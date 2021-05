Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Ferrari Basée sur la 812 Superfast, la Ferrari 812 Competizione A à toit Targa est équipée d'un V12 et d'un système de direction à quatre roues directrices indépendantes, gage d'agilité et de précision dans les virages.



Le moteur à aspiration naturelle de 830 chevaux (et 692 Nm de couple maximal à 7 000 tr/min) associe une puissance impressionnante à un débit électrisant et à l'inimitable bande sonore du V12 de Maranello.



Pour augmenter la puissance du moteur, qui a la même cylindrée de 6,5 litres que le V12 de la 812 Superfast, la conception de plusieurs zones a été revisitée afin d'établir un nouveau record de puissance tout en optimisant la dynamique des fluides du système d'admission et de la combustion, et en réduisant les frottements internes.



Le régime maximal est de 9 500 tr/min, ce qui, combiné à une montée en puissance du couple, offre une sensation de puissance et d'accélération progressive illimitée.



Afin d'offrir une acoustique, des lignes d'échappement sont visibles pour souligner leur fonction et le caractère inspiré de la piste de la



La 812 Competizione A à toit Targa est équipée d'une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports.



Le système de refroidissement a été adapté pour pallier l'excès de chaleur généré par les chevaux supplémentaires du V12. Ceci s'est traduit par l'introduction d'une seule prise d'air avant qui maximise la quantité d'air de refroidissement canalisée vers les radiateurs. L'ensemble du circuit de refroidissement a également été amélioré.



À l'instar de la 812 Superfast, le diffuseur avant est équipé d'un système aérodynamique mobile passif qui s'ouvre au-delà de 250 km/h. Lorsque le panneau tourne, il bloque complètement le diffuseur, permettant ainsi à la voiture d'atteindre sa vitesse maximale.



La forme des évents du moteur, de part et d'autre de la lame du capot, est conçue pour garantir une gestion correcte des flux, même lorsque la 812 Competizione A est conduite en configuration ouverte : les lignes de flux d'air chaud sont déviées du cockpit et canalisées le long des flancs jusqu'à ce qu'elles se fondent dans le sillage de la voiture.



Pour compenser l'impact de la suppression des générateurs de vortex sur la 812 Competizione A, un élément de pont a été introduit entre les contreforts volants. Grâce à une optimisation méticuleuse, le flux est dévié de manière efficace et efficiente vers le spoiler arrière, rétablissant essentiellement la déportance. La présence du pont permet de réduire l'augmentation de la résistance physiologique pour une voiture de type Targa : sur le plan aérodynamique, le pont se comporte comme une aile, de sorte que la pression exercée sur la surface supérieure crée un champ de pression positif, qui augmente la vitesse du flux en aval de la lunette arrière et réduit la résistance.



Le confort des occupants en configuration ouverte est assuré par l'introduction d'un rabat intégré au rail de la tête du pare-brise, qui dévie le flux énergique vers le haut, évitant ainsi que celui-ci ne perturbe l'habitacle. Ceci permet d'étendre la bulle couvrant toute la longueur du cockpit, empêchant également que ne s'exerce une pression excessive irritante dans la zone située derrière la tête des occupants.



Deux ouvertures aérodynamiques ont été créées entre les deux contreforts pour gérer le flux entrant par les vitres latérales et le forcer à suivre un parcours spécifique, facteur fondamental pour réduire la pression à l'intérieur de l'habitacle et l'instabilité du flux. Le résultat de cette stratégie est double car, outre l'amélioration du confort, elle augmente également l'efficacité aérodynamique en rendant le flux stable lorsque le toit est relevé.



Lorsque le toit Targa est rangé, les arceaux de sécurité dépassent partiellement de la carrosserie. Comme ils sont en fibre de carbone, ils deviennent des éléments visuels secondaires et ne compromettent pas la stature plus large et plus trapue créée par les contreforts. Cela amplifie l'abaissement visuel de la vue latérale.



En configuration fermée, les arceaux de sécurité se raccordent à la structure du toit pour former une unité uniforme.



Le toit Targa est fabriqué en fibre de carbone pour créer un sentiment de continuité esthétique avec les arceaux de sécurité.



En configuration ouverte, le toit Targa est rangé dans un compartiment. Le fait de pouvoir plier le toit à tout moment permet de profiter de la voiture, quel que soit le climat.



Le système de direction à roues arrière directrices indépendantes est doté d'un dispositif de gestion électronique permettant de déclencher les actionneurs droit et gauche individuellement plutôt que de les synchroniser. Cette solution se traduit par une augmentation significative des performances en matière de contrôle de la position demandée à chaque actionneur et par des temps de réponse plus rapides.



La fibre de carbone est largement utilisée à l'extérieur, notamment sur les pare-chocs avant, les pare-chocs arrière, le spoiler arrière et les prises d'air.



Le groupe motopropulseur contribue à la maîtrise du poids du fait de l'utilisation de bielles en titane, d'un vilebrequin plus léger et d'une



Une attention a également été portée à la conception du cockpit avec l'utilisation intensive de garnitures en fibre de carbone, de tissus techniques légers et une réduction de l'insonorisation.



Il y a également des jantes en aluminium forgé légères et sportives dédiées, et des tiges en titane.



La Ferrari 812 Competizione A à toit Targa est proposée en série spéciale en édition limitée rendant hommage à la tradition du toit ouvrant du Cheval cabré.



Le bolide à toit Targa de Maranello est dédié à un groupe exclusif de collectionneurs et d'amateurs de la plus noble des traditions Ferrari.

