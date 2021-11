Restez connecté sur l’actualité automobile

23 Photos La grande berline de luxe Audi A8 représente un statut et respire l'



Son extérieur retravaillé est encore plus représentatif, affirmé et athlétique.



La base de la calandre Singleframe est plus large et affiche des angles chromés de plus en plus grands de bas en haut.



L'admission d'air sur le côté est plus verticale et a été repensée, tout comme les phares, dont le bord extérieur inférieur crée un contour caractéristique.



De côté, le dôme de toit s'aplatit.



Les lignes étirées de la carrosserie soulignent sa longueur et les larges passages de roues évoquent le système de transmission quattro.



Les bas de caisse présentent une forme concave et se terminent par une lame pointant vers la route.



L'arrière est dominé par de larges boucles chromées, des feux avec technologie OLED numérique à la signature personnalisable et un bandeau lumineux segmenté qui s'étend sur toute la largeur.



Dans le pare-chocs, le diffuseur est accentué avec des barres horizontales.



L'Audi A8 se compose de quatre pots d'échappement à débit optimisé sous un contour périphérique.



Le nuancier de l'A8 compte onze couleurs: Vert District, Bleu Firmament, Gris Manhattan, Bleu Ultra, Gris Daytona, Argent Fleuret, Vert District, Gris Terra, Blanc Glacier, etc.



L'Audi A8 affiche un empattement de 3 mètres, une longueur de 5,19 mètres, une largeur de 1,95 mètre et une hauteur de 1,47 mètre.



La carrosserie de l'Audi A8 suit le même principe que l'Audi Space Frame (ASF) : elle est faite à 58 % de pièces en aluminium.



L'habitacle côté passager est composé d'éléments formés à chaud, complétés par un panneau arrière à ultra haute résistance et extrêmement rigide en torsion fait de polymère renforcé de fibres de carbone.



Des barres de renfort en magnésium viennent s'ajouter à la structure légère.



La rigidité de la carrosserie pose les bases d'une conduite précise, d'un confort élevé et d'une grande tranquillité acoustique à bord.



Comparables à des vidéoprojecteurs, les phares Digital Matrix LED utilisent la technologie DMD (digital micromirror device ou matrice de micro-miroirs).



Chaque phare contient environ 1,3 million de micromiroirs dispersant la lumière en tout petits pixels.



Cette technologie peut être ajustée avec la plus grande précision. Elle offre également les fonctions lane light et orientation light sur l'autoroute. Les phares émettent un tapis de lumière, qui illumine principalement la voie du conducteur, et les feux d'orientation aident les conducteurs à rester intuitivement dans leur voie dans les zones de travaux.



Les phares Digital Matrix LED incluent des fonctions dynamiques « coming home/leaving home », lorsque le conducteur déverrouille et quitte le véhicule, qui projettent une lumière brillante au sol ou sur le mur.



L'A8 est équipée de feux arrière Digital OLED. Le client peut choisir entre deux signatures lumineuses à l'arrière lors de la commande du véhicule.



En mode Audi drive select « dynamic », une autre signature lumineuse s'active, propre à ce mode de conduite.



En combinaison avec les systèmes d'assistance, les feux arrière Digital OLED ont un indicateur de proximité : si un autre véhicule s'approche à moins de deux mètres de l'arrière d'une A8 à l'arrêt, tous les segments OLED s'activent.



L'intérieur de l'Audi A8 est un vaste salon à l'architecture résolument horizontale au style formel.



Les sièges arrière proposent de nombreuses



Le pack du siège de relaxation inclut un massage du dos avec 18 coussins pneumatiques, des appuie-tête confort ajustables électriquement, une console centrale continue en option (également disponible avec une tablette dépliante en option), un système de climatisation quatre zones automatique de luxe et des écrans à l'arrière.



Un frigo avec un compartiment-bar est disponible dans les options Audi.



Les finitions premium mettent en évidence le caractère artisanal de l'intérieur de l'A8, comme les perforations précises dans les housses de siège, le liseré décoratif à ouverture et fermeture électrique, les volets d'aération ou le cuir velouté des appuie-tête confort.



La microfibre durable Dinamica peut être utilisée pour le revêtement des panneaux de portes, la garniture des montants ou la doublure du toit.



L'A8 propose un large choix de configurations d'intérieur, dont la ligne Audi design selection en argent pastel et la ligne intérieure S line en noir, rouge merlot ou cognac.



Plusieurs packs cuir et des



Le pack qualité de l'air en option inclut un ioniseur et un diffuseur de parfum.



Le MMI à commande tactile à bord de l'Audi A8 est basé sur deux écrans (de 10,1 pouces et 8,6 pouces) et une commande vocale qui s'active avec les mots « Hey Audi ».



Entièrement numérique, l'Audi virtual cockpit avec affichage tête haute en option compléte le système d'affichage et d'exploitation, orienté vers le conducteur. Les informations importantes s'affichent directement dans le champ de



Le système de navigation MMI Navigation plus est pris en charge par la plateforme d'info-divertissement modulaire de troisième génération (MIB 3).



Les services en ligne et Car-2-X d'Audi connect enrichissent le système de navigation. Ils sont divisés en deux packs : Audi connect Navigation & Infotainment et Audi connect Safety & Service avec Audi connect Remote & Control.



Environ 40 systèmes d'assistance à la conduite sont disponibles dans l'Audi A8. Certains d'entre eux, dont les systèmes de sécurité Audi pre sense basic et Audi pre sense front, sont installés de série.



Les systèmes proposés en option sont regroupés dans les packs « Stationnement », « Ville » et « Route ».



Le pack assistance plus rassemble tous les packs.



Certaines fonctions, telles que l'assistant de vision nocturne et les caméras périmétriques, sont disponibles séparément.



Le point fort du pack « Stationnement » est le remote park assist plus, qui manœuvre automatiquement la grande berline sur une place de stationnement en créneau ou en bataille (pour y entrer ou en sortir). Le conducteur n'a pas besoin d'être à l'intérieur du véhicule pour cela.



Le pack assistance « Ville » inclut l'assistant de croisement, l'assistant de changement de voie, l'assistant de sortie du véhicule et de sortie de stationnement perpendiculaire, et le système de sécurité à 360° Audi pre sense, qui déclenche une protection contre les chocs latéraux en plus de la suspension active.



Le pack assistance « Route » est complet. L'assistant de conduite adaptatif, au cœur du système, ajuste le contrôle latéral et longitudinal sur toute la plage de vitesse du véhicule. Le contrôleur d'assistance à la conduite centrale (zFAS), qui calcule en continu un modèle de l'



L'Audi A8 est disponible avec trois motorisations.



Le moteur 4.0 TFSI affiche une cylindrée de 4 litres avec 8 cylindres et la technologie de cylindres à la demande. Le moteur V8 biturbo génère 571 ch de puissance et 800 Nm de couple de 2 050 à 4 500 tr/min. L'Audi S8 TFSI quattro réalise le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Le système COD accroît également le rendement de la S8. Des clapets dans le système d'échappement améliorent le son à la demande.



Le modèle hybride rechargeable TSFI e associe le moteur 3.0 TFSI avec un moteur électrique. L'Audi A8 60 TFSI quattro associe un moteur 3.0 TFSI à un moteur électrique compact. La



Le modèle hybride propose quatre modes de conduite: le mode « EV » pour une conduite électrique, le mode « Hybrid », qui combine les deux types de motorisation, et le mode « Hold », qui conserve l'énergie électrique disponible, pendant que le moteur à combustion recharge la batterie en mode « Charge ». La capacité de charge maximale sur courant alternatif est de 7,4 kW.



Le moteur 3.0 TDI est un V6 qui génère 3 litres de cylindrée. Le moteur 3.0 TDI de l'Audi A8 50 TDI quattro délivre 286 ch de puissance et 600 Nm de couple à partir de 1 750 tr/min et jusqu'à 3 250 tr/min. Le moteur diesel permet à l'A8 d'accélérer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, jusqu'à une vitesse limitée électroniquement de 250 km/h.



Tous les moteurs à bord de l'Audi A8 sont reliés à une boîte tiptronic 8 rapports à activation rapide et souple.



Le système de suspension standard allie le plaisir de la conduite sportive, l'assurance et le confort, grâce aux différents profils de conduite proposés par le système Audi drive select.



La suspension pneumatique adaptative à amortissement contrôlé est une caractéristique de série, tout comme la direction progressive.



La direction dynamique des quatre roues motrices est disponible en option.



La suspension active prédictive permet d'ajouter ou d'enlever de la puissance à chaque roue par l'intermédiaire d'un moteur électrique, régulant activement la position du châssis, quelles que soient les conditions de conduite.



En mode Dynamic, la grande berline s'engage fermement dans les virages, les angles de roulis sont réduits et la carrosserie s'incline à peine lors du freinage.



En mode Comfort plus, l'A8 survole les irrégularités de la route avec aisance. La direction travaille en conjonction avec la caméra avant, qui lui permet d'identifier les irrégularités dans les limites du système et de réguler les déclencheurs de façon prédictive.



En mode Comfort plus, la suspension active prédictive dispose de la fonction d'inclinaison dans les virages qui réduit l'accélération latérale ressentie par les passagers. À l'entrée d'un virage, elle élève le côté de la carrosserie à l'extérieur du virage et abaisse l'autre côté, la faisant pencher de jusqu'à trois degrés dans le virage. À une vitesse comprise entre 80 et 130 km/h avec une accélération latérale allant jusqu'à 0,4 g, la prise de virages passe presque inaperçue. En ligne droite en mode Comfort plus, la suspension active prédictive compense les mouvements de tangage du châssis. Pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule, la carrosserie s'élève et s'abaisse jusqu'à 50 mm.



Successeur de l'Audi V8, l'A8 est le fer de lance du constructeur d'Ingolstadt sur le segment des



La quatrième génération de la berline de luxe, introduite par Audi en 2017, a relevé la barre en matière de puissance, d'allure et d'équipement.

Lareprésente un statut et respire l' assurance Son extérieur retravaillé estLaest plus large et affiche des angles chromés de plus en plus grands de bas en haut.L'admission d'air sur le côté est plus verticale et a été repensée, tout comme les phares, dont le bord extérieur inférieur crée un contour caractéristique.De côté, le dôme de toit s'aplatit.Less de la carrosserie soulignent sa longueur et les larges passages de roues évoquent le système de transmission quattro.Lesprésentent une forme concave et se terminent par une lame pointant vers la route.L'arrière est dominé par de, des feux avec technologie OLED numérique à la signature personnalisable et un bandeau lumineux segmenté qui s'étend sur toute la largeur.Dans le pare-chocs, le diffuseur est accentué avec des barres horizontales.L'Audi A8 se compose deà débit optimisé sous un contour périphérique.Le nuancier de l'A8 compte onze couleurs: Vert District, Bleu Firmament, Gris Manhattan, Bleu Ultra, Gris Daytona, Argent Fleuret, Vert District, Gris Terra, Blanc Glacier, etc.L'Audi A8 affiche un, une, une largeur de 1,95 mètre et une hauteur de 1,47 mètre.La carrosserie de l'Audi A8 suit le même principe que l'Audi Space Frame (ASF) : elle est faite à 58 % de pièces enL'habitacle côté passager est composé d'éléments formés à chaud, complétés par un panneau arrière à ultra haute résistance et extrêmement rigide en torsion fait de polymère renforcé de fibres de carbone.Des barres de renfort enviennent s'ajouter à la structure légère.Lade la carrosserie pose les bases d'une conduite précise, d'un confort élevé et d'une grande tranquillité acoustique à bord.Comparables à des vidéoprojecteurs, lesutilisent la technologie DMD (digital micromirror device ou matrice de micro-miroirs).Chaque phare contient environ 1,3 million de micromiroirs dispersant la lumière en tout petits pixels.Cette technologie peut être ajustée avec la plus grande précision. Elle offre également les fonctions lane light et orientation light sur l'autoroute. Les phares émettent un tapis de lumière, qui illumine principalement la voie du conducteur, et les feux d'orientation aident les conducteurs à rester intuitivement dans leur voie dans les zones de travaux.Les phares Digital Matrix LED incluent des fonctions dynamiques « coming home/leaving home », lorsque le conducteur déverrouille et quitte le véhicule, qui projettent une lumière brillante au sol ou sur le mur.L'A8 est équipée de. Le client peut choisir entre deux signatures lumineuses à l'arrière lors de la commande du véhicule.En mode« dynamic », une autre signature lumineuse s'active, propre à ce mode de conduite.En combinaison avec les systèmes d'assistance, les feux arrière Digital OLED ont un indicateur de proximité : si un autre véhicule s'approche à moins de deux mètres de l'arrière d'une A8 à l'arrêt, tous les segments OLED s'activent.L'intérieur de l'Audi A8 est unau style formel.Lesproposent de nombreuses options , dont un siège de relaxation. Il offre de nombreux réglages et un repose-pieds au dos du siège passager. Les passagers peuvent s'en servir pour se réchauffer et se faire masser la plante des pieds à différents degrés.Le pack du siège de relaxation inclut un massage du dos avec 18 coussins pneumatiques, des appuie-tête confort ajustables électriquement, une console centrale continue en option (également disponible avec une tablette dépliante en option), un système de climatisation quatre zones automatique de luxe et des écrans à l'arrière.Un frigo avec un compartiment-bar est disponible dans les options Audi.Lesmettent en évidence le caractère artisanal de l'intérieur de l'A8, comme les perforations précises dans les housses de siège, le liseré décoratif à ouverture et fermeture électrique, les volets d'aération ou le cuir velouté des appuie-tête confort.La microfibre durable Dinamica peut être utilisée pour le revêtement des panneaux de portes, la garniture des montants ou la doublure du toit.L'A8 propose un, dont la ligne Audi design selection en argent pastel et la ligne intérieure S line en noir, rouge merlot ou cognac.Plusieurs packs cuir et des équipements en cuir du programme Audi exclusive complètent la sélection.Le pack qualité de l'air en option inclut un ioniseur et un diffuseur de parfum.Le MMI à commande tactile à bord de l'Audi A8 est basé sur deux écrans (de 10,1 pouces et 8,6 pouces) et une commande vocale qui s'active avec les mots « Hey Audi ».Entièrement numérique, l'avec affichage tête haute en option compléte le système d'affichage et d'exploitation, orienté vers le conducteur. Les informations importantes s'affichent directement dans le champ de vision du conducteur.Leest pris en charge par la plateforme d'info-divertissement modulaire de troisième génération (MIB 3).Lesd'Audi connect enrichissent le système de navigation. Ils sont divisés en deux packs : Audi connect Navigation & Infotainment et Audi connect Safety & Service avec Audi connect Remote & Control.Environsont disponibles dans l'Audi A8. Certains d'entre eux, dont les systèmes de sécurité Audi pre sense basic et Audi pre sense front, sont installés de série.Les systèmes proposés en option sont regroupés dans les packs « Stationnement », « Ville » et « Route ».Lerassemble tous les packs.Certaines fonctions, telles que l'assistant de vision nocturne et les caméras périmétriques, sont disponibles séparément.Le point fort duest le remote park assist plus, qui manœuvre automatiquement la grande berline sur une place de stationnement en créneau ou en bataille (pour y entrer ou en sortir). Le conducteur n'a pas besoin d'être à l'intérieur du véhicule pour cela.Leinclut l'assistant de croisement, l'assistant de changement de voie, l'assistant de sortie du véhicule et de sortie de stationnement perpendiculaire, et le système de sécurité à 360° Audi pre sense, qui déclenche une protection contre les chocs latéraux en plus de la suspension active.Leest complet. L'assistant de conduite adaptatif, au cœur du système, ajuste le contrôle latéral et longitudinal sur toute la plage de vitesse du véhicule. Le contrôleur d'assistance à la conduite centrale (zFAS), qui calcule en continu un modèle de l' environnement du véhicule, alimente l'ensemble des systèmes d'assistance de l'Audi A8.L'Audi A8 est disponible avecLe moteuraffiche une cylindrée de 4 litres avec 8 cylindres et la technologie de cylindres à la demande. Le moteur V8 biturbo génère 571 ch de puissance et 800 Nm de couple de 2 050 à 4 500 tr/min. L'Audi S8 TFSI quattro réalise le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Le système COD accroît également le rendement de la S8. Des clapets dans le système d'échappement améliorent le son à la demande.Leassocie le moteur 3.0 TFSI avec un moteur électrique. L'Audi A8 60 TFSI quattro associe un moteur 3.0 TFSI à un moteur électrique compact. La batterie lithium-ion à l'arrière peut emmagasiner un contenu énergétique net de 14,4 kWh (contenu brut de 17,9 kWh). Avec ses 462 ch de puissance et ses 700 Nm de couple, l'Audi A8 60 TFSI e quattro accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.Le modèle hybride propose quatre modes de conduite: le mode « EV » pour une conduite électrique, le mode « Hybrid », qui combine les deux types de motorisation, et le mode « Hold », qui conserve l'énergie électrique disponible, pendant que le moteur à combustion recharge la batterie en mode « Charge ». La capacité de charge maximale sur courant alternatif est de 7,4 kW.Leest un V6 qui génère 3 litres de cylindrée. Le moteur 3.0 TDI de l'Audi A8 50 TDI quattro délivre 286 ch de puissance et 600 Nm de couple à partir de 1 750 tr/min et jusqu'à 3 250 tr/min. Le moteur diesel permet à l'A8 d'accélérer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, jusqu'à une vitesse limitée électroniquement de 250 km/h.Tous les moteurs à bord de l'Audi A8 sont reliés à une boîte tiptronic 8 rapports à activation rapide et souple.Leallie le plaisir de la conduite sportive, l'assurance et le confort, grâce aux différents profils de conduite proposés par le système Audi drive select.Laà amortissement contrôlé est une caractéristique de série, tout comme la direction progressive.Lades quatre roues motrices est disponible en option.Lapermet d'ajouter ou d'enlever de la puissance à chaque roue par l'intermédiaire d'un moteur électrique, régulant activement la position du châssis, quelles que soient les conditions de conduite.En, la grande berline s'engage fermement dans les virages, les angles de roulis sont réduits et la carrosserie s'incline à peine lors du freinage.En, l'A8 survole les irrégularités de la route avec aisance. La direction travaille en conjonction avec la caméra avant, qui lui permet d'identifier les irrégularités dans les limites du système et de réguler les déclencheurs de façon prédictive.En mode Comfort plus, la suspension active prédictive dispose de la fonction d'inclinaison dans les virages qui réduit l'accélération latérale ressentie par les passagers. À l'entrée d'un virage, elle élève le côté de la carrosserie à l'extérieur du virage et abaisse l'autre côté, la faisant pencher de jusqu'à trois degrés dans le virage. À une vitesse comprise entre 80 et 130 km/h avec une accélération latérale allant jusqu'à 0,4 g, la prise de virages passe presque inaperçue. En ligne droite en mode Comfort plus, la suspension active prédictive compense les mouvements de tangage du châssis. Pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule, la carrosserie s'élève et s'abaisse jusqu'à 50 mm.Successeur de l'Audi V8, l'A8 est le fer de lance du constructeur d'Ingolstadt sur le segment des berlines de luxe depuis 1994.La quatrième génération de la berline de luxe, introduite par Audi en 2017, a relevé la barre en matière de puissance, d'allure et d'équipement.