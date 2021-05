Restez connecté sur l’actualité automobile

14 Photos © Volkswagen Après le Volkswagen Tiguan Allspace bénéficie d'une restylage.



Après le Volkswagen Tiguan à l'automne 2020, lebénéficie d'une restylage.La version à empattement long du Tiguan reçoit un design revisité, de nouveaux systèmes de commande et d'assistance, de nouveaux équipements , des projecteurs Matrix LED IQ.Light interactifs et des écrans tactiles pour contrôler la climatisation automatique.Le Tiguan Allspace légèrement revisitéde longueur pour atteindreLes mesures de l'habitacle généreux restent inchangées.Le Tiguan Allspace revisité reçoit uneet uneélégante.Desfont leur apparition.De chaque côté du logo Volkswagen redessiné, unesituée dans la calandre ajoute une note visuelle raffinée.Le Tiguan Allspace est disponible en France avecLagarantit des changements de vitesse rapides et efficaces et laoffre une traction optimisée.Toutes les fonctions de climatisation, de chauffage et de ventilation de la climatisation automatique trois zones de série sont contrôlées via unsitué sur la console centrale. Des écrans et des curseurs tactiles remplacent les boutons.Le conducteur peut également choisir de recevoir les informations via l'en couleurs. L'affichage projette les informations liées à la conduite, telles que la vitesse, les changements de direction et les avertissements, dans le champ de vision du conducteur.Lepermet de recourir à une conduite semi-autonome . En fonction de la boîte de vitesse, le système peut prendre en charge la direction, le freinage et l'accélération à partir de 0 km/h (avec boîte à double embrayage) ou 30 km/h (boîte manuelle) et jusqu'à 210 km/h.Pour cela, le Travel Assist s'appuie sur des systèmes tels que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) pour le guidage longitudinal et le Lane Assist) pour le guidage latéral.Leen option aide le conducteur lors des manœuvres avec remorque. Avec la transmission intégrale 4Motion, le poids de remorque maximal atteint 2,5 tonnes.Lespeuvent être repliés, tout comme la banquette et le dossier de la deuxième rangée. Ils peuvent être abaissés au même niveau que le plancher de coffre, créant ainsi une zone de chargement plane.La version XL du Tiguan peut être aménagée enavec une troisième rangée de sièges.Avec la configuration cinq places, le Tiguan Allspace offre un volume de coffre de 760 à 1 920 litres.Dans la version sept places, le volume du SUV spacieux Volkswagen varie entre 700 et 1 755 litres.Le Tiguan Allspace est équipé d'un(MIB3 de nouvelle génération) qui sont reliés à des services en ligne.Une unité de connectivité en ligne (OCU) avec eSIM intégrée permet de bénéficier des services en ligne de We Connect (paramétrés pour une période d'utilisation illimitée) et We Connect Plus (paramétrés pour un usage gratuit pendant un ou trois ans en Europe).En fonction du niveau d'équipement, la gamme des systèmes MIB3 est complétée par des équipements tels que la commande vocale, l'accès à des services de streaming et la personnalisation basée sur le cloud via Volkswagen ID.Des applications peuvent être intégrées sans fil via l'App-Connect sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto Le système audio Harman Kardon, en option, intègre un subwoofer, un amplificateur numérique à 16 canaux, 8 plus 1 haut-parleurs et un amplificateur d'une puissance totale de 480 watts pour délivrer des aigus cristallins et des graves riches et profonds. Quatre scénarios audio, un mode surround et une reproduction vocale précise garantissent un son d'excellente qualité au niveau de tous les sièges.Actuellement, plus d'un Tiguan sur deux (55%) produits est à empattement long.Depuis le démarrage de la production de la version à empattement long du Tiguan en 2017, environ 1,5 million d'unités ont été vendues dans le monde.