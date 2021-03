Restez connecté sur l’actualité automobile

Le système logiciel de navigation embarqué TomTom Navigation for Automotive fonctionne indifféremment en ligne et hors connexion.



« Avec le cloud au cœur de notre nouveau système TomTom Navigation for Automotive, nous offrons le meilleur des deux mondes : la sécurité et le confort d'utilisation d'un système embarqué et l'expérience toujours actualisée et ultra-rapide des applis smartphone », déclare Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive. Le système logiciel de navigation embarqué TomTom Navigation for AutomotiveLe système de navigation embarqué cloud-native est totalement hybride . Il intègre à la fois la cartographie, les logiciels d'affichage, de recherche et de routage et des services de navigation.Le système logiciel cloud-native permet de proposerdu routage, de la recherche d'adresse et de la cartographie, tout en garantissant un mode hors ligne entièrement fonctionnel. Lorsqu'aucune connexion de données n'est disponible, la solution bascule sur le logiciel et la cartographie embarqués, pour rendre navigation disponible en toutes circonstances.L'interface a été conçue autour des principes de sécurité et de facilité d'utilisation. Intuitive, l'interface peut être affichée sur la console centrale, le tableau de bord, l'affichage tête haute (HUD) et les écrans des passagers dans différents formats.Cette approche intégrée permet l'affichage des informations telles que les instructions de navigation en ville ou les changements de voie sur les échangeurs ainsi que les avertissements relatifs au trafic et aux dangers directement sur l'écran HUD ou l'écran du tableau de bord du véhicule.La navigation TomTom peut s'appuyer sur les capteurs du véhicule pour afficher des informations essentielles liées aux systèmes avancés d' assistance à la conduite (ADAS) ou aux besoins de recharge de la batterie.L'affichage dynamique de l'autonomie sur la carte permet de visualiser la portée possible du véhicule électrique en temps réel. Si l'autonomie électrique estimée est insuffisante pour atteindre la destination choisie, le conducteur est averti de la nécessité de se rendre à une borne électrique, tout en étant informé des tarifs appliqués aux points de recharge disponibles sur son trajet et dans la zone d'autonomie restante. La station qu'il choisit est alors ajoutée comme point de passage sur le parcours du conducteur.Les instructions de navigation peuvent être données par le biais d'une assistance vocale telle que Amazon Alexa, Cerence ou Houndify.L'interface utilisateur peut être modulée selon les marques, modèles de véhicules et pays, ou le mode de propulsion (combustion ou électrique).La suite logicielle modulable TomTom s'intègre à tout système d'info-divertissement embarqué.La solution est disponible sous forme d'une suite pré-intégrée et fournie par le biais de SDK et d'API.Solution modulable, la navigation embarquée TomTom peut s'adapter selon la marque, la gamme (entrée de gamme, modèles à volume ou haut de gamme) et le type de véhicule, partout dans le monde.Mis à la disposition des partenaires de TomTom dans l'industrie automobile , le système est en cours d'intégration chez des constructeurs automobiles mondiaux., déclare Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive.