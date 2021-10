Restez connecté sur l’actualité automobile

Le GPS Garmin Drive Smart 76 dispose d'un écran haute définition de 7 pouces permettant au conducteur de trouver facilement le meilleur itinéraire.



Le GPS polyvalent Garmin Drive Smart 76 dispose de cartes détaillées de l'Europe et de fonctions telles que le guidage par zone environnementale, les appels mains libres et l'assistance vocale Garmin intégrée pour demander des indications directement à l'appareil.



Le conducteur peut rouler l'esprit tranquille, grâce à la fonction d'itinéraire par zones environnementales. Après avoir configuré le profil environnemental de la



Le conducteur peut recevoir des avertissements concernant les changements de vitesse à venir, les virages serrés et d'autres dangers potentiels afin d'être informés en permanence sur les conditions



Le GPS Garmin Drive Smart 76 est doté de fonctions clés pour faciliter les déplacements.



Le conducteur peut ainsi profiter pleinement du voyage, grâce aux points d'intérêt Foursquare et aux avis Tripadvisor pour les restaurants, les hôtels et autres points d'intérêts situés tout au long du trajet.



Le GPS Garmin DriveSmart 76 est doté de plusieurs fonctions:



L'accès au trafic, à la météo, aux



L'assistant vocal Alexa intégré, le conducteur peut demander à écouter de la musique, connaitre les dernières nouvelles et bien plus encore (sur la version Alexa uniquement, disponible uniquement en Anglais ou en Allemand).



La connectivité Wi-Fi intégrée permet de mettre à jour facilement les cartes et les logiciels sans avoir besoin d'ordinateur.



Un câble d'alimentation USB-C équipé de deux ports USB (sur les versions Alexa uniquement) permet de charger le GPS Garmin compatible ainsi qu'un deuxième appareil.



Le Garmin DriveSmart 76 est disponible au prix de vente conseillé de 289,99 euros.

