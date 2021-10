Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos Hon Hai Technology (Groupe Foxconn), présente une luxueuse berline à coffre à propulsion électrique.



Développée en collaboration avec Pininfarina, le Model E témoigne de la volonté stratégique de Hon Hai Technology de devenir un constructeur haut de gamme de prochaine génération.



Particularité du Model E : son espace arrière transformable en bureau mobile high tech connecté et ses technologies intelligentes embarquées, comme la reconnaissance faciale permettant l'ouverture des portes et les fenêtres intelligentes.



Le bloc électrique de la berline à coffre Model E délivre une puissance de 750 ch.



La vitrine technologique électrique de Hon Hai accélère de zéro à 100 km/h en 2,8 secondes.



La luxueuse berline électrique revendique une autonomie de 750 km.



Le Model E a été entièrement dessiné, à l'extérieur et à l'intérieur, par les équipes design de Pininfarina.



Le Model E a été produit par Pininfarina dans son atelier de Cambiano.

(Groupe Foxconn), présente uneDéveloppée en collaboration avec, letémoigne de la volonté stratégique de Hon Hai Technology de devenir un constructeur automobile de véhicules électriques Particularité du Model E : sonet ses, comme la reconnaissance faciale permettant l'ouverture des portes et les fenêtres intelligentes.Le bloc électrique de la berline à coffre Model E délivre une puissance deLa vitrine technologique électrique de Hon HaiLa luxueuse berline électrique revendique uneLe Model E a été entièrement dessiné, à l'extérieur et à l'intérieur, par les équipes design de Pininfarina.Le Model E a été produit par Pininfarina dans son atelier de Cambiano.