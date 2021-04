Restez connecté sur l’actualité automobile

Nissan lève le voile sur le



lève le voile sur le X-Trail de quatrième génération au salon Auto Shanghai 2021.Comme le troisième opus du Nissan Qashqai , le Nissan X-Trail est basé sur la plate-forme CMF-C de l'Alliance, conçue pourDisponible avec une troisième rangée de sièges rabattables, le Nissan X-Trail reste suffisamment compact pour que les manœuvres de stationnement et la circulation urbaine demeurent aisées.La spécificité du système e-Power est que le véhicule estet qu'unLe générateur à essence fonctionne toujours dans sa plage de régimes optimale.Dans sa version 4 roues motrices, le Nissan X-Trail permet de progresser à la fois sur route et sur les voies escarpées.Le véhicule familial X-Trail sera lancé en Europe à l'été 2022.