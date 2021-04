Restez connecté sur l’actualité automobile

3 Photos © Aiways Construit sur la plate-forme MAS (More Adaptable Structure) d'Aiways, l'Aiways U6 reflète une allure de conception « pure » inspirée de prouesses athlétiques et de



Construit sur la plate-forme MAS (More Adaptable Structure) d'Aiways, l'reflète uneinspirée de prouesses athlétiques et de performances aérodynamiques.Avec son, l'Aiways U6 reflète les principes d'une conception audacieuse et « pure » à la fois.L'Aiways U6 adopte une forme simple et pure incarnant la philosophie de conception de l'entreprise chinoise.Les designers d'Aiways ont accordé une attention particulière aux performances aérodynamiques et ont intégré des détails de conception permettant d'assurer une séparation nette du flux d'air réduisant ainsi la traînée.Laet leconfèrent au véhicule électrique de type coupé une présence routière importante et une sensation sportive.Parmi les fonctionnalités figurent leet une matrice de feux arrière distincte inspirée de l'eau qui coule.L'allure simple mais sportive se poursuit à l'intérieur de l'habitacle avec un, desdotés d'une technologie tactile, un emplacement de recharge pour smartphone par induction, un éclairage intérieur personnalisable, des assises enveloppantes et un levier de vitesse futuriste.L'Aiways U6 zéro émission en roulant revendique des performances exceptionnelles.L'Aiways U6 zéro émission en roulant sera commercialisé en Chine et en Europe d'ici laL'Aiways U6 sera le deuxième véhicule à être produit en série sur la plate-forme MAS (More Adaptable Structure) après le modèle Aiways U5.