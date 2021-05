Restez connecté sur l’actualité automobile

25 Photos © Skoda La quatrième génération de la Fabia de Mlada Boleslav est basée sur la plateforme modulaire MQB-A0 Volkswagen, ce qui lui permet de dépasser la barre des quatre mètres.



Longue de 4 108 mm, la Fabia propose un empattement de 2 564 mm et un volume de coffre de 380 litres, en hausse de 50 litres. La capacité du coffre peut être portée à 1 190 litres en rabattant les sièges arrière.



La Fabia affiche des lignes sculpturales et des proportions athlétiques.



Les phares avant et arrière, dotés d'une technologie LED et de structures cristallines, soulignent le look dynamique et émotif.



Les variantes full-LED offrent des feux de croisement et de route plus intenses, ainsi que des fonctions d'éclairage adaptatif et de virage. Des feux arrière full-LED sont également proposés.



L'intérieur se caractérise par un tableau de bord symétrique avec un écran central flottant, un combiné d'instruments numériques et des bandes décoratives horizontales.



Visuellement, l'intérieur de la Fabia est caractérisé par un écran d'infodivertissement autonome mesurant jusqu'à 9,2 pouces (trois systèmes d'infodivertissement différents, en 6,5; 8 ou 9,2 pouces selon la finition).



Un smartphone peut être connecté sans câble via le SmartLink sans fil et Android



La Fabia peut être équipée d'un combiné d'instruments numériques (le digital cockpit) de 10,25 pouces. Le conducteur peut choisir parmi différentes dispositions. Parmi celles-ci, la disposition classique reprend le style des instruments analogiques ronds, ainsi que les dispositions moderne, réduite et étendue.



Le Digital Cockpit peut afficher, entre autres, les emblèmes des stations de radio, les couvertures des albums de musique et les



La Fabia est équipée de série d'un tableau de bord analogique et d'un écran d'information de 3,5 pouces.



Le système d'infodivertissement Amundsen est doté d'un écran personnalisable de 9,2 pouces, et d'une fonction de navigation adossée à des données en ligne. Le système comprend un hotspot Wi-Fi. Les services de streaming musical sont accessibles via un smartphone couplé. Les cartes peuvent être stockées sur le disque dur SSD de 64 Go et mises à jour en ligne. La fonction de contrôle gestuel est de série, tandis que le contrôle vocal assisté en ligne via l'assistant vocal numérique Laura, qui comprend 15 langues, est en option.



La Fabia dispose de jusqu'à cinq prises USB-C pour recharger d'autres appareils mobiles.



Le volant multifonction est disponible en cuir et dans un style sport à trois branches, avec des palettes de changement de vitesse pour la boîte DSG.



Un volant ainsi qu'un pare-brise chauffants pour une



Cinq moteurs à essence MPI et TSI de la génération Evo de Volkswagen délivrent des puissances allant de 60 ch à 150 ch (1.0 MPI Evo de 65 ch, 1.0 MPI Evo de 80 ch, 1.0 TSI Evo de 95 ch, 1.0 TSI Evo DSG7 de 110 ch et 1.5 TSI Evo DSG7 de 150 ch). Tous les moteurs sont conformes à la norme antipollution Euro 6d.



La Fabia embarque jusqu'à neuf airbags et embarque des systèmes d'



La Fabia est équipée de série d'airbags pour le conducteur et le passager avant, d'airbags rideaux et d'airbags latéraux avant. Un airbag genoux pour le conducteur et des airbags latéraux arrière sont disponibles.



Le Travel Assist apporte une aide automatique à la direction longitudinale et latérale. Il peut être activé par simple pression sur un bouton et combine plusieurs systèmes d'assistance en même temps.



Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) adapte automatiquement la vitesse de la



Le Lane Assist aide à maintenir la Fabia dans sa voie en effectuant des actions correctives sur la direction si nécessaire. Grâce à la fonction Hands-on Detect, le Travel Assist vérifie si le conducteur touche le volant de manière constante.



Le système de détection des angles morts (Side Assist) avertit le conducteur des véhicules qui se trouvent jusqu'à 70 mètres de distance et qui veulent le dépasser ou qui se trouvent dans l'angle mort de la voiture.



La Fabia peut également aider le conducteur à se garer : l'assistance au stationnement (park assist) fonctionne jusqu'à une vitesse de 40 km/h, en affichant les places de stationnement en créneau et en bataille disponibles et en prenant en charge la direction du véhicule lors du stationnement. L'aide à la manœuvre utilise des capteurs pour détecter un obstacle devant ou derrière la voiture pendant le stationnement et freine automatiquement.



La reconnaissance des panneaux de signalisation et le Front Assist avec protection prédictive des piétons et des cyclistes sont également proposés.



Avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,28 et des roues à enjoliveurs en plastique spéciaux optimisées sur le plan aérodynamique, la Fabia est une



Les volets de refroidissement à réglage actif dans l'entrée d'air inférieure du pare-chocs avant réduisent la



La Skoda Fabia possède un spoiler de toit plus grand et des ailettes latérales qui optimisent le flux d'air à l'arrière.



Les petits rétroviseurs extérieurs aérodynamiques spécialement conçus réduisent la traînée et dirigent le flux d'air vers l'arrière de manière ciblée.



Douze panneaux couvrent une plus grande partie du dessous de caisse, notamment dans les zones cruciales pour l'aérodynamisme, comme le compartiment moteur et les essieux.



Depuis le lancement en 1999, les trois premières générations de la Skoda Fabia ont enregistré 4,5 millions de ventes en 22 ans.



La République tchèque était le premier marché de la Fabia en 2020 avec 16 280 livraisons, devant l'Allemagne (16 054) et la Pologne (12 805).

