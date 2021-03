Restez connecté sur l’actualité automobile

16 Photos © Skoda Basée sur la plateforme MQB-A0-IN, la Skoda Kushaq est spécialement développée pour l'Inde.



Le spécifications typiques d'une Skoda avec les exigences des clients indiens.



Le SUV de 4,22 mètres propose un design de SUV, un espace intérieur généreux, deux moteurs TSI efficients et des systèmes d'info-divertissement modernes.



Son long empattement de 2 651 mm, son aspect robuste et ses grandes roues lui donnent un aspect beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité.



Selon le niveau d'équipement, la Skoda Kushaq est équipée, de série, de phares à LED et de feux de jour à LED. Les feux arrière et les feux de freinage sont également équipés de LED.



La position assise surélevée typique d'un SUV permet une large visibilité panoramique. La hauteur du siège du conducteur et la position du volant peuvent être réglées selon les préférences du conducteur.



Les systèmes d'info-divertissement sont dotés d'un écran tactile central.



La Skoda Kushaq est alimentée par au choix deux moteurs essence TSI de 1.0 115 ch ou 1.5 litre 150 ch.



Proposée uniquement en traction avant, la Kushaq est équipée d'une boîte manuelle à 6 vitesses, d'une boîte automatique à 6 vitesses ou d'une boîte DSG à 7 vitesses.



Les occupants du Kushaq sont protégés par un maximum de six airbags (conducteur et passager avant, airbags latéraux avant et airbags rideaux).



Le système d'aide au démarrage en côte, les capteurs de pluie et de luminosité ainsi que le régulateur de vitesse améliorent la sécurité et le confort des occupants.



Le SUV Skoda peut être équipé d'un système de contrôle de pression des pneus pour surveiller la pression de l'air.



La plateforme MQB-A0-IN développée par Skoda a été conçue pour répondre aux nouvelles exigences plus strictes de l'Inde en matière de sécurité et d'émissions.



La plateforme sera utilisée par d'autres marques du groupe Volkswagen sur le marché Indien.



Le Kushaq sera le troisième SUV commercialisé par Skoda en Inde avec les Karoq et Kodiaq.

