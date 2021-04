Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © Volkswagen À l'Volkswagen présent le modèle "haute performance électrique" ID.4 GTX.



Conçue sur la plateforme Modulaire Électrique (MEB), l'ID.4 GTX est équipée d'une transmission intégrale à double entraînement.



L'ID.4 GTX dispose d'un moteur électrique sur chacun des deux essieux. Ensemble, ils délivrent une puissance électrique maximale de 220 kW (299 ch) accessible pendant 30 secondes maximum et peuvent fonctionner ensemble sous la forme d'une transmission intégrale électrique.



L'intégralité du couple de la motorisation électrique est immédiatement disponible.



Grâce à la transmission intégrale à double entraînement, l'ID.4 GTX accélère de 0 à 60 km/h en 3,2 secondes et de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. La vitesse maximale du 180 km/h.



La bande d'éclairage a été agrémentée de trois éléments en nid d'abeilles qui forment les feux de jour. Ils illustrent le caractère sportif du véhicule électrique. Parallèlement aux pare-chocs redessinés, la partie arrière s'illustre par un cluster de feux arrière à LED en 3D agrémenté de feux de freinage en forme de X.



Le toit et le spoiler arrière sont noirs, tandis que le cadre de toit est anthracite.



