Restez connecté sur l’actualité automobile

La Nissan GT-R Nismo est la supercar ultime de la marque japonaise. La version dédiée au marché japonais s'offre une nouvelle itération.



Equipé de deux turbocompresseurs directement issus de la Nissan GT-R GT3 Nismo de course, le V6 3.8 litres développe une puissance de 600 ch.



Chaque moteur V6 3.8 litresbi-turbo est intégralement assemblé à la main par un artisan takumi. Chaque takumi appose une plaque avec sa signature exclusive.



Repris de la GT-R Nismo 2020, les freins carbone-céramique exclusifs Brembo, sont les plus gros freins jamais installés sur une supercar japonaise. Leur diamètre atteint 410 mm à l'avant et 390 mm à l'arrière.



La supercar ultime Nissan GT-R Nismo procure des



"La Nissan GT-R Nismo a toujours été développée en recherchant l'amélioration continue des performances et du plaisir de conduire le plus abouti,” affirme Hiroshi Tamura, chief product specialist de la Nissan GT-R. “Pour son développement, nous privilégions une approche holistique, en recherchant toujours l'équilibre entre des composants de très haute précision et gain de masses. L'objectif est toujours l'évolution permanente pour accroître à la fois la puissance pure, les performances et le plaisir de conduite et de pilotage pour nos clients."



La nouvelle itération de la supercar ultime Nissan GT-R Nismo sera commercialisée dans l‘Archipel en octobre prochain.



