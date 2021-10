Restez connecté sur l’actualité automobile

20 Photos Le Range Rover est à l'origine des



Plus élégant, le Range Rover de cinquième génération définit le luxe moderne et procure plus de raffinement que jamais auparavant.



Mêlant sérénité, confort et sécurité à des aptitudes inégalées, le Range Rover mélange modernité et perfection esthétique, sophistication technologique et connectivité.



Le quatre, cinq ou sept places sur les versions standard ou à empattement long.



La cinquième génération du SUV de luxe porte à un niveau supérieur la philosophie moderniste de Land Rover.



L'interprétation contemporaine de la silhouette typique du Range Rover constitue une réussite de design. Toujours à la pointe, le porte-drapeau de Land Rover apporte une modernité à couper le souffle, une esthétique sans pareille et de la sophistication.



Le Range Rover se définit selon trois lignes qui tracent leur origine au fil des générations: la ligne de toit tombante, la puissante ceinture de caisse et la ligne de seuil montante. Ces trois points permanents s'associent au porte-à-faux avant court et à une partie arrière avec un hayon spécifique en deux parties.



La ceinture de caisse sans coupure met en évidence l'attention portée au détail. L'arrondi de la portière colle à la vitre dans un mouvement continue et net. La technologie apporte les vitrages lissés, l'éclairage dissimulé tant qu'il est éteint, des détails soignés, pour donner l'impression que la



Le luxueux habitacle est éclairé d'éléments techniques modernes.



Un système de neutralisation des bruits analyse la vibration des roues, les bruits de pneus et de moteur qui parviennent à l'habitacle et génère un signal opposé, que diffusent les 35 haut-parleurs.



Le système de filtrage Cabin Air Purification Pro3 améliore la qualité de l'air et réduit significativement, les odeurs, les virus et les bactéries, y compris le SARS-CoV-23.



La suspension pré-adaptative Dynamic Response Pro utilise les données de navigation eHorizon pour lire la route en approche et préparer la suspension en vue de la meilleure réponse. La technologie travaille en coopération avec le régulateur de vitesse adaptatif et le système d'assistance de la direction, lissant les mouvements de caisse que provoqueraient des braquages brutaux à haute vitesse.



La suspension totalement indépendante dispose d'un train arrière à cinq bras qui isole la cabine des imperfections de la route.



Le Range Rover offre une ouverture de portes assistée avec détection d'obstacles intégrée et dispositif de sécurité anti-pincement. Les quatre portières sont assistées. La détection d'obstacles se traduit par le fait que les portes peuvent s'arrêter automatiquement en attendant que l'



À l'intérieur, le plan de charge adaptatif protège les bagages. Une cloison de plancher peut être dressée sur toute la largeur de l'espace de charge pour former une séparation qui retient les petits bagages tout en les gardant à portée de main pour le déchargement.



Le Range Rover embarque la dernière génération de l'architecture électrique de Land Rover (EVA 2.0) qui inclut les mises à jour à distance (Software-Over-The-Air, SOTA) pour plus de 70 modules électroniques.



La technologie d'infos divertissement Pivi Pro du Range Rover repose sur un écran tactile incurvé de 13,1 pouces. Il utilise les dernières technologies pour offrir une interface inspirée de celle des smartphones.



Les passagers arrière peuvent bénéficier d'un système de divertissement spécifique (Rear



Un écran tactile de huit pouces monté sur l'accoudoir central des sièges arrière Executive Class permet le contrôle des réglages de siège.



Un éclairage all-LED puissant équipe le Range Rover. Les phares haute définition Digital LED portent jusqu'à 500 m. Ils comportent une signature lumineuse de jour, des clignotants défilants, l'éclairage adaptatif et la technologie de projection d'image au démarrage.



La fonction d'éclairage adaptatif est capable d'assombrir jusqu'à 16 éléments devant le Range Rover, assurant que les autres usagers ne sont pas éblouis tout en maintenant pour le conducteur un éclairage optimal. Le dispositif prédictif d'inclinaison dynamique des phares utilise les informations de la navigation pour ajuster le faisceau lumineux à l'approche des virages.



Les phares de proximité aident le conducteur à réussir les manœuvres à basse vitesse dans la pénombre, en créant un halo de lumière autour de la voiture.



Le conducteur peut contrôler le Range Rover depuis l'extérieur en utilisant la fonction Remote Park Assist à partir d'une application smartphone. Celle-ci permet au Range Rover d'accéder à une place de parking ou d'en sortir tandis que le conducteur contrôle sa progression en marchant à côté.



Le porte-drapeau de la famille Land Rover bénéficie du système Integrated Chassis Control qui prépare chaque élément de la voiture à s'adapter à chaque kilomètre de chaque trajet.



Le Range Rover dispose de quatre roues directrices pour une conduite sans effort qui augmente la stabilité à haute vitesse et améliore la maniabilité en manœuvre.



L'essieu arrière, électriquement actionné, donne un angle de braquage jusqu'à 7 degrés et, à basse vitesse, braque à l'opposé des roues avant, conférant au Range Rover un diamètre de braquage inférieur à 11 mètres.



À plus haute vitesse, les roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant pour améliorer la stabilité et le confort.



Le Range Rover dispose du Dynamic Response Pro. Le système électronique 48 volts de contrôle actif du roulis réagit plus vite et de manière plus efficace qu'un dispositif hydraulique, exerçant jusqu'à 1 400 Nm de couple aux barres antiroulis pour contrôler les mouvements de caisse.



Les suspensions pneumatiques totalement indépendantes isolent plus efficacement l'habitacle des imperfections de la chaussée. Elles associent les ressorts pneumatiques, du plus fort volume qui existe, à des amortisseurs à double valve.



La transmission intégrale intelligente (iAWD) travaille sous le contrôle du système Land Rover Intelligent Driveline Dynamics (IDD), qui analyse le niveau d'adhérence et les gestes du conducteur 100 fois par seconde pour distribuer le couple en prévision entre les essieux avant et arrière ainsi qu'entre les roues arrière, assurant une motricité optimale sur route comme en tout-terrain.



Le Range Rover dispose aussi d'un différentiel arrière autobloquant actif. Celui-ci optimise la motricité du train arrière durant les virages pris à haute vitesse, sur le mouillé ainsi que lors des mouvements de roues en tout-terrain, améliorant les



Toutes ces technologies se rassemblent au sein du système Land Rover Terrain Response qui gère les différents systèmes du châssis pour adapter au mieux les réglages aux circonstances, selon le choix de six modes de conduite, minimisant la charge de travail du conducteur sur tous les terrains.



Le conducteur peut sélectionner manuellement le mode le plus adapté ou utiliser Configurable Terrain Response pour créer sur mesure l'ensemble de réglages du châssis qui lui convient.



Conçu sur la nouvelle architecture modulaire longitudinale flexible (MLA-Flex) de Land Rover, le 4x4 Range Rover embarque une série de motorisations à six cylindres à hybridation légère (Diesel D250 et Diesel D350) ou hybrides rechargeables (essence P440e et essence P510e) et huit cylindres (essence P530 Twin Turbo V8).



Les Range Rover PHEV à autonomie étendue associent un moteur essence six-cylindres en ligne à une



Les Range Rover PHEV peuvent atteindre une vitesse de 140 km/h en tout électrique et affichent un niveau total d'



L'utilisation des données de navigation perfectionnées eHorizon permet aux systèmes hybrides d'optimiser la



Les moteurs six cylindres essence et Diesel disposent de la technologie 48 volts MHEV qui utilise l'énergie habituellement utilisée à la décélération et au freinage pour améliorer la sobriété. L'alterno-démarreur à courroie assure un fonctionnement plus rapide et plus souple du système



Le Range Rover a été conçu, étudié et développé au Royaume-Uni. Au cours de ce processus, Land Rover a déposé pas moins de 125 brevets couvrants toutes sortes de domaines, depuis les technologies du châssis jusqu'à la batterie des hybrides rechargeables PHEV. Les ingénieurs de Land Rover ont réalisé plus de 140 000 heures d'analyse par ordinateur avant les tests effectifs. Une flotte de prototype s'est mise en route pour une campagne de tests et un programme de développement sous des températures extrêmes allant des 45° dans le désert jusqu'aux moins 30° de l'Arctique.



