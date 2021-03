Restez connecté sur l’actualité automobile

24 Photos © Peugeot La Peugeot 308 s'affirme et change de morphologie. Plus longue de 11 cm, la longueur de la 4,36 mètres. Le pare-brise s'incline et recule. L'empattement progresse de 55 mm pour atteindre 2,675 mètres.



L'empattement allongé de 55 mm permet d'étirer la silhouette et d'offrir davantage d'hauteur diminuée de 20 mm (la hauteur est maintenant de 1,44 mètre) associée à un soft-nose allonge visuellement le capot.



Le volume de coffre atteint 412 litres d'eau dont 28 litres d'eau de rangements compartimentés sous tapis.



Avec les dossiers de sièges arrière rabattus, le volume peut atteindre 1323 litres d'eau.



La peau de la



C'est notamment visible au niveau des sculptures d'ailes très prononcées, sans augmentation des voies.



En latéral, le flanc simple et lisse, trouve son caractère puissant dans les deux carrés acérés qui surplombent les roues avant et arrière.



La partie arrière, stratégique dans la performance aérodynamique, a été dessinée à partir des points de passage optimums d'une berline définis en soufflerie.



La ligne de style caractéristique traversant la poupe est posée sur cet aérodynamique optimal, tout comme la ligne de fuite du haut de pavillon qui a nécessité la présence d'un long becquet.



Ancrée dans l'ADN Peugeot, la 308 s'inscrit dans un univers plus haut de gamme et plus dynamique.



La Peugeot 308 porte le blason de la marque Peugeot dans une calandre qui lui est entièrement dédiée. La présence du lion est renforcée par le motif de la grille qui converge vers lui progressivement.



Le radar pour les



La plaque d'immatriculation migre ainsi tout en bas de la face avant.



Les projecteurs avant bénéficient de la technologie LED. Ciselés et fins, ils participent à l'identité dynamique de la 308. Ils sont prolongés par des feux de jour en forme de crocs sur le bouclier avant. La signature lumineuse, identifiable dès le premier regard de jour comme de nuit, s'inscrit dans le style Peugeot actuel.



Sur les niveaux GT/GT Pack, les projecteurs Full LED sont encore plus fins et intègrent la technologie Peugeot



A l'arrière, les feux adoptent la technologie full LED affichant les 3 griffes de la signature lumineuse de la marque Peugeot.



La Peugeot 308 sera disponible avec sept teintes (Vert Olivine, Bleu Vertigo, Rouge Elixir, Blanc Perle nacré, Blanc Banquise, Gris Artense et Noir Perla Nera).



On retrouve à l'intérieur de la 308 une déclinaison modernisée de l'i-Cockpit.



Le volant regroupe les commandes de radio, du média, du téléphone et des aides à la conduite.



Le volant ergonomique compact intègre des capteurs capables de détecter la préhension du volant par le conducteur lors de l'usage des aides à la conduite.



Le combiné digital situé à hauteur des yeux, intègre une dalle numérique 10 pouces à partir de la finition Active Pack. En finition GT, le combiné passe en 3 dimensions. Paramétrable et personnalisable, Le combiné numérique possède plusieurs modes d'affichages (Navigation connectée TomTom, Radio/média, Aides à la conduite, Flux d'énergie ) directement modifiable depuis le commodo du volant.



La planche de bord de la 308 repose sur une architecture « high-vent » qui place les aérateurs juste en face de la tête des occupants. Cette architecture permet à l'écran tactile central de 10 pouces en série, implanté légèrement plus bas que le combiné digital de se rapprocher de la main du conducteur en s'intégrant naturellement au milieu du volume général de la planche de bord.



A partir de la finition Allure, la 308 reçoit des i-toggles virtuels entièrement configurables, disposés en vis à vis de l'écran central. Chaque i-toggle tactile est une touche de raccourci vers les réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, ou une application.



Le i-Cockpit de la 308 garde le principe de l'écran central « driver oriented » qui optimise l'ergonomie de conduite, sans que le passager ne s'en sente exclu.



La console centrale est délibérément ouverte vers le passager. Son organisation regroupe sur une arche côté conducteur les commandes dynamiques de la



L'arche de la console centrale se prolonge jusqu'à un emplacement dédié à la recharge sans fil du téléphone.



Tout le reste de la console est entièrement dédié aux rangements, à la praticité et à un accoudoir.



Le design intérieur met en valeur la diversité des matériaux qui le composent.



L'éclairage d'ambiance à leds (avec 8 couleurs au choix) caché derrière l'écran central se diffuse sur le décor principal jusqu'aux panneaux de portes, qui selon les niveaux de finition peut être moussé, en tissu, en Alcantara ou constitués de pièces d'aluminium embouti.



L'écran central de 10 pouces haute définition du système d'info-divertissement i-Connect est entièrement et facilement personnalisable, multi-fenêtres avec des « widgets » ou raccourcis, faciles d'usage et réactifs à la manière d'une tablette. Inspiré de l'univers des smartphones, il est aisé de balayer les différents menus de gauche à droite, de haut de bas pour les notifications ou avec un appui à 3 doigts pour faire apparaitre le mur des applications. A tout moment il est facile de revenir à la page principale en appuyant sur le bouton tactile « Home », comme sur un smartphone.



La fonction mirroring se fait sans fil et il est possible de connecter deux téléphones en Bluetooth en même temps.



La commande « OK Peugeot », de reconnaissance vocale en langage naturel, permet l'accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l'info-divertissement.



Des aides à la conduite de dernière génération viennent compléter l'offre existante des technologies embarquées Peugeot (surveillance d'angle mort, alerte arrière de trafic, caméra de recul haute définition à 180°, aide au stationnement à 360° grâce quatre caméras, régulateur de vitesse adaptatif avec consigne de distance inter-véhicules ajustable, freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision, alerte active de franchissement involontaire de ligne avec correction de trajectoire, alerte d'attention du conducteur, commutation automatique des feux de route, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation , etc.).



Le pack Drive Assist 2.0 est composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go (boite de vitesse automatique EAT8) et de l'aide au maintien de la position dans la voie. Il dispose des fonctions changement de voie semi-automatique, préconisation anticipée de la vitesse et adaptation de la vitesse en courbe sur les voies à chaussés séparées.



Le changement de voie semi-automatique propose au conducteur le dépassement du véhicule le précédent puis de se rabattre, à partir de 70 km/h jusqu'à 180 km/h.



La système de préconisation anticipée de la vitesse propose d'adapter la vitesse (accélération ou ralentissement) selon les panneaux de limitation de vitesse.



L'adaptation de la vitesse en courbe optimise la vitesse en fonction de la courbe du virage, jusqu'à 180 km/h.



La Peugeot 308 est construite à partir d'une évolution de la plateforme multi-énergie EMP2 (Efficient Modular Platform), qui permet de déployer une offre complète de versions électrifiées, y compris une version 100% électrique sur cette silhouette.



Afin d'améliorer le confort vibratoire, la rigidité de caisse est optimisée grâce au collage des éléments de structure.



La Peugeot 308 est disponible avec deux moteurs essence 3 cylindres de 1.2 litre de cylindrée (PureTech 110 S&S, PureTech 130 S&S, et PureTech 130 S&S EAT8) et un moteur Diesel 4 cylindres de 1.5 litre de cylindrée (BlueHdi 130 S&S et BlueHdi 130 S&S EAT8).



Deux versions hybrides rechargeables sont disponibles (Hybrid 180 e-EAT8 et Hybrid 225 e-EAT8).



La Peugeot 308 bénéficie d'un Cx de 0,28 et un SCx de 0,62 m². Toutes les pièces de carrosserie visibles et moins visibles sont optimisées en style (les boucliers, les déflecteurs, le diffuseur, les montants de caisse, les rétroviseurs, les écrans sous caisse ). Le design des roues permet un meilleur aérodynamisme.



La 308 sera produite dans l'usine de Mulhouse en France.



La

