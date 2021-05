Restez connecté sur l’actualité automobile

Lorsqu'on doit lire en un coup d'œil des informations de navigation sur l'écran fixé sur son tableau de bord, la taille de l'écran est déterminante.



Avec un écran tactile haute définition (HD) de 7 pouces (17.8 cm), le TomTom Go Discover offre une clarté d'image élevée.



Le plus large, le plus rapide et le plus puissant des GPS TomTom, intègre les cartes TomTom les plus récentes qu'un GPS TomTom peut offrir à ce jour.



Les cartes TomTom peuvent être rafraichies chaque semaine. Les cartes sont mises à jour jusqu'à 3 fois plus rapidement que la génération précédente de GPS TomTom via un réseau Wi-Fi.



Grâce au processeur et à un



Les automobilistes peuvent connecter le TomTom Go Discover à leur téléphone en Bluetooth, et avoir ainsi accès aux informations de trafic TomTom, mais aussi à des services en temps réel payants, tels que les avertissements de zones de danger, le



Le TomTom Go Discover propose un an d'essai aux services temps réel de TomTom (alertes zones de danger / radars, prix du carburant, disponibilité des parkings et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le service est disponible en abonnement payant à la fin de la période d'essai.



Le TomTom Go Discover 7 pouces est disponible chez les revendeurs agréés (en ligne et/ou en magasin) ainsi que sur TomTom.com au prix de 299,95 euros.



Le Go Discover existe également en taille d'écran de 6 pouces (259,95 euros) et 5 pouces (229,95 euros).



Les fonctions du TomTom Go Discover :



• Cartes du monde TomTom les plus récentes (avec mises à jour fréquentes et incrémentales)

• Mise à jour des cartes par Wi-Fi

• Ecran HD de 7 pouces

• Information trafic « TomTom Traffic »

• Processeur ultra-rapide

• Interface utilisateur allégée

• Haut-parleur puissant

• Commandes vocales

• Affichage dynamique du guidage sur voies multiples (échangeurs)

• Alertes zones de danger / radar fixes et mobiles (limité à 1 an)

• Prix des carburants (limité à 1 an)

• Disponibilité des places en parking (limité à 1 an)

Lorsqu'on doit lire en un coup d'œil des informations de navigation sur l'écran fixé sur son tableau de bord, la taille de l'écran est déterminante.Avec unnition (HD) de 7 pouces (17.8 cm), le TomTom Go Discover offre uneLe plus large, le plus rapide et le plus puissant des GPS TomTom, intègre lesqu'un GPS TomTom peut offrir à ce jour.Les cartes TomTom peuvent être. Les cartes sont mises à jour jusqu'à 3 fois plus rapidement que la génération précédente de GPS TomTom via un réseau Wi-Fi.Grâce au processeur et à un espace mémoire plus important, le GPS Go Discover gagne en réactivité et en vitesse de calcul.Les automobilistes peuvent connecter le TomTom Go Discover à leur téléphone en Bluetooth, et avoir ainsi accès aux informations de trafic TomTom, mais aussi à des services en temps réel payants, tels que les avertissements de zones de danger, le prix du carburant, la disponibilité des places de parking et la localisation et disponibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques Le TomTom Go Discover propose un an d'essai aux services temps réel de TomTom (alertes zones de danger / radars, prix du carburant, disponibilité des parkings et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le service est disponible en abonnement payant à la fin de la période d'essai.Le TomTom Go Discover 7 pouces est disponible chez les revendeurs agréés (en ligne et/ou en magasin) ainsi que sur TomTom.com au prix deLe Go Discover existe également en taille d'écran de 6 pouces (259,95 euros) et 5 pouces (229,95 euros).• Cartes du monde TomTom les plus récentes (avec mises à jour fréquentes et incrémentales)• Mise à jour des cartes par Wi-Fi• Ecran HD de 7 pouces• Information trafic « TomTom Traffic »• Processeur ultra-rapide• Interface utilisateur allégée• Haut-parleur puissant• Commandes vocales• Affichage dynamique du guidage sur voies multiples (échangeurs)• Alertes zones de danger / radar fixes et mobiles (limité à 1 an)• Prix des carburants (limité à 1 an)• Disponibilité des places en parking (limité à 1 an)