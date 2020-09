Restez connecté sur l’actualité automobile

14 Photos © Maserati Maserati dévoile la supercar MC20, MC20 étant l'acronyme de Maserati Corse 2020 ("Maserati Racing 2020").



La supercar italienne entend marquer une nouvelle ère pour la marque au trident et son retour dans l'univers de la course



Développée par le Maserati Innovation Lab, la supercar sera produite dans l'usine historique de la marque italienne, située Viale Ciro Menotti à Modène.



Conçue en soufflerie et reposant sur un châssis en fibre de carbone et en matériaux composites, la MC20 affiche un style combinant le galbe caractéristique traditionnel de Maserati avec une efficacité aérodynamique redoutable.



La monocoque en fibre de carbone est composée de 57 pièces moulées.



La supercar Maserati a passé plus de deux mille heures dans la soufflerie de Dallara et plus de mille simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) ont été réalisée.



La MC20 affiche une allure à la fois galbée et agressive.



Le design aérodynamique de la MC20 divise la deux parties : une partie supérieure où prédominent les considérations stylistiques et une partie inférieure plus technique.



Dans la partie supérieure de la voiture, les formes répondent à des priorités esthétiques. Les caractéristiques aérodynamiques se fondent dans les lignes, l'efficacité aérodynamique devant en rien pénaliser une carrosserie racée.



Ainsi, les bouches d'aération sur le capot et les conduits d'air latéraux, qui assurent l'admission d'air du moteur et le refroidissement de l'intercooler deviennent pratiquement invisibles lorsque l'on observe la voiture sous certains angles.



De plus, il n'y a pas d'appendices aérodynamiques proéminents, uniquement un aileron arrière discret mettant en valeur le flux d'air généré par le plancher et augmentant la force d'appui sans nuire à l'esthétisme de la voiture.



Dans la partie inférieure de la MC20, ce sont les considérations purement techniques qui prennent le contrôle. Les conduits d'air avant ont été optimisés pour assurer une distribution efficace en air vers les radiateurs, le plancher et la partie supérieure de la supercar. Une attention particulière a été portée sur la gestion des flux de chaleur, afin d'éviter tout flux d'air chaud indésirable vers les conduits latéraux.



Le plancher, complètement encastré, a fait l'objet de complexes analyses de conception afin de maximiser l'efficacité aérodynamique de la supercar. Sa face avant intègre un système de générateurs de tourbillons, rendu encore plus efficace par la forme caractéristique de bosse du plancher, qui s'élève progressivement au centre, dans la zone au niveau des roues, pour augmenter le flux d'air, avant de se reconnecter au plancher du châssis.



Le canal de ventilation dans la zone située derrière les roues avant part du niveau où la bosse du plancher atteint son point culminant et se poursuit sur le côté, générant une charge verticale dans l'axe de l'essieu avant, en raison de l'expulsion de l'air circulant par le bas et le passage de roue. Cette caractéristique, fortement dérivée de la course, impliquait une conformation spéciale pour la monocoque en fibre de carbone, le passage de roue et les portes. Les conduits d'air des seuils de porte, situés immédiatement devant les roues arrière dans une zone de surpression naturelle, permettent la circulation de l'air nécessaire à travers le compartiment moteur sans affecter la résistance.



La partie arrière du plancher de la supercar comprend un grand diffuseur, avec des canaux de différentes profondeurs et des spoilers verticaux optimisés qui exploitent les différences de pression entre les diverses sections pour générer des tourbillons et dynamiser le flux d'air.



La MC20 génère une imposante charge aérodynamique, le tout avec une traînée lui permettant d'atteindre des vitesses de pointe supérieures à 325 km/h et de continuer à épouser le sol dans toutes les conditions d'utilisation.



La fibre de carbone permet de créer des formes impossibles à réaliser avec du métal formé à la presse, comme les portes en élytre.



La supercar Maserati sera déclinée en trois configurations : coupé,



Dans sa déclinaison coupé et cabriolet, la supercar MC20 embarque un moteur V6, conçu par Maserati, de 630 ch dotée de la technologie MTC (Maserati Twin Combustion).



Le système de combustion développé par la marque italienne est issu de la technologie de préchambre de combustion utilisée en Formule 1.



Le bloc V6 est couplé à une transmission à double embrayage et à 8 vitesses.



Grâce à sa puissance de 630 ch délivrée à 7 500 tr/min et à son poids de 1 470 kg, la supercar MC20 affiche un rapport poids/puissance de 2,33 kg/ch.



La supercar de la marque au Trident italienne est créditée d'une vitesse maximale, sur circuit fermé, de plus de 325 km/h.



Le moteur Maserati V6 Nettuno de 630 ch et 730 Nm de couple entre 3 000 et 5 500 tr/min de la sportive italienne sans compromis permet de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et le 0 à 200 km/h en moins de 8,8 secondes.

