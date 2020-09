Restez connecté sur l’actualité automobile

16 Photos © Mercedes La Mercedes-Benz Classe S est la berline de luxe la plus vendue au monde.



La limousine de nouvelle génération de la marque à l'étoile concentre le savoir-faire traditionnel des ingénieurs Mercedes en matière de luxe automobile.



La Classe S consolide la volonté de la marque allemande de concevoir la meilleure voiture du monde en matière de luxe, de sécurité et de confort.



Avec un porte-à-faux court à l'avant, un empattement long et un porte-à-faux équilibré à l'arrière, la Classe S est conçue comme une berline classique aux proportions équilibrées.



La partie avant en impose avec sa calandre vecteur de statut social.



Le design moderne confère une allure musclée à la Classe S.



La technologie numérique d'éclairage Digital Light est disponible en option. Elle possède dans chaque phare un module d'éclairage avec trois LED dont la lumière est réfractée et redirigée par 1,3 million de micro-miroirs. La résolution par véhicule est supérieure à 2,6 millions de pixels. Cela permet une répartition très précise de la lumière de nuit.



Dans l'habitacle de la Classe S, l'ambiance de bien-être teintée d'élégance, de qualité et de légèreté atteint un niveau supérieur.



Avec son architecture, la modernité de ses surfaces et la disposition ergonomique des affichages, le tableau de bord sort du lot.



La Classe S revendique un confort de conduite et acoustique haut de gamme et un large choix de programmes de relaxation.



Grâce à la technologie LED, la Classe S propose un éclairage interactif de l'habitacle. L'éclairage d'ambiance actif est intégré aux systèmes d'



La Classe S offre un confort sonore et vibratoire très élevé dans l'habitacle.



La Classe S inaugure la deuxième génération du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience).



L'habitacle, plus numérique grâce aux progrès considérables du matériel et du logiciel, intègre jusqu'à cinq écrans (avec technologie OLED pour certains).



Les possibilités de personnalisation et de commande intuitive se sont considérablement diversifiées. Cela vaut pour l'arrière, mais aussi pour le conducteur. Le visuel 3D du conducteur permet un affichage 3D, avec effet de profondeur, à l'aide d'un bouton grâce au Eye-Tracking.



Deux affichages tête haute (HUD) sont proposés. Le plus grand permet d'afficher des contenus de réalité augmentée (AR).



Dans le système de navigation, des flèches de bifurcation animées sont positionnées virtuellement et avec une grande précision.



Avec les fonctions d'



L'assistant vocal « Hey Mercedes » est plus apte au dialogue et évolutif.



Grâce à des caméras situées dans l'unité de commande au toit et à des algorithmes évolutifs, l'assistant intérieur MBUX reconnaît de multiples souhaits de commande différents. Il interprète l'orientation de la tête, les mouvements des mains et le langage corporel et y réagit avec les fonctions du véhicule correspondantes.



Sur la route, la direction de l'essieu arrière avec grand braquage améliore le plaisir de conduite.



La limousine allemande embarque également de nouveaux



Les systèmes d'aide à la conduite améliorés de manière systématique constituent une étape supplémentaire vers la



Grâce à des capteurs environnementaux améliorés, les systèmes de stationnement assistent encore mieux le conducteur pendant les manœuvres.



A son lancement, la Classe S sera proposée avec des moteurs six cylindres en ligne en version essence et diesel dans différents niveaux de puissance. Un moteur V8 avec alterno-démarreur (ISG) intégré et réseau de bord 48 V sera disponible peu après. En 2021 suivra un modèle



Depuis son lancement commercial en 1951, la berline Classe S s'est écoulée à plus de 4 millions d'exemplaires de par le monde.



La Classe S Berline est principalement vendue en version limousine : Près de 9 clients sur 10, à l'échelle mondiale, optent pour la version limousine de la Classe S.



Le taux de fidélité est très élevé sur cette voiture ou les concurrents sont peu nombreux. Environ 80 % des clients d'Europe de l'Ouest qui roulaient jusqu'à présent en Classe S, optent à nouveau pour un



La Classe S de nouvelle génération arrivera dans les concessions Mercedes en décembre 2020.

