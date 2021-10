Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos Ford lève le voile sur le Tourneo Connect de nouvelle génération.



Le véhicule polyvalent sept places Ford entend surfer entre travail et loisirs en offrant plus de style, davantage d'



Le véhicule familial Ford est disponible en deux longueurs.



Le Tourneo Connect propose des détails de finition distinctifs pour chaque finition.



La version Trend affiche une calandre noire brillante.



La version Titanium a droit à des détails en chrome satiné, à des vitres teintées et des jantes en alliage de 16 pouces.



La version Sport reçoit des bandes distinctives sur le capot, un pare-chocs avant inférieur plus dynamique et des jantes en alliage foncé de 17 pouces.



Inspirée des finition Active associe des jantes en alliage de 17 pouces bicolores en métal foncé et usiné, une calandre nid d'abeille, une plaque de protection à effet métallique et des protections de carrosserie autour des passages de roue, des seuils et des pare-chocs.



La palette de coloris comprend dix teintes extérieures.



On retrouve dans l'habitacle du Tourneo Connect un écran de 8,25 pouces, proposé de série, et qui peut être remplacé en option par un écran de 10 pouces.



L'écran tactile 10 pouces permet de commander la navigation, le système audio et la climatisation de l'habitacle, tandis que d'autres fonctions telles que la connexion téléphonique, les informations sur le véhicule et la configuration audio sont regroupées dans des sous-menus.



L'affichage numérique comprend un écran de 10,25 pouces comme tableau de bord qui peut fonctionner avec le système multimédia pour offrir aux conducteurs plus d'informations.



Un affichage numérique est disponible à la place des cadrans analogiques.



L'affichage montre notamment les alertes du véhicule, les panneaux de limitation de vitesse et le rapport engagé.



Les véhicules équipés de l'écran tactile de 10 pouces sont dotés d'un modem Ford Pass Connect pour rester connectés pendant le trajet.



La navigation en ligne utilise les données du Cloud pour offrir des mises à jour supplémentaires en direct, y compris les informations relatives au trafic et aux itinéraires alternatifs, les stations de carburant à proximité(avec les



Les feux de route automatiques et les phares et feux arrière à LED sont de série.



Le Tourneo Connect propose 19 technologies d'aide à la conduite, dont un Pack Parking, un pack d'aideau remorquage et un système d'éclairage avant adaptatif.



Le Pack Parking peut identifier et se diriger automatiquement dans et en dehors des places de stationnement perpendiculaires et parallèles pendant que le conducteur contrôle l'accélérateur, le freinage et la sélection des vitesses.



Le pack d'aideau remorquage permet d'éviter ou d'atténuer les risques de mauvaise manœuvre lors d'une marche arrière avec une remorque.



Le système d'éclairage avant adaptatif qui reconnaît de façon intelligente les scénarios de conduite (autoroute, ville, campagne et carrefours) et modifie le faisceau et la luminosité des phares pour optimiser la visibilité et réduire les éblouissements.



La gamme de motorisations comprend un moteur 1.5 litre essence EcoBoost 114 ch (boîte manuelle et boîte automatique) , un moteur 2.0 litres diesel EcoBlue 102 ch (boîte manuelle) et un moteur 2.0 litres diesel EcoBlue 122 ch (boîte manuelle et boîte automatique).



La transmission intégrale permet d'augmenter la traction sur les surfaces meubles et glissantes. Le système répartit automatiquement le couple entre les roues en fonction des conditions de conduite et des surfaces, aidant le véhicule à maintenir sa progression dans des conditions plus difficiles.



La transmission intégrale est disponible sur les modèles équipés du moteur diesel EcoBlue 2.0 litres 122 ch et de la boîte de vitesses manuelle à six rapports.



Une protection du moteur sous le bouclier est disponible pour aider les utilisateurs qui conduisent fréquemment sur des surfaces rugueuses.

