Restez connecté sur l’actualité automobile

16 Photos Volkswagen dévoile le SUV coupé électrique ID.5. L'ID.5 vient agrandir la famille ID tout en faisant progresser l'électrification des modèles Volkswagen.



Comme tous les modèles ID., le e-SUV Coupé ID.5 de Volkswagen est basé sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB).



Le Volkswagen ID.5 se distingue par un design expressif, avec des porte-à-faux courts, et un aérodynamisme soigné.



Des éléments tels que le pare-chocs, les habillages de portes peints et la ligne de toit différencient l'e-SUV Coupé de l'ID.4.



Malgré sa forme de type coupé, l'ID.5 ne dispose que de 12 mm de hauteur en moins par rapport à l'ID.4 au niveau de la tête à l'arrière.



L'empattement long de 2 766 mm offre une habitabilité comparable à celle des SUV de catégories supérieures.



Les revêtements de siège varient selon la version de l'habitacle. Les sièges Top Sports en option se distinguent par des logos ID perforés en haut des dossiers de siège.



Le Digital Cockpit apporte un nouveau concept de fonctionnement. Un affichage tête haute à réalité augmentée (en option) situé dans le champ de



La fonction d'éclairage d'ambiance offre jusqu'à 30 couleurs au choix.



Le volume de coffre atteint 549 litres.



Les services We Connect fournissent au conducteur des informations en temps réel sur la circulation, des mises à jour des cartes en ligne, des informations sur les bornes de recharge et une radio Internet.



Grâce à la communication Car2X, les données des



L'ID. Light installé dans le cockpit affiche des alertes visuelles.



Le logiciel ID. 3.0 comporte différentes améliorations, notamment une commande vocale naturelle (« Bonjour ID. »). Capable d'apprendre, il permet l'accès en ligne aux informations du Cloud.



Le logiciel ID 3.0 permet des mises à jour à distance « over-the-air » et l'activation de fonctions supplémentaires.



Avec l'utilisation d'un cloud de données et de systèmes d'



Le Travel Assist avec échange de données offre une expérience de conduite prédictive.



Le Park Assist Plus, avec fonction mémoire, s'occupe, si nécessaire, de procédures de stationnement personnalisées.



Affichant 4 599 mm de longueur, l'e-SUV Coupé de Volkswagen propose trois



L'ID.5 est alimenté par un moteur électrique à l'arrière.



La transmission 4 roues motrices Dual-Motor de l'ID.5 GTX est assortie d'un moteur électrique sur chacun des essieux avant et arrière.



Tous les moteurs de l'ID.5 sont alimentés par une batterie offrant une autonomie étendue.



Le faible coefficient de traînée de 0,26 améliore l'efficacité et l'autonomie du véhicule.



Cette capacité est renforcée par le becquet intégré au hayon aérodynamique à grande ouverture.



Les ouïes d'aération pour le refroidissement électrique, situées à l'avant du véhicule ne s'ouvrent qu'en cas de besoin, afin d'assurer un flux d'air optimal.



La technologie LED caractéristique, avec ses bandes d'éclairage à l'avant (en option) et à l'arrière, identifie l'ID.5 comme un membre à part entière de la famille ID.



Le système de Gestion de Comportement Dynamique crée un réseau entre les systèmes de commande de la motorisation et du châssis, tandis qu'un châssis adaptatif DCC garantit une dynamique de conduite optimale.



L'ID.5 peut évoluer en « roue libre » dans le mode de conduite D et récupérer de l'énergie en mode B.



Le système de charge Volkswagen We Charge est composé d'environ 250 000 bornes de recharge en Europe. En utilisant le câble standard Mode 3, le coupé e-SUV peut être chargé en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Sur une borne de recharge rapide. les



L'ID.5 est construit à l'usine Volkswagen de Zwickau.



Le Volkswagen ID.5 sera commercialisé en 2022.

dévoile le. L'ID.5 vient agrandir la famille ID tout en faisant progresser l'électrification des modèles Volkswagen.Comme tous les modèles ID., le e-SUV Coupé ID.5 de Volkswagen est basé sur la(MEB).Le Volkswagen ID.5 se distingue par un, avec des porte-à-faux courts, et un aérodynamisme soigné.Des éléments tels que le pare-chocs, les habillages de portes peints et ladifférencient l'e-SUV Coupé de l'ID.4.Malgré sa forme de type coupé, l'ID.5 ne dispose que de 12 mm de hauteur en moins par rapport à l'ID.4 au niveau de la tête à l'arrière.L'empattement long de 2 766 mm offre une habitabilité comparable à celle des SUV de catégories supérieures.Les revêtements de siège varient selon la version de l'habitacle. Les sièges Top Sports en option se distinguent par des logos ID perforés en haut des dossiers de siège.Leapporte un nouveau concept de fonctionnement. Un affichage tête haute à réalité augmentée (en option) situé dans le champ de vision du conducteur fournit des informations supplémentaires.La fonction d'éclairage d'ambiance offre jusqu'à 30 couleurs au choix.Le volume de coffre atteint 549 litres.Les services We Connect fournissent au conducteur des informations en temps réel sur la circulation, des mises à jour des cartes en ligne, des informations sur les bornes de recharge et une radio Internet.Grâce à la communication Car2X, les données des véhicules Volkswagen compatibles et les signaux des infrastructures situées dans un rayon de 800 mètres peuvent être interprétés localement en une fraction de seconde, ce qui permet d'alerter le conducteur sur les zones dangereuses, les accidents et les embouteillages.L'ID. Light installé dans le cockpit affiche des alertes visuelles.Le logiciel ID. 3.0 comporte différentes améliorations, notamment une commande vocale naturelle (« Bonjour ID. »). Capable d'apprendre, il permet l'accès en ligne aux informations du Cloud.Le logiciel ID 3.0 permet des mises à jour à distance « over-the-air » et l'activation de fonctions supplémentaires.Avec l'utilisation d'un cloud de données et de systèmes d' assistance à la conduite de dernière génération, Volkswagen franchit également une nouvelle étape vers la conduite automatisée.Le Travel Assist avec échange de données offre une expérience de conduite prédictive.Le Park Assist Plus, avec fonction mémoire, s'occupe, si nécessaire, de procédures de stationnement personnalisées.Affichant, l'e-SUV Coupé de Volkswagen propose trois options de motorisations.L'ID.5 est alimenté par un moteur électrique à l'La transmission 4 roues motrices Dual-Motor de l'ID.5 GTX est assortie d'un moteur électrique sur chacun des essieux avant et arrière.Tous les moteurs de l'ID.5 sont alimentés par une batterie offrant une autonomie étendue.Le faibleaméliore l'efficacité et l'autonomie du véhicule.Cette capacité est renforcée par leaérodynamique à grande ouverture.Les ouïes d'aération pour le refroidissement électrique, situées à l'avant du véhicule ne s'ouvrent qu'en cas de besoin, afin d'assurer un flux d'air optimal.La technologie LED caractéristique, avec ses bandes d'éclairage à l'avant (en option) et à l'arrière, identifie l'ID.5 comme un membre à part entière de la famille ID.Le système de Gestion de Comportement Dynamique crée un réseau entre les systèmes de commande de la motorisation et du châssis, tandis qu'un châssis adaptatif DCC garantit une dynamique de conduite optimale.L'ID.5 peut évoluer endans le mode de conduite D et récupérer de l'énergie en mode B.Le système de charge Volkswagen We Charge est composé d'environ 250 000 bornes de recharge en Europe. En utilisant le câble standard Mode 3, le coupé e-SUV peut être chargé en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Sur une borne de recharge rapide. les performances de charge peuvent atteindre 135 kW.L'ID.5 est construit à l'usine Volkswagen de Zwickau.Le Volkswagen ID.5 sera commercialisé en 2022.