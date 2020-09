Restez connecté sur l’actualité automobile

15 Photos © Jaguar Le SUV sportif Jaguar F-Pace s'offre un restylage.



La Jaguar F-Pace profite d'un design plus affirmé avec un capot moteur sculpté, une calandre élargie, des feux arrière revus et un bouclier arrière redessiné.



Le capot moteur sculpté est plus bombé. Le capot moteur contribue à une allure fluidifiée en réduisant le nombre de lignes fermées sur la face avant de la



La calandre élargie présente une finition diamant inspirée de la tradition Jaguar et de son blason, tandis que les prises d'air latérales, dans les ailes avant, arborent la silhouette du jaguar bondissant.



Le bouclier aux prises d'air redessinées et fermées de maille sombre renforce la présence dynamique du SUV F-Pace.



La technologie Premium LED fait partie des



Des quadruples projecteurs ultra minces à leds, avec signature lumineuse de jour en double J, sont disponibles en option avec la technologie Pixel LED. Ils délivrent une luminosité et une résolution accrues. Avec la fonction Adaptive Driving Beam, qui analyse la route par anticipation et adapte automatiquement le faisceau pleins phares pour estomper les projecteurs du trafic opposé et les signaux lumineux environnants, le système sait moduler la forme du faisceau en sélectionnant les différents segments de leds pour optimiser la visibilité sans perturber les autres conducteurs.



Les indicateurs de direction animés (Animated Directional Indicators), sont disponibles sur toutes les versions sous forme d'option.



À l'arrière, le bandeau lumineux, très mince, reprend la signature Jaguar en double chicane pour augmenter visuellement la largeur.



Le dessin du bouclier et du hayon arrière plus modelé contribue à un design plus fort.



La finition extérieure R-Dynamic présente une série d'éléments spécifiques pour un style plus évocateur de



La Jaguar F-Pace dispose d'un habitacle davantage orienté vers le conducteur, d'un écran incurvé tactile haute définition de 11,4 pouces, du système d'info divertissement Pivi Pro dual-sim Jaguar, de solutions de connectivité permanente et d'une fonction Software-Over-The-Air (SOTA) permettant la mise à jour à distance des logiciels d'



La console centrale comprend un chargeur sans fil avec amplificateur de signal en option.



L'écran tactile de 11,4 pouces, en verre incurvé dans un cadre en alliage de magnésium, permet de contrôler le système d'info-divertissement Pivi Pro.



Des garnitures, boiseries en finition naturelle non vernie ou placages d'aluminium, aux formes galbées, enrichissent la partie haute des portières et courent tout le long du tableau de bord.



Les haut-parleurs medium à la grille métallique travaillée au laser, et la commande rotative Jaguar Drive Control symbolisent l' attention portée à chaque détail.



Le Drive Selector arbore dans sa partie supérieure une couture en “balle de criquet”, tandis que la partie basse est faite de métal finement usiné.



Les contre-portes, dotées d'une poignée de maintien à 360°, facilitent l'accès à bord tout en améliorant la capacité de rangement de bouteilles.



Les interrupteurs des vitres électriques, auparavant sur le dessus de la porte, ont été placés plus bas.



Les sièges chauffants ou climatisés offrent une assise plus large et des fonctions de massage.



L'ionisation de l'air améliore la qualité de l'air dans l'habitacle en faisant appel aux nanotechnologies. Elle écarte les allergènes et les mauvaises odeurs. Ce système intègre une filtration qui élimine les particules ultrafines.



Sous le capot, le SUV sportif Jaguar embarque un 2,0 litres quatre-cylindres turbo essence de 250 chevaux, un 3,0 litres six-cylindres en ligne essence Ingenium de 400 chevaux, une motorisation



Toutes les versions de la F-Pace disposent d'une transmission intégrale intelligente et d'une boîte de vitesses automatique huit rapports. La boîte de vitesses automatique Jaguar huit rapports peut être contrôlée depuis les palettes au volant.



La gestion électronique Intelligent Driveline Dynamics est capable de privilégier l'essieu arrière pour une conduite plus agile, et de varier la distribution du couple presque instantanément selon les conditions.



La technologie MHEV, disponible avec les moteurs Diesel quatre et six-cylindres et les six-cylindres essence, dispose d'un générateur intégré à courroie (Belt integrated Starter Generator, BiSG) qui lui permet de recueillir l'énergie habituellement dispersée à la décélération et au freinage. Cette énergie est stockée dans une



Le 2.0 litres quatre-cylindres Ingenium de 250 chevaux délivre 365 Nm de couple, et exécute le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes pour des



Le six-cylindres en ligne essence 3,0 litres P400 dispose de 400 chevaux et d'un niveau de couple maximum de 550 Nm. Ce bloc est doté d'un compresseur électrique épaulé par un turbo à double entrée et à levée variable des soupapes (Continuous Variable Valve Lift, CVVL),



La Jaguar F-Pace P400e PHEV dispose de 404 chevaux et de 640 Nm de couple générés par son moteur 2,0 litres quatre-cylindres turbo essence et son moteur électrique de 105 kW. La F-Pace P400e accélère de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.



Animée par une batterie lithium



Un chargeur rapide (30 kW DC) peut prodiguer 80 % de charge en 30 minutes (30,2 km) tandis qu'une borne murale à domicile de 7 kW demandera seulement 1 heure 40 pour ce même niveau de 80%.



Le six-cylindres en ligne Diesel de 300 chevaux affiche un niveau de consommation à partir de 7.4 litres aux 100 km et des



Le système JaguarDrive Control comporte quatre modes, Confort, Eco, Pluie-Glace-Neige et Dynamic, parmi lesquels le conducteur peut choisir manuellement selon les conditions. Les réglages sélectionnés via le Drive Selector, adaptent la direction, la transmission, l'accélérateur et les réglages du système Adaptive Dynamics de la F-Pace.



Le système de retenue en côte Auto Vehicle Hold maintient les freins serrés sans limite de temps tant que la voiture est arrêtée en pente et les relâche lorsque le conducteur reprend l'accélérateur pour démarrer.



Le système de neutralisation des bruits de la route (Active Road Noise Cancellation) analyse en permanence les vibrations de la route et calcule le bruit de fréquence opposée pour effacer le bruit perçu par les passagers. La neutralisation des bruits moteur (Engine Noise Cancellation) isole l'habitacle et réduit le niveau sonore. Le nombre de passagers est pris en compte, le système permettant d'optimiser la performance afin de procurer les meilleures sensations à chacun.



L'Activity Key permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans la présence de la clé traditionnelle.



La F-Pace bénéficie d'assistances à la conduite de dernière génération, qui comprennent le système de sortie surveillée (Clear Exit Monitor), capable de prévenir les passagers avant et arrière qu'une voiture ou un cycliste approche au moment où ils s'apprêtent à ouvrir les portières.



Le Cruise Control adaptatif maintient automatiquement une distance de sécurité vis-à-vis de la voiture précédente.



La technologie Jaguar de contrôle des alentours par caméras 3D (3D Surround Camera) donne davantage de détails et tout un choix d'angles de vision instantanés pour aider aux manœuvres. La sélection de réglages inclut la vision des carrefours (Junction View), la vision 3D en perspective, et la vision à la verticale (ClearSight Plan View).



La construction très largement en aluminium de la F-Pace fait appel à de l'aluminium recyclé en boucle fermée.

Les'offre un restylage.La Jaguar F-Pace profite d'unavec un capot moteur sculpté, une calandre élargie, des feux arrière revus et un bouclier arrière redessiné.Leest plus bombé. Le capot moteur contribue à une allure fluidifiée en réduisant le nombre de lignes fermées sur la face avant de la voiture Laprésente une finition diamant inspirée de la tradition Jaguar et de son blason, tandis que les prises d'air latérales, dans les ailes avant, arborent la silhouette du jaguar bondissant.Le bouclier auxet fermées de maille sombre renforce la présence dynamique du SUV F-Pace.Lafait partie des équipements de série sur l'ensemble de la gamme à l'exception des finitions SE et HSE, pour lesquelles elle est disponible avec l'option Auto High Beam Assist. Le système utilise la caméra frontale de vision éloignée pour passer automatiquement de l'éclairage “code” en ”pleins phares” épargnant tout éblouissement aux conducteurs croisés.Des, avec signature lumineuse de jour en double J, sont disponibles en option avec la technologie Pixel LED. Ils délivrent une luminosité et une résolution accrues. Avec la fonction Adaptive Driving Beam, qui analyse la route par anticipation et adapte automatiquement le faisceau pleins phares pour estomper les projecteurs du trafic opposé et les signaux lumineux environnants, le système sait moduler la forme du faisceau en sélectionnant les différents segments de leds pour optimiser la visibilité sans perturber les autres conducteurs.Les(Animated Directional Indicators), sont disponibles sur toutes les versions sous forme d'option.À l'arrière, le, très mince, reprend la signature Jaguar en double chicane pour augmenter visuellement la largeur.Le dessin du bouclier et du hayon arrière plus modelé contribue à un design plus fort.La finition extérieure R-Dynamic présente une série d'éléments spécifiques pour un style plus évocateur de performances La Jaguar F-Pace dispose d'un, d'un écran incurvé tactile haute définition de 11,4 pouces, du système d'info divertissement Pivi Pro dual-sim Jaguar, de solutions de connectivité permanente et d'une fonction Software-Over-The-Air (SOTA) permettant la mise à jour à distance des logiciels d' aide à la conduite et d'info-divertissement.La console centrale comprend un chargeur sans fil avec amplificateur de signal en option.L', en verre incurvé dans un cadre en alliage de magnésium, permet de contrôler le système d'info-divertissement Pivi Pro.Des garnitures, boiseries en finition naturelle non vernie ou placages d'aluminium, aux formes galbées, enrichissent la partie haute des portières et courent tout le long du tableau de bord.Les haut-parleurs medium à latravaillée au laser, et la commande rotative Jaguar Drive Control symbolisent l' attention portée à chaque détail.Learbore dans sa partie supérieure une couture en “balle de criquet”, tandis que la partie basse est faite de métal finement usiné.Les contre-portes, dotées d'une poignée de maintien à 360°, facilitent l'accès à bord tout en améliorant la capacité de rangement de bouteilles.Les interrupteurs des vitres électriques, auparavant sur le dessus de la porte, ont été placés plus bas.Lesoffrent une assise plus large et desL'améliore la qualité de l'air dans l'habitacle en faisant appel aux nanotechnologies. Elle écarte les allergènes et les mauvaises odeurs. Ce système intègre une filtration qui élimine les particules ultrafines.Sous le capot, le SUV sportif Jaguar embarque un 2,0 litres quatre-cylindres turbo essence de 250 chevaux, un 3,0 litres six-cylindres en ligne essence Ingenium de 400 chevaux, une motorisation hybride rechargeable (Plug-in hybrid electric vehicle : PHEV) de 404 chevaux, un 2.0 litres quatre cylindres turbo diesel de 163 chevaux, un 2.0 litres quatre cylindres turbo diesel de 204 chevaux et un six-cylindres en ligne diesel Ingenium de 300 chevaux.Toutes les versions de la F-Pace disposent d'uneet d'une. La boîte de vitesses automatique Jaguar huit rapports peut être contrôlée depuis les palettes au volant.Laest capable de privilégier l'essieu arrière pour une conduite plus agile, et de varier la distribution du couple presque instantanément selon les conditions.La, disponible avec les moteurs Diesel quatre et six-cylindres et les six-cylindres essence, dispose d'un générateur intégré à courroie (Belt integrated Starter Generator, BiSG) qui lui permet de recueillir l'énergie habituellement dispersée à la décélération et au freinage. Cette énergie est stockée dans une batterie lithium-ion séparée de 48 V, avant d'être réutilisée en soutien du moteur. Grâce à cette technologie MHEV, le quatre-cylindres Ingenium 2.0 litres 163 chevaux obtient un niveau d'émission de CO2 à partir de 163 g/km et une consommation à partir de 6.2 litres aux 100 km.Ledélivre 365 Nm de couple, et exécute le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes pour des émissions de CO2 à partir de 209 g/km et des consommations à partir de 9.3 litres aux 100 km.Ledispose de 400 chevaux et d'un niveau de couple maximum de 550 Nm. Ce bloc est doté d'un compresseur électrique épaulé par un turbo à double entrée et à levée variable des soupapes (Continuous Variable Valve Lift, CVVL),Ladispose de 404 chevaux et de 640 Nm de couple générés par son moteur 2,0 litres quatre-cylindres turbo essence et son moteur électrique de 105 kW. La F-Pace P400e accélère de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.Animée par une batterie lithium ion de 13,6 kWh, la F-Pace P400e PHEV revendique une autonomie en tout électrique pouvant aller jusqu'à 53 km (WLTP), un niveau d'émission à partir de 49 g/km et une consommation à partir de 2.2 litres aux 100 km.Un chargeur rapide (30 kW DC) peut prodiguer 80 % de charge en 30 minutes (30,2 km) tandis qu'une borne murale à domicile de 7 kW demandera seulement 1 heure 40 pour ce même niveau de 80%.Leaffiche un niveau de consommation à partir de 7.4 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 194 g/km.Lecomporte quatre modes, Confort, Eco, Pluie-Glace-Neige et Dynamic, parmi lesquels le conducteur peut choisir manuellement selon les conditions. Les réglages sélectionnés via le Drive Selector, adaptent la direction, la transmission, l'accélérateur et les réglages du système Adaptive Dynamics de la F-Pace.Lemaintient les freins serrés sans limite de temps tant que la voiture est arrêtée en pente et les relâche lorsque le conducteur reprend l'accélérateur pour démarrer.Le(Active Road Noise Cancellation) analyse en permanence les vibrations de la route et calcule le bruit de fréquence opposée pour effacer le bruit perçu par les passagers. La neutralisation des bruits moteur (Engine Noise Cancellation) isole l'habitacle et réduit le niveau sonore. Le nombre de passagers est pris en compte, le système permettant d'optimiser la performance afin de procurer les meilleures sensations à chacun.L'permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans la présence de la clé traditionnelle.La F-Pace bénéficie d'de dernière génération, qui comprennent le système de sortie surveillée (Clear Exit Monitor), capable de prévenir les passagers avant et arrière qu'une voiture ou un cycliste approche au moment où ils s'apprêtent à ouvrir les portières.Lemaintient automatiquement une distance de sécurité vis-à-vis de la voiture précédente.La technologie Jaguar de(3D Surround Camera) donne davantage de détails et tout un choix d'angles de vision instantanés pour aider aux manœuvres. La sélection de réglages inclut la vision des carrefours (Junction View), la vision 3D en perspective, et la vision à la verticale (ClearSight Plan View).La construction très largement en aluminium de la F-Pace fait appel à de l'aluminium recyclé en boucle fermée.