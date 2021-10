Restez connecté sur l’actualité automobile

8 Photos Dévoilée au salon IAA Mobility 2021 de Munich, la Mobilize Limo est une berline quatre portes électrique au gabarit proche des modèles du segment D .



La berline électrique est longue de 4,67 mètres, large de 1,83 mètre et haute de 1,47 mètre.



Le design de la berline est à la fois fluide et dynamique.



Dotée d'un capot court et d'un pavillon plongeant, la berline quatre portes chinoise est proposée dans les trois couleurs de carrosserie les plus prisées de la clientèle (Metallic Black, Metallic Grey, Glossy White).



La Limo de Mobilize arbore des poignées de portes intégrées affleurantes à la carrosserie, des optiques à LED effilées avec une signature lumineuse sophistiquée et des clignotants à défilement.



A bord, la Limo est équipée d'une sellerie TEP (effet cuir) à l'aspect satiné, doux au toucher et facile à nettoyer.



L'habillage des panneaux de portes avec un bandeau lumineux et des inserts façon métal souligne l'attention portée à la finition, tandis que sept coloris sont proposés pour personnaliser l'ambiance lumineuse qui anime l'habitacle.



La planche de bord abrite des inserts décoratifs façon carbone. Elle intègre un double écran numérique regroupé dans un large bandeau en partie haute : un écran 10,25 pouces pour le combiné d'instrumentation numérique et un écran tactile de 12,3 pouces au centre de la planche de bord pour les fonctions multimédias.



La Mobilize Limo est équipée d'un moteur électrique développant 150 ch (110 kW) et un couple de 220 Nm disponible immédiatement.



Cette puissance offre des accélérations franches en toutes circonstances. La Limo permet une conduite souple et progressive en milieu urbain et péri-urbain. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 9,6 secondes et sa vitesse de pointe est limitée à 140 km/h.



Le conducteur peut choisir entre trois modes de conduite (éco, normal et sport) et dispose d'un choix de trois niveaux d'intensité du freinage récupératif.



La Limo est maniable en ville grâce à son diamètre de braquage de 11,2 mètres. Elle reçoit un système sonore extérieur VSP (vehicule sound pedestrian) pour signaler sa présence aux piétons et autres véhicules en ville. Ce dispositif est actif en permanence jusqu'à 30 km/h et dès que le mode Drive est enclenché.



La Mobilize Limo embarque une batterie lithium-ion à refroidissement liquide d'une capacité de 60 kWh.



La berline électrique revendique une autonomie aux alentours de 450 km entre deux recharges (cycle WLTP en cours d'homologation).



La Mobilize Limo est compatible avec les types de recharges AC et DC les plus courants. Elle peut se brancher sur toutes les bornes publiques et les installations domestiques de type Wallbox.



La recharge sur une simple prise secteur est également possible.



Avec la charge rapide, il est possible de récupérer 250 km d'autonomie en 40 minutes.



La conception de la berline Mobilize Limo répond à une logique de service et d'usage afin d'offrir le plus de confort et de praticité possibles pour le conducteur et ses passagers.



Le poste de conduite de Limo a été conçu pour offrir aux chauffeurs professionnels un maximum de confort ergonomique et acoustique. Le siège conducteur dispose de réglages électriques 8 voies (4 voies pour le siège passager) et d'un volant réglable en hauteur et en profondeur pour offrir une position de conduite adaptée à toutes les morphologies. Un compartiment réfrigéré est installé à l'avant entre les sièges.



Le système multimédia embarqué de Mobilize Limo permet la réplication du smartphone via l'écran central tactile de 12,3 pouces.



Une application dédiée à Limo pour le conducteur permet d'accéder aux informations du véhicule, de le géolocaliser et de contrôler certaines fonctions à distance (ouverture/fermeture des portes, pré conditionnement thermique, mise en route de la charge de la batterie, etc.).



La Limo est équipée d'un éclairage LED garantissant une visibilité optimale de nuit.



Elle intègre 8 airbags (2 frontaux, 2 latéraux avant, 2 latéraux arrière et 2 rideaux) et des technologies d'



Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptative Cruise Control)

Détection des angles morts (Blind Spot Detection)

Alerte de franchissement de lignes et maintien dans la voie (Lane Change Assist, Lane Keeping Assist, Lane Deviation Warning)

Freinage automatique d'urgence avec détection des piétons (Front Collision Warning, Pedestrian Collision Warning, Advanced Emergency Braking)

Lecture et reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic sign recognition)

Système de

Radars d'aide au parking avant et arrière (Front and rear parking radar)

Alerte de présence de véhicules en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert)

Témoin d'ouverture des portes (Door Opening Alarm)



La Mobilize Limo propose un empattement long de 2,75 mètres et un rayon aux genoux de 288 mm pour les passagers arrière.



L'accès aux places arrière est facilité par l'ouverture large des portières.



La banquette arrière peut accueillir trois personnes, notamment grâce au plancher plat. Un accoudoir amovible au milieu est prévu avec deux porte-gobelets.



Les passagers arrière disposent également de deux prises USB leur permettant de connecter smartphone ou tablette.



Une commande de réglage du volume audio est présente aux places arrière, ainsi que des aérateurs réglables pour ajuster le flux d'air et des lampes liseuses.



La malle arrière de Mobilize Limo affiche un volume de chargement de 411 litres, avec une longueur de chargement permettant d'embarquer de grandes valises. Une roue de secours de type galette est installée sous le plancher du coffre.



La Mobilize Limo est issue de la joint-venture chinoise de



La Mobilize Limo est destinée au marché du transport public particulier de personnes, principalement les taxis et VTC.



Elle sera commercialisée en souscription pour les chauffeurs de taxis et VTC sous forme de forfaits flexibles qui incluront le véhicule et des services pour les professionnels à partir du second semestre 2022.



En Europe, le marché du « ride-hailing » (taxis et VTC) devrait peser 50 milliards d'euros en 2030. C'est un marché qui doit s'électrifier rapidement et massivement. Les modèles électriques vont en effet devenir indispensables pour accéder aux centre-ville soumis à des restrictions de circulation, notamment aux zones à faibles émissions (ZFE), qui se multiplient partout en Europe. Or, les chauffeurs évoluent principalement en milieu urbain et péri-urbain. Sur les 47 500 VTC répertoriés en France, 70% se trouvent en Ile-de-France (chiffres 2020, Stacian).

