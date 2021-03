Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © Kia Le crossover électrique Kia EV6 adopte la nouvelle philosophie de design de la marque Kia baptisée « Opposites United » (L'alliance des contraires).



Puisant son inspiration dans les contrastes observés entre la nature et l'humanité, la philosophie de design Kia repose sur cinq piliers : « Bold for Nature » / (L'audace par nature), « Joy for Reason » / (La joie pour raison d'être), « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser), « Technology for Life » / (La technologie pour la vie), et « Tension for Serenity » / (La tension comme gage de sérénité).



Développé sur la plateforme dédiée aux détails de design extérieur high-tech et un intérieur moderne et spacieux.



Le design extérieur du crossover électrique Kia joue sur l'opposition entre des traits de style acérés et des formes sculpturales pour arborer un design avant-gardiste distinctif.



À l'avant, les feux de jour affichent un design fluide et moderne. Ils s'inscrivent dans la face avant « Digital Tiger Face » / (Tête de tigre numérique) caractéristique du véhicule, réinterprétation stylistique de la calandre « Tiger Nose » / (Nez de Tigre) transposée à l'ère de l'électrique.



Le design des projecteurs intègre un profil d'éclairage dynamique de type « séquentiel ».



La prise d'air située en dessous contribue à accentuer l'impression de largeur de la face avant.



Les écoulements d'air par l'avant ont été optimisés de sorte que l'air soit acheminé à travers et sous le plancher plat du



Les flancs se distinguent par des lignes modernes, élancées et aérodynamiques. S'inspirant de celles des crossovers, elles contrastent avec des lignes plus acérées et des détails high-tech.



Le pare-brise étiré vers l'arrière souligne le caractère affirmé du véhicule tandis que les imposants épaulements arrière confèrent du volume au design.



Une ligne maîtresse court le long de la partie basse des portes puis s'incurve vers le haut en direction des épaulements arrière.



La proue se distingue par un montant C incliné, en partie pour optimiser l'aérodynamisme, intégrant un insert en finition noir laqué qui contribue à élargir visuellement la lunette arrière. Elle est surmontée d'un becquet de toit proéminent qui dirige l'air vers le bas en direction d'un becquet inférieur incliné vers le haut qui est implanté au-dessus des blocs-feux arrière du véhicule.



Le Kia EV6 est le fruit de la collaboration entre les trois centres de design de Kia situés à Namyang (Corée du Sud), Francfort (Allemagne) et Irvine (Californie, États-Unis).



Le Kia EV6 propose un design intérieur libéré de toute contrainte grâce à la plateforme E-GMP dédiée de Kia.



S'inscrivant dans l'ère des véhicules électriques, l'intérieur est moderne et spacieux.



L'un des éléments caractéristiques de l'intérieur réside dans l'écran du système audio-vidéo-navigation high-tech (AVN) incurvé et parfaitement intégré. La sobriété des formes de l'écran incurvé et la finesse de la planche de bord confèrent à l'habitacle une impression d'ouverture sur l'extérieur.



S'étendant depuis le volant jusqu'au centre du véhicule, il permet d'afficher le combiné d'instrumentation dans le champ de



Le large écran offre au conducteur une expérience immersive.



Le nombre réduit de boutons physiques garantit une expérience de conduite simplifiée.



Les passagers peuvent modifier les réglages du système de chauffage, ventilation et climatisation à l'aide de « boutons » tactiles situés sous l'écran AVN.



De conception affinée et allégée, les sièges se distinguent par leur design contemporain, et sont garnis d'un tissu moderne et résistant à l'aspect flatteur issu de plastique recyclé.



Les

Leadopte labaptisée « Opposites United » (L'alliance des contraires).Puisant son inspiration dans les, la philosophie de design Kia repose sur: « Bold for Nature » / (L'audace par nature), « Joy for Reason » / (La joie pour raison d'être), « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser), « Technology for Life » / (La technologie pour la vie), et « Tension for Serenity » / (La tension comme gage de sérénité).Développé sur la plateforme dédiée aux véhicules électriques de Kia (E-GMP), le Kia EV6 se distingue par deset unLe design extérieur du crossover électrique Kiapour arborer un design avant-gardiste distinctif.À l'avant, lesaffichent un. Ils s'inscrivent dans la face avant « Digital Tiger Face » / (Tête de tigre numérique) caractéristique du véhicule, réinterprétation stylistique de la calandre « Tiger Nose » / (Nez de Tigre) transposée à l'ère de l'électrique.Le design des projecteurs intègre un profil d'Lasituée en dessous contribue à accentuer l'impression de largeur de la face avant.Lespar l'avant ont été optimisés de sorte que l'air soit acheminé à travers et sous le plancher plat du véhicule électrique afin de garantir une aérodynamique optimale.Les flancs se distinguent par des. S'inspirant de celles des crossovers, elles contrastent avec deset des détails high-tech.Lesouligne le caractère affirmé du véhicule tandis que lesconfèrent du volume au design.Une ligne maîtresse court le long de la partie basse des portes puis s'incurve vers le haut en direction des épaulements arrière.La proue se distingue par un, en partie pour optimiser l'aérodynamisme, intégrant un insert en finition noir laqué qui contribue à élargir visuellement la lunette arrière. Elle est surmontée d'un becquet de toit proéminent qui dirige l'air vers le bas en direction d'un becquet inférieur incliné vers le haut qui est implanté au-dessus des blocs-feux arrière du véhicule.Le Kia EV6 est le fruit de la collaboration entre les trois centres de design de Kia situés à Namyang (Corée du Sud), Francfort (Allemagne) et Irvine (Californie, États-Unis).Le Kia EV6 propose unS'inscrivant dans l'ère des véhicules électriques, l'intérieur est moderne et spacieux.L'un des éléments caractéristiques de l'intérieur réside dans l'(AVN) incurvé et parfaitement intégré. La sobriété des formes de l'écran incurvé et la finesse de la planche de bord confèrent à l'habitacle une impression d'ouverture sur l'extérieur.S'étendant depuis le volant jusqu'au centre du véhicule, il permet d'afficher le combiné d'instrumentation dans le champ de vision du conducteur, et le système d'infodivertissement et de navigation au-dessus de la console centrale.Le large écran offre au conducteur une expérience immersive.Legarantit une expérience de conduite simplifiée.Les passagers peuvent modifier les réglages du système de chauffage, ventilation et climatisation à l'aide de « boutons » tactiles situés sous l'écran AVN.De conception affinée et allégée, les sièges se distinguent par leur, et sont garnis d'un tissu moderne et résistant à l'aspect flatteur issu de plastique recyclé.Les caractéristiques du Kia EV6 électrique seront dévoilées lors d'une première mondiale en ligne fin mars 2021.