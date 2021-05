Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © Bentley La routière à toit ouvrant Bentley Continental GT Speed Convertible est la Bentley la plus performante à ce jour.



Dessinée, conçue, développée et fabriquée à la main dans l'usine Bentley de Crewe, la troisième génération de la Continental GT Speed Convertible s'appuie sur une longue tradition de variantes Speed.



Équipée d'un toit « pliable en Z » sur mesure, la Continental GT Speed Convertible se métamorphose d'un



Le toit convertible de la Speed se déploie ou se range en 19 secondes, à une vitesse maximale de 50 km/h.



Le système de toit décapotable, en Z, dispose d'un système d'étanchéité amélioré et de traitements acoustiques. Le toit contribue à une réduction de trois décibels des niveaux sonores en général, par rapport à son prédécesseur à des vitesses de croisière typiques. Une nouvelle combinaison de matériaux isolants de toit et de mécanisme de fonctionnement, associée à des améliorations du système d'étanchéité et des traitements acoustiques, rendent le



Sept couleurs de toit sont disponibles, y compris le tweed. En outre, huit finitions intérieures de revêtement de toit sont proposées.



Un chauffage pour le cou s'intègre aux sièges Confort chauffants et ventilés, optimisant l'efficacité et le flux d'air autour des appuie-tête à réglage électrique. En matière de style du chauffage pour le cou, une ailette centrale chromée s'étend sur toute la largeur de la gaine, faisant écho aux aérations « bullseye » de Bentley. Combinés à un volant chauffant et à des accoudoirs chauffants, ces



La plus performante des Continental GT Convertible dispose d'une technologie de châssis spécialement conçue.



Le système à 4 roues directrices géré électroniquement améliore le dynamisme de la Speed dans les modes de conduite Bentley et Confort. En mode Sport, la direction se combine au Bentley Dynamic Ride et à un différentiel électronique à glissement limité.



À basse et moyenne vitesses, les roues arrière de la GT Speed Convertible sont braquées dans le sens opposé aux roues avant afin de faciliter les manœuvres. La direction paraît plus directe et semble donner un contact plus rapide grâce à une démultiplication réduite.



À vitesse élevée, les roues arrière braquent dans la même direction que les roues avant pour améliorer la stabilité.



Avec la transmission intégrale active, le contrôle de traction et la répartition du couple ont été recalibrés dans tous les modes de conduite afin de fournir une différence de caractère notable par rapport à la Continental GT Convertible.



La transmission est équilibrée entre les roues avant et arrière en modes Bentley et Confort.



Le mode Sport a été étalonné avec une répartition du couple qui privilégie les roues arrière dans tous les scénarios de conduite.



La Continental GT Speed Convertible de dernière génération utilise un différentiel arrière électronique (eLSD). Spécialement réglé pour fonctionner avec les systèmes de contrôle de traction et le châssis actif, l'eLSD offre une meilleure tenue de route en virage comme en ligne droite, une réponse optimisée de l'accélérateur et une meilleure traction dans des conditions



En modes Bentley et Confort, la traction est améliorée et le véhicule paraît plus stable à grande vitesse.



En mode Sport, l'eLSD est réglé pour équilibrer la réponse de l'accélérateur, améliorer le comportement en virage et augmenter les



L'amélioration du dynamisme dans les virages et de l'adhérence offerte par les technologies permettent au conducteur d'appréhender la sortie de virage avec une précision accrue.



En mode Sport, le système de gestion de la traction envoie davantage de puissance à l'essieu arrière, pour permettre un meilleur contrôle de la trajectoire en virage avec l'accélérateur.



Parallèlement à ces systèmes, le châssis a recours à une suspension pneumatique active à trois chambres avec amortissement adaptatif et au système de contrôle du roulis actif 48 V Bentley Dynamic Ride. Ce système intègre des moteurs électriques dans chaque barre antiroulis, pour résister aux mouvements du châssis. Dans leur configuration la plus extrême, les moteurs peuvent développer 1300 Nm en 0,3 secondes pour contrer les forces en virage et maintenir l'assiette du véhicule.



Selon le mode choisi, le système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) permet au conducteur de bénéficier d'une liberté encore plus importante avant que les systèmes de sécurité de la Speed n'interviennent pour corriger les éventuelles anomalies. Lorsque l'ESC est enclenché, la



Le système de freinage carbone-céramique repose sur des disques en carbure de silicium qui procurent un mordant supplémentaire au freinage, avec une sensation ferme au niveau de la pédale de frein et une parfaite constance lors de freinages répétés. Les étriers à dix pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière procurent une puissance de freinage élevée. Pas moins de 10 MJ d'énergie sont convertis en chaleur pour obtenir un arrêt complet depuis la vitesse de pointe.



La Continental GT Speed Convertible est équipée d'un moteur W12 TSI 6 litres. Le W12 développe une puissance de 650 ch et un couple de 900 Nm.



La vitesse de pointe (sur circuit fermé) de la Continental GT Speed Convertible est de 335 km/h et le 0 à 100 km/h atteint en 3,6 secondes.



Le moteur et la boîte de vitesse ont été spécifiquement calibrés. En mode Sport, le W12 biturbo a été réglé pour maintenir le moteur dans la plage de puissance plus longtemps, en passant la vitesse supérieure plus tard ou en rétrogradant plus tôt. Ce dispositif entraîne une réponse plus réactive lors de la pression sur l'accélérateur.



La boîte de vitesse huit rapports à double embrayage est plus rapide en mode Sport.



Le son est évocateur à l'accélération comme lors des rétrogradages.



Le modèle Speed s'enrichit d'une calandre et d'une grille inférieure à la finition foncée, de seuils de portes sport plus sculptés, d'un radiateur réalisé dans un matériau sombre et d'un discret écusson Speed chromé sur l'aile avant.



Autre caractéristique de la plus puissante des Continental GT Convertible: ses jantes Speed de 22 pouces couleur argent. Les versions « bijoux » des bouchons de réservoirs de carburant et d'huile sont de série.



La Continental GT Speed Convertible à toit ouvrant dispose de quatre places.

