Restez connecté sur l’actualité automobile

La déclinaisonde las'allonge pour offrir davantage d' espace aux places arrière.La versionde la Golf SW est plus longue de 66 mm que le modèle précédent, avec davantage d'espace pour les jambes à l'arrière et un volume de coffre plus important.La Golf Alltrack à transmission intégrale permanente (4MOTION) mesure 4 633 mm de longueur pour un empattement de 2 686 mm.Cette longueur accrue modifie les proportions de la Golf Alltrack et lui donne un look plus allongé et plus plat.Crossover entre la Golf SW et un SUV , la Golf Alltrack est à l'aise hors des sentiers battus grâce à sa transmission intégrale.Avec ses, la Golf Alltrack affiche unLa deuxième génération de la Golf Alltrack est équipée d'une transmission intégrale permanente (4MOTION) de série, d'une, d'un look tout-terrain avecet d'un habitacle personnalisé.L'avant montre clairement ses liens étroits avec la Golf.A l'arrière, la Golf Alltrack dispose d'une section de toit qui devient plus plate vers l'arrière ainsi qu'une lunette arrière inclinée de type coupé Les projecteurs et les feux arrière sont équipés de la technologie LED.L'augmentation de la longueur et de l'empattement bénéficie à l'habitacle de la Golf Alltrack. La Golf Alltrack peut confortablement accueillir cinq passagers sachant que la longueur supplémentaire de l'empattement est pratiquement intégralement utilisée pour l'habitacle.La longueur intérieure augmente de 48 mm pour atteindre 1 798 mm. Avec ces 48 mm de plus pour les jambes, l'espace supplémentaire est clairement visible, particulièrement à l'arrière.Les passagers peuvent ranger leurs bagages dans un coffre aux dimensions généreuses. Chargé jusqu'en haut du dossier de la banquette arrière, il offre 611 litres d'espace de rangement. Lorsque le véhicule est chargé jusqu'au ciel de toit avec filet intégré et jusqu'aux dossiers des sièges avant, le volume passe à 1 642 litres.Le hayon de coffre électrique disponible en option peut être ouvert au moyen du système d'ouverture par capteur, par un simple geste du pied devant le pare-chocs arrière de la Golf Alltrack, lorsque vous avez les deux mains occupées.La Volkswagen Golf Alltrack estetLa Golf Alltrack est connectée à ses propriétaires. La connexion est possible grâce aux cadrans numériques (« Digital Cockpit ») avec un écran de 10,25 pouces, un système d'infodivertissement (écran tactile 8,25 pouces avec connexion à Internet) et un volant multifonction.Les écrans et les commandes sont tous digitalisés pour un fonctionnement intuitif.Les instruments et les systèmes d'infodivertissement fusionnent dans un panorama d'affichage composé de boutons et de curseurs tactiles.L'affichage tête haute sur le pare-brise est disponible en option pour accroître la panoplie d'informations disponibles.Les systèmes sont connectés entre eux et avec le monde extérieur à la Golf Alltrack grâce à une unité de communication (OCU). L'unité de communication avec eSIM intégrée se connecte aux fonctions et services en ligne de « We Connect » et « We Connect Plus ».La Volkswagen Golf Alltrack est équipée de la communication Car2X. Les signaux provenant de l'infrastructure de circulation et les informations émises par les véhicules situés à moins de 800 mètres sont notifiés au conducteur sur un écran.La Golf Alltrack utilise l'intelligence en essaim pour le trafic via la communication Car2X. La Golf Alltrack partage ces avertissements avec d'autres modèles Car2X. Cette technologie de communication permet à la Golf Alltrack de prévenir des dangers par anticipation.La Golf Alltrack propose en option des « projecteurs IQ.Light matriciels à LED » avec fonctions d'éclairage partiellement interactives. Jusqu'à dix fonctions d'éclairage différentes, partiellement interactives, sont activées et projetées sur la route au moyen de 22 LED par module matriciel de projecteur.La Volkswagen Golf Alltrack à transmission intégrale est proposée avec des moteurs essence TSI économes en énergie et diesel.Les moteurs essence quatre cylindres TSI affichent des émissions et des valeurs de consommation faibles grâce au cycle de combustion Miller.Le bloc essence eTSI dispose d'une batterie lithium-ion de 48 V et d'un alternodémarreur à courroie.Les motorisations diesel TDI quatre cylindres utilisent la technologie du double dosage. Le double dosage - double injection AdBlue avec deux convertisseurs catalytiques SCR (Selective Catalytic Reduction) - réduit de manière significative les émissions d'oxyde d'azote (NOx) (jusqu'à 80 %).Les technologies à bord de la Golf Alltrack pourront être mises à jour, mais aussi, dans de nombreux cas, être activées ultérieurement avec « We Upgrade »). Ainsi, le régulateur de distance automatique « ACC », la régulation des feux de route « Light Assist », la navigation, la connexion des applications pour smartphones « App-Connect », la connexion sans fil des applications iPhone « Wireless App-Connect », un point d'accès Wi-Fi et la commande vocale basée sur le net pourront tous être activés ultérieurement.L'assistant de conduite « Travel Assist » permet de conduire la Volkswagen Golf Alltrack de façon assistée sur les autoroutes allemandes jusqu'à 210 km/h, sans braquage, accélération ni freinage actifs. Le système utilise notamment le régulateur de distance automatique « ACC » (guidage longitudinal) et l'assistant de maintien de voie « Lane Assist » (guidage transversal).Le régulateur de distance automatique calcule la position de la Golf Alltrack à partir des données GPS et d'itinéraires du système de navigation et réduit ainsi la vitesse par anticipation à l'approche des virages, ronds-points, croisements, limitations de vitesse et entrées d'agglomération. En parallèle, le régulateur de distance automatique fait appel au système de détection de la signalisation routière via la caméra frontale et régule la vitesse dès qu'une limitation est détectée. Dans sa version la plus aboutie, le régulateur de distance comprend en outre un assistant de bouchon.Le système de surveillance périmétrique « Front Assist » fonctionne avec un capteur radar et la caméra frontale. Il avertit et freine en cas d'urgence lorsque la distance par rapport au véhicule qui précède est trop faible même à très basse vitesse en ville.Pendant les manœuvres de braquage à gauche, la Golf Alltrack est automatiquement freinée jusqu'à l'arrêt par l'assistant de braquage (avec avertissements sonore et visuel simultanés) si un véhicule approche de la route à traverser. Selon la vitesse des deux véhicules, l'assistant de braquage peut empêcher l'accident ou en atténuer les conséquences.Le véhicule est polyvalent mêmeLa Golf Alltrack peutLa Golf Alltrack est produite sur le site de Wolfsburg en Allemagne.