fonction de partage d'écran et de multiples connexions Bluetooth.



Le système Bluelink inclut la navigation de fin de trajet, le guidage connecté et le système d'informations de stationnement en temps réel.



La navigation de fin de trajet permet au conducteur de poursuivre son chemin jusqu'à sa destination finale, même après avoir stationné le véhicule, en utilisant la réalité augmentée ou Google Maps.



Le guidage connecté correspond au système de navigation basé sur le cloud de Hyundai.



Les informations de stationnement en temps réel fournissent aux



Le système Bluelink intègre la fonction de Recherche en texte libre, qui permet d'entrer une adresse ou des points d'intérêt et des fonctions de reconnaissance vocale permettant d'activer et de contrôler des fonctions telles que la climatisation, le chauffage du pare-brise arrière et des rétroviseurs latéraux.



Le Kona profite de tout un arsenal de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite.



Le Kona est équipé de l'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA), qui prévient le conducteur s'il ne réagit pas assez rapidement lorsque le véhicule en amont redémarre.



Le système FCA fait appel à un capteur et à une caméra, pour détecter les collisions éventuelles. Le capteur permet d'élargir le champ de détection et les types de cibles pouvant être repérées, et garantit le fonctionnement du système dans de mauvaises conditions météorologiques. Si le système détecte un risque de collision et que le conducteur ne réagit pas à temps, il serre automatiquement les freins. Le système FCA intègre la détection des piétons.



Le Kona dispose d'une alerte des sièges arrière (RSA), qui avertit le conducteur de la présence d'un occupant ou d'un objet sur la banquette arrière lorsqu'il quitte son véhicule.



Destiné à la protection des enfants, l'alerte de sortie en toute sécurité (SEW) vise à empêcher les passagers de sortir du véhicule si les conditions de sécurité ne sont pas réunies.



La fonction eCall qui appelle automatiquement les services d'urgence en cas de déclenchement des airbags ou d'actionnement du bouton eCall.



Le Kona embarque un moteur essence Smartstream T-GDI 1.0 litre de 120 ch (disponible avec une transmission manuelle intelligente à six rapports) et un moteur Diesel Smartstream 1.6 litre de 136 ch (disponible avec la DCT à sept rapports 7DCT ou une transmission manuelle intelligente à six rapports ainsi qu'avec une transmission intégrale).



L'embrayage de l'iMT fonctionne de façon entièrement électronique sans liaison mécanique. L'iMT désolidarise le moteur de la transmission lorsque le conducteur relâche l'accélérateur, permettant ainsi des



Le Kona est également disponible en version hybride. Son groupe propulseur associe un moteur GDI 1.6 litre et un moteur électrique, développant une puissance combinée de 141 ch lorsqu'il est couplé à la transmission à double embrayage à 6 rapports et en configuration deux roues motrices. Le moteur électrique de 32 kW est alimenté par une batterie lithium-polymère de 1,56 kWh.



Le SUV urbain bénéficie de toute une série de réglages optimisés offrant une plus grande souplesse de conduite que son prédécesseur.



La suspension a été optimisée afin de rehausser le confort de conduite. Après les ressorts et les amortisseurs, les barres stabilisatrices ont été modifiées pour garantir un plus grand confort de suspension et une meilleure isolation de la route. La butée de rebond arrière a été révisée pour améliorer les caractéristiques de la suspension et le contrôle latéral de la caisse.



La direction a été optimisée pour s'adapter aux nouvelles caractéristiques de la suspension. Le Kona adopte une direction à la fois souple et connectée à la route. Les efforts de braquage sont également plus linéaires et mieux équilibrés sur toute la plage de vitesses.



Le SUV urbain Hyundai Kona s'est vendu à plus de 228 000 exemplaires en Europe dont plus de 25 000 en France.



Le Kona restylé sera lancé d'ici la fin de l'année 2020 en motorisations essence et diesel, suivi du Kona Hybride début 2021.

