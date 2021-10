Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos Tout juste commercialisé en Europe, le SUV urbain MG ZS EV profite d'une mise à jour esthétique et technique.



Le MG ZS EV restylé se caractérise par un design modernisé, des autonomie supérieure, une recharge plus rapide et plus de technologie.



Le MG ZS EV bénéficie d'une nouvelle calandre fermée typique des



La version entièrement mise à jour du ZS EV propose deux variantes de batterie.



Une batterie à autonomie étendue de 70 kWh sera disponible lors du lancement du modèle. Alors que l'actuel ZS EV offre une autonomie réduite de 263 km, la version mise à jour dotée d'une batterie à autonomie étendue de 70 kWh offre une autonomie de 440 km (WLTP).



Une batterie de 50,3 kWh à autonomie standard de 320 km (WLTP) sera disponible après le lancement.



Outre la capacité accrue de la batterie, le MG ZS EV mis à jour peut se recharger plus rapidement.



La version autonomie étendue avec batterie de 70kWh est équipée de série d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.



Le MG ZS EV restylé offre ainsi une autonomie étendue et une plus grande facilité d'utilisation.



En outre, chaque MG ZS EV est équipé du système de connectivité MG iSMART, qui offre également une connexion via une application pour smartphone, avec laquelle diverses fonctions peuvent être contrôlées à distance.



Le ZS EV sera proposé avec un choix de deux niveaux de finition (Comfort et Luxury).



Le SUV électrique du segment B MG a attiré l'attention au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas et en France.



Le ZS EV a enregistré plus de 15 000 ventes au cours de sa première année de vente en Europe.



Etant donné la rapidité de cette mise à jour qui touche à des points cruciaux du apporté des modifications structurelles importantes dans des délais courts, mais également que les premiers acheteurs européens du MG ZS EV auraient mieux fait d'attendre une année avant d'acquérir leur véhicule électrique MG.



Le MG ZS EV arrivera dans les points de vente MG en Europe à la fin du mois d'octobre.

