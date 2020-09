Restez connecté sur l’actualité automobile

11 Photos © Hyundai Le SUV Hyundai Tucson de quatrième génération marque une véritable évolution du style Hyundai.



Le SUV compact de Hyundai affiche un look avant-gardiste de SUV robuste s'inscrivant dans lignée de l'identité stylistique de la marque « Sensuous Sportiness ». Cette philosophie de design recherche l'harmonie entre quatre composantes fondamentales : les proportions, l'architecture, le style et les technologies.



Le structure de caisse plus imposante et plus large que celle du modèle remplacé.



Plus long de 20 mm et plus large de 15 mm, le Tucson est long de 4 500 mm, large de 1 865 mm et haut de 1 650 mm.



Son allure athlétique associe des angles saillants et des proportions dynamiques à des surfaces sophistiquées.



Le SUV offre un empattement de 2 680 mm et un volume de coffre de 577 litres avec une motorisation essence.



La présence des motifs paramétriques semblables à des joyaux « Parametric Jewels » est notable au niveau de la calandre au style résolument aérodynamique.



Les feux à effet miroir dissimulés confèrent au Tucson une présence unique sur la route.



Tous feux éteints, la face avant du véhicule semble recouverte de formes géométriques sombres.



Grâce à une technologie d'éclairage faisant appel à des demi-miroirs, lorsque les feux de jour s'allument, l'aspect chromé foncé de la calandre disparaît au profit de formes semblables à des pierres précieuses.



Les motifs paramétriques en forme de pierres précieuses sont également présents au niveau des flancs du véhicule.



Les surfaces ciselées créent un contraste entre la silhouette élancée du véhicule et ses lignes cunéiformes résolument masculines, donnant une impression de mouvement vers l'avant même lorsque le véhicule est à l'arrêt.



Les lignes athlétiques tendues se fondent dans les passages de roue anguleux.



La personnalité puissante et dynamique du Tucson est rehaussée par un jonc chromé de forme parabolique, courant des rétroviseurs extérieurs jusqu'aux montants C.



Vu de profil, les portes enveloppantes sont rehaussées d'une ligne maîtresse acérée marquée au niveau des flancs.



Au niveau de l'arrière, les larges feux intégrant des éléments lumineux paramétriques dissimulés reprennent la thématique stylistique de la face avant.



Le bouclier arrière intègre des motifs paramétriques créant un effet tridimensionnel, tout en héritant d'une moulure typée sport.



Le Tucson propose le choix entre huit coloris extérieurs et un toit biton Phantom Black ou Dark Knigh en option (Shimmering Silver avec toit Dark Knight en option, Teal avec toit Phantom Black en option, Phantom Black avec toit Dark Knight en option, Polar White avec toit Phantom Black en option, Engine Red avec toit Phantom Black en option, Sunset Red avec toit Phantom Black en option, Silky Bronze avec toit Dark Knight en option et Dark Knight avec toit Phantom Black en option).



L'habitacle intègre un Dual Cockpit (« double cockpit ») entièrement numérique et configurable qui se compose de compteurs 100% digitaux de 10,25 pouces et d'un écran multimédia de 10,25 pouces trônant au centre.



La console centrale entièrement tactile assure la commande de toutes les fonctions du véhicule: multimédia, chauffage, ventilation et climatisation.



Les ouïes du système de ventilation s'étendent des portes à la console centrale.



L'intérieur se pare de matériaux au toucher doux.



L'implantation basse du combiné d'instrumentation, en dehors du champs de



L'accoudoir est connecté au système de transmission à commande électrique.



Les occupants bénéficient d'un éclairage d'ambiance, intégré dans les deux vide-poches latéraux de la partie centrale de la planche de bord, dans le socle de recharge sans fil et les porte-cartes des portes. Il offre 64 couleurs configurables et 10 niveaux d'intensité.



Les services de véhicule connecté Bluelink associée au système de navigation de 10,25 pouces offrent le guidage connecté, le guidage fin de trajet et une fonction de profil d'utilisateur.



Le véhicule peut être localisé, verrouillé et déverrouillé à distance via l'application Bluelink.



Le Tucson est doté d'un système de sept airbags incluant un airbag latéral central sur la première rangée de sièges. Le système évite aux occupants des places avant de se cogner l'un contre l'autre en cas de collision.



Lorsque le déploiement des airbags est déclenché à la suite d'un impact frontal ou latéral, le système de freinage multicollision serre automatiquement les freins d'urgence.



Le Tucson reçoit de multiples systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active.



Le Tucson est équipé du système de freinage d'urgence autonome (FCA), qui émet un signal sonore en cas de collision imminente avec des véhicules, cyclistes ou piétons situés à l'avant du véhicule. Si le conducteur ne réagit pas ou ne freine pas à temps, le système serre automatiquement les freins afin d'éviter toute collision. Le système FCA intègre une fonction intersection, qui élargit le champ de protection aux risques de collision en intersection. Cette fonction détecte les véhicules à l'approche lorsque le conducteur tourne à gauche à une intersection et, en cas de risque de collision, serre les freins pour arrêter le véhicule.



Le système d'aide au suivi de voie (LFA) conserve le véhicule au centre de sa voie de circulation pour une sécurité accrue. Utilisant la caméra avant pour identifier la voie de circulation, le système LFA agit automatiquement sur la direction pour corriger la trajectoire du véhicule et le maintenir au centre de sa voie.



Le système LFA fonctionne de concert avec l'assistance active au maintien de voie (LKA), qui empêche tout franchissement de ligne involontaire et détecte les bas-côtés et les marquages au sol.



Le système de détection de fatigue du conducteur (DAW) surveille le comportement du conducteur afin de détecter toute baisse de vigilance et d'éviter ainsi les accidents potentiels.



Le système fonctionne de concert avec l'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA). Le système LVDA avertit le conducteur lorsque le véhicule en amont redémarre et que le conducteur tarde à réagir, à un feu de circulation.



Le système d'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) garantit une conduite plus sûre et plus confortable sur autoroute. Le système HDA régule la vitesse du véhicule, conserve une distance de sécurité avec les autres véhicules en amont et maintient le véhicule au centre de sa voie de circulation.



Le système HDA fonctionne de concert avec le système LFA et le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (NSCC-C) qui utilise la cartographie du système de navigation. Le conducteur peut régler la vitesse à l'aide du SCC, puis, pour une sécurité et un agrément encore supérieurs, le système NSCC-C pourra ajuster automatiquement la vitesse du véhicule à l'approche d'un virage, en fonction des informations



Le système réduit la vitesse de croisière et, en sortie de virage, rétablit la vitesse préréglée.



Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA) affiche la limitation de vitesse sur l'écran multimédia et peut adapter automatiquement le limiteur de vitesse afin que le conducteur n'excède pas la vitesse maximale autorisée.



Le système de surveillance active des angles morts (BCA) applique le freinage différentiel, en plus d'émettre des avertissements sonores et visuels, afin d'empêcher le véhicule d'entrer en collision avec d'autres véhicules lors d'un changement de voie. Cette fonction fait appel à la caméra avant et aux capteurs du système de surveillance des angles morts du véhicule pour calculer la position relative et la vitesse des véhicules situés sur le côté ou dans les angles morts de Tucson.



Le système BCA est équipé de l'alerte de circulation transversale à l'arrière (RCCA). Lorsque Tucson quitte une place de stationnement en marche arrière, le système RCCA alerte son conducteur de l'arrivée éventuelle d'un véhicule au niveau de sa partie arrière. Si besoin, les freins sont déclenchés afin d'éviter toute collision.



L'affichage caméra des angles morts (BVM) affiche une vue de l'angle mort du côté concerné sur l'un des deux cadrans principaux des compteurs digitaux de 10,25 pouces lorsque le conducteur active le clignotant. Cela permet d'améliorer la vision offerte par les rétroviseurs extérieurs, et la visibilité par temps sombre et pluvieux.



La caméra 360° (SVM) permet au conducteur de bénéficier d'une vue sur 360 degrés et en trois dimensions du véhicule sous différents angles. La caméra 360° permet également d'effectuer un zoom avant et arrière des parties avant, arrière, gauche et droite du véhicule, et offre une vue aérienne pour améliorer encore la visibilité des obstacles potentiels.



Le système d'assistance active au stationnement à distance (RSPA) facilite la tâche lors de toutes les manœuvres de stationnement en faisant avancer et reculer automatiquement le véhicule même lorsque le conducteur se trouve à l'extérieur du véhicule. Cette fonction peut être activée et commandée via la clé intelligente. Le véhicule fait appel à des capteurs à ultrasons pour identifier les obstacles, et active le freinage d'urgence dès qu'il détecte un risque de collision.



Le système de feux de route intelligents (HBA) détecte de nuit les véhicules circulant en sens inverse ainsi que ceux qui précèdent, et bascule les projecteurs de la position feux de route à la position feux de croisement afin de réduire le risque d'éblouissement. Lorsque plus aucun véhicule n'est détecté, le système réactive automatiquement les feux de route, maximisant ainsi le champ de vision du conducteur.



Le système d'alerte de présence de passager arrière (ROA) surveille les sièges arrière par le biais d'un capteur de mouvement. Le conducteur reçoit des avertissements sonores et visuels pour lui rappeler de faire descendre les passagers arrière avant de quitter et de verrouiller le véhicule.



Le mode Sommeil (RPSM) diminue le son des haut-parleurs arrière afin d'offrir une ambiance plus relaxante aux occupants des places arrière sur les longs trajets.



La fonction d'assistance à la sortie du véhicule (SEW) avertit les occupants lorsqu'ils souhaitent descendre du véhicule alors qu'un véhicule est à l'approche.



Le Tucson sera disponible en essence, en diesel ainsi qu'en versions



Le Tucson est le best-seller de Hyundai. Le SUV Hyundai s'est écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2004, dont 1,4 million en Europe.



Il est produit dans plusieurs usines à travers le monde, dont , en Europe dans l'usine de production de Hyundai à Nošovice, en République tchèque.

