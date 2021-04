Restez connecté sur l’actualité automobile

La Volkswagen Polo profite d'un restylage.



Laprofite d'un restylage.La citadine allemande bénéficie d'unLa Polo reçoit de série deset deA l'intérieur, la Volkswagen Polo est équipée de série du(instruments numériques avec un écran de 8,0 pouces), d'un système d'infodivertissement et un volant multifonction.La Polo bénéficie de lagrâce au système Travel Assist IQ.Drive et de projecteurs Matrix LED IQ.Light (éclairage interactif).Le Travel Assist IQ.Drive associe le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC) et le Lane Assist pour créer un système d'assistance qui permet la conduite partiellement automatisée.