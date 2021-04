Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © Volkswagen Volkswagen lève le voile sur le SUV familial électrique ID.6 au



Longue de 4,88 mètres, l'ID.6 utilise l'architecture de la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) de Volkswagen, en séparant les zones destinées aux occupants et celles consacrées à la technologie,. Avec 30 cm de longueur supplémentaire par rapport à l'ID.4, l'ID.6 peut accueillir une troisième rangée de sièges.



Dans la version haut de gamme, l'ID.6 à transmission 4MOTION délivre une puissance de 225 kW (305 ch).



L'ID.6 accélère de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 160 km/h.



Les deux batteries disponibles ont une capacité de stockage nette de 58 kWh et 77 kWh.



Le SUV électrique ne possède aucun bouton ou interrupteur physique. Le concept de fonctionnement est basé sur un écran tactile 12 pouces et sur la commande vocale « Hello ID. ».



Deux versions du SUV familial 100% électrique sont disponibles : l'ID.6 Crozz fabriqué dans le nord de la Chine et l'ID.6 X construit dans le sud du pays.



L'ID.6 a été spécifiquement développée pour le marché chinois.

