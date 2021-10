Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos La Ford Focus restylée s'offre un design légèrement revu avec un capot plus haut, une calandre supérieure plus large et des phares LED de série.



Les phares LED intègrent des feux de brouillard et qui présentent une signature lumineuse distinctive.



La berline reçoit une lentille de feu arrière plus foncée, tandis que les feux arrière à LED présentent un nouveau design interne avec une section centrale plus foncée et un nouveau motif lumineux en boucle.



Chaque déclinaison de la Focus bénéficie de détails de design uniques, avec des calandres et des ailes reflétant des personnalités distinctes et créant une plus grande différenciation dans la gamme.



Les séries Trend Business et Titanium sont dotées d'une large calandre supérieure avec un contour en chrome, qui se distingue par ses barres horizontales puissantes et qui est assortie d'ouïes latérales qui partent de la calandre inférieure.



En outre, la série Titanium présente une finition chromée sur les barres de la calandre supérieure.



Le caractère plus sportif de la finition ST-Line se traduit par une calandre supérieure trapézoïdale aux proportions uniques, soutenue par une finition nid d'abeille noir brillant, ainsi que par des ouïes latérales plus larges et une calandre inférieure plus profonde.



La déclinaison ST-Line dispose également de jupes latérales, d'un diffuseur arrière et d'un aileron arrière discret.



La spécification Vignale introduit des finitions satinées sur la calandre supérieure et les bouches d'aération latérales, ainsi que des modèles de jantes en alliage exclusifs.



On retrouve sous le capot de la Focus des moteurs EcoBoost Hybride, ainsi qu'une transmission automatique Powershift à sept vitesses.



La transmission Powershift à double embrayage offre des changements de vitesse fluides et rapides et une fonction triple rétrogradation pour des dépassements réactifs. En mode de conduite sport, la boîte automatique conserve les rapports inférieurs pour des réponses plus sportives, et la transmission offre également une sélection manuelle des rapports, avec des palettes de changement de vitesse sportives de série sur la finition ST Line.



La boîte automatique Powershift favorise les



Disponible avec des puissances de 125 ch et 155 ch, la motorisation EcoBoost Hybrid 1.0 litre de la Focus est également disponible avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports (sur le modèle 125 ch), avec une



Un moteur diesel 1.5 litre Ford EcoBlue est disponible avec une puissance de 95 ch et 120 ch, avec une consommation de 4,0 litres aux 100 km et 106 g/km de CO2 WLTP.



La Focus dispose de modes de conduite sélectionnables, permettant aux conducteurs de choisir entre les modes Normal, Sport et Eco qui peuvent ajuster les réponses de la pédale d'accélérateur, de la direction assistée électroniquement (EPAS) et de la boîte de vitesses automatique en fonction du scénario de conduite.



La Focus reçoit le système multimédia Sync 4, qui utilise un algorithme d'apprentissage automatique(Machine Learning)pour apprendre du comportement des conducteurs et fournir des suggestions et des résultats de recherche plus précis au fil du temps.



Le système Sync 4 s'appuie sur un écran tactile central de 13,2 pouces, doté d'une interface qui permet au conducteur de ne jamais être à plus d'une touche ou deux de l'application, de l'information ou du réglage dont il a besoin. L'écran tactile intègre des commandes pour des fonctions telles que le chauffage et la ventilation, ce qui permet d'obtenir une console centrale moins encombrée.



Le système offre une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, permettant une intégration transparente entre le smartphone et Sync 4.



La reconnaissance vocale avancée permet aux occupants d'utiliser le langage naturel en combinant les données embarquées avec les recherches sur Internet pour des réponses rapides et précises aux commandes, qu'il s'agisse de divertissement, d'appels téléphoniques, de messages texte, de climatisation ou d'informations météorologiques.



Le système Sync 4 permet également les mises à jour sans fil Ford Power-Up qui amélioreront la nouvelle Focus au fil du temps, et peut installer une partie des nouveaux logiciels en arrière-plan ou à des moments programmés, de nombreuses mises à jour ne nécessitant que peu ou pas d'intervention de la part des utilisateurs. Ces mises à jour peuvent contribuer à améliorer l'expérience du conducteur et à réduire les déplacements pour réparation, tout en améliorant les caractéristiques, la qualité, l'expérience à bord et les fonctionnalités du véhicule.



Grâce à l'application Ford Pass, il est possible d'accéder à toute une série de services connectés à l'aide d'un smartphone, ce qui permet au conducteur de rester connecté à sa



Le système Ford Securi Alert peut apporter une tranquillité d'esprit supplémentaire en utilisant les capteurs du véhicule pour surveiller toute tentative d'intrusion dans le véhicule et envoyer des alertes sur le téléphone du conducteur.



Les modèles équipés de Sync 4 bénéficient d'un accès d'essai gratuit aux abonnements Système de Navigation connectée et Ford Secure, qui permettent d'accéder à des fonctions telles que des informations en direct sur le trafic, la météo et le stationnement, ainsi que des informations sur les dangers locaux.



L'abonnement Ford Secure comprend les services pour véhicules volés, qui offrent une assistance sur appel 24 heures sur 24 en cas de vol du véhicule, y compris la localisation et la récupération.



L'abonnement Ford Secure permet de recevoir des alertes de voisinage et des alertes de localisation si le véhicule quitte les limites choisies par le conducteur.



La navigation connectée comprend des informations sur le trafic en temps réel et prédictives fournies par TomTom, Garmin fournissant un guidage dans le véhicule et dans le Cloud pour suggérer les itinéraires les plus efficaces.



Les informations météorologiques en direct tiennent le conducteur informé des conditions le long de son itinéraire et à sa destination et peuvent l'avertir des phénomènes météorologiques violents susceptibles d'affecter son voyage, tandis que les cartes en trois dimensions des grandes villes et les informations sur le stationnement aident à naviguer dans des environnements peu familiers.



Les technologies d'éclairage avancées comprennent des phares à LED avec contrôle automatique des feux de route, et un éclairage de manœuvre qui active un faisceau plus large pour une meilleure visibilité lorsque le véhicule détecte une manœuvre à basse vitesse.



Un phare à LED Dynamic Pixel, disponible en option, intègre des fonctions d'éclairage avancées, notamment le feu de route anti-éblouissement, l'éclairage dynamique par caméra, l'éclairage de mauvais temps et l'éclairage basé sur les panneaux de signalisation.



Le feu de route anti-éblouissement utilise une caméra avant pour détecter la circulation en sens inverse et créer un point anti-éblouissement dans le faisceau en bloquant les rayons qui, autrement, brilleraient dans les yeux des autres usagers de la route.



L'éclairage dynamique par caméra utilise une caméra avant pour lire la route et éclairer l'intérieur des courbes de la route, augmentant ainsi le champ de



L'éclairage de mauvais temps modifie le faisceau lumineux pour une meilleure visibilité lorsque les essuie-glaces sont activés.



L'éclairage basé sur les panneaux de signalisation utilise une caméra avant pour détecter les panneaux de signalisation et s'en servir comme repère pour ajuster la répartition du faisceau et mieux éclairer les cyclistes et les piétons aux carrefours et aux ronds-points.



Le système de surveillance des angles morts détecte les véhicules qui s'approchent par l'arrière, et peut appliquer le contrebraquage pour avertir le conducteur et éviter un changement de voie si une collision potentielle est détectée, en guidant le véhicule loin du danger. Le système scanne les voies adjacentes pour détecter les véhicules jusqu'à 28 mètres derrière 20 fois par seconde, et peut fonctionner à des vitesses allant de 65 km/hjusqu'à200 km/h.



Le système de surveillance des angles morts avec couverture de la remorque permet au conducteur d'entrer la longueur et la largeur de la remorque qu'il souhaite tracter à l'aide de l'écran tactile Sync 4. Le système compensera automatiquement en avertissant le conducteur si un autre véhicule se trouve dans l'angle mort de la remorque tractée.



Le système Intersection Assist utilise la caméra orientée vers l'avant de la Focus en combinaison avec un radar pour surveiller la route et détecter les collisions potentielles avec les véhicules venant en sens inverse dans les voies parallèles. Le système peut appliquer automatiquement les freins à une vitesse maximale de 30 km/h afin d'éviter ou d'atténuer les accidents lorsqu'un conducteur tourne sur la trajectoire d'un véhicule venant en sens inverse, comme à un carrefour ou une jonction. Le système fonctionne sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours à des marquages routiers et également de nuit lorsque les phares sont activés.



Le Local Hazard Warning peut informer le conducteur d'une situation dangereuse sur la route, même si l'incident n'est pas visible en raison d'un virage ou d'autres véhicules.



Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, reconnaissance des panneaux de vitesse et maintien au centre de la voie permet de soulager la conduite dans les embouteillages.



L'assistance pré-collision avec freinage actif aide le conducteur à éviter ou à atténuer les effets des collisions avec des véhicules, des piétons et des cyclistes.



L'Active Park Assist commande la sélection des vitesses, l'accélération et le freinage pour permettre des manœuvres de stationnement entièrement automatisées en appuyant sur un bouton.



La Focus est également équipée du système Rear Occupant Alert, conçu pour aider les conducteurs à éviter de laisser des enfants ou des animaux domestiques dans leur véhicule en leur rappelant de vérifier les sièges arrière lorsque les portes arrière ont été ouvertes au début d'un trajet.

