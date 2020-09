Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Lucid Annoncée début 2021 sur le marché américain, la berline de luxe électrique Lucid Air embarque deux motorisations électriques débitant jusqu'à 1 080 ch au cumul et une batterie de 113kW.



Longue de près de cinq mètres, la berline de luxe Lucid Motors quatre roues motrices revendique une autonomie allant jusqu'à 832 km (norme américaine EPA).



La grande berline Lucid Air présente une partie arrière atypique, avec une malle arrière s'ouvrant d'un seul tenant et un coffre amputé par la présence des batteries sur les côtés.



La Lucid Air annonce une vitesse de recharge de 32 km par minute sur une borne de recharge rapide DC de 300 kW permettant de disposer de 482 km d'autonomie en 20 minutes de recharge.



La berline de luxe Lucid Motors Air sera commercialisée aux Etats-Unis en versions Touring (620 ch), Grand Touring (800 ch) et Dream Edition (1 080 ch).



Côté tarif, la berline de luxe électrique est annoncée à partir de 80 000 dollars sur le marché américain en version 620 ch avec une autonomie de 653 km (norme américaine EPA).