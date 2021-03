Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © BMW BMW lève le voile sur le Gran Coupé électrique i4.



La BMW i4 marque un tournant dans l'histoire de la marque allemande qui prend la route de l'électromobilité.



La BMW i4 transpose les caractéristiques de conduite BMW à l'ère de l'électromobilité.



Avec une allure sportive et un comportement dynamique, la BMW i4 électrique entend être une vraie BMW bien qu'étant exemptes d'



Avec une puissance allant jusqu'à 530 ch (390kW), la BMW i4 peut atteindre les 100 km/h en 4 secondes environ départ arrêté. Le déploiement de puissance spontané assure à la BMW i4 des vitesse de pointe sur circuit fermé de plus de 200 km/h.



La technologie d'amortissement spécifique à la berline électrique réduit les mouvements du châssis au moment du départ, tandis que la limitation du patinage des roues BMW (ARB) avec sa régulation rapide et précise, garantit à tout moment une motricité optimale et une parfaite stabilité en ligne droite.



La BMW i4 procure une sensation de catapulte à l'accélération, sans patinage de la transmission ou corrections de trajectoire.



La BMW i4 se distingue également par ses réactions spontanées, au niveau de la pédale d'accélérateur, de la direction et de la pédale de frein.



La direction de la BMW i4 réagit directement et avec précision, y compris dans des situations de conduite dynamiques. Elle offre au conducteur un bon retour d'information à tout moment, tout en restant totalement indépendante des forces motrices, même lors d'une accélération ou d'une décélération importante.



Les changements de voie à vitesse élevée sont maîtrisés avec facilité, tandis que la conduite familiale sur de longues distances est assurée par la direction assistée Servotronic asservie à la vitesse.



Le châssis de la BMW i4 est également conçu pour un confort optimal sur de longues distances. La technologie d'amortissement permet de réduire efficacement les vibrations dues aux irrégularités de la route et dans les virages.



La BMW i4 sera disponible sous différentes versions de batteries haute tension, avec une autonomie allant jusqu'à 590 km (WLTP).



Le moteur électrique, l'électronique de puissance, l'unité de charge et la batterie haute tension sont repris de la BMW iX3.



La technologie BMW eDrive comprend un système d'entraînement hautement intégré dans lequel le moteur électrique, l'électronique de transmission et de puissance sont logés dans un seul boîtier.



La batterie haute tension développée pour la BMW i4 est dotée de la toute dernière technologie de cellule. La batterie haute tension se caractérise par sa conception extrêmement plate et sa densité énergétique optimisée. Avec un poids avoisinant les 550 kilogrammes, sa capacité s'élève à 80 kWh.



Conçue pour une puissance de charge allant jusqu'à 150 kW, la batterie haute tension de la BMW i4 peut être chargée à 80% en 35 minutes environ. Cela équivaut à un temps de charge d'environ 6 minutes pour 100 kilomètres.



Le système d'entraînement électrique, l'unité de charge et la batterie haute tension de la BMW i4 sont développés par BMW.



Le lancement commercial du coupé quatre portes électrique de dimensions intermédiaires de la marque à l'hélice est attendu courant 2021.



