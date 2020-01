Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © Audi L'Audi A5 Sportback adopte un nouveau look sportif plus marqué qui dégage plus de puissance.



Des éléments de la nouvelle identité stylistique des grands modèles caractérisent l'esthétique sportive de l'A5 Sportback.



La calandre Singleframe avec grille alvéolée est plus plate et légèrement plus large.



Des fentes de ventilation s'installent au-dessus de la grille de calandre.



Une lame forme le bas du pare-choc qui comprend de plus grandes admissions d'air.



L'Audi nouveau bas de caisse plus fin lorsqu'il est regardé de profil ainsi qu'un diffuseur intégrant des sorties d'échappement trapézoïdales qui donnent l'impression que l'arrière de la



L'Audi A5 Sportback reçoit des phares LED de série.



En option, l'Audi A5 Sportback peut être dotée de phares Matrix LED et de feux arrière LED avec clignotants dynamiques.



Des lignes horizontales dominent l'intérieur de l'A5 Sportback. L'écran MMI touch, légèrement incliné vers le conducteur, est le point central du tableau de bord et le centre de commande du système d'exploitation.



Avec le système MMI touch hyper connecté, l'Audi A5 Sportback offre une expérience utilisateur semblable à celle d'un smartphone.



Un écran tactile avec réponse haptique de 10,1 pouces remplace le bouton rotatif de commande Audi.



La technologie MMI search repose sur la saisie de texte libre et renvoie les résultats adaptés.



La commande vocale avec système de langage naturel comprend plusieurs formulations du discours du quotidien.



Le centre de commande de l'infotainment MMI navigation plus optionnel proposent des fonctions qui rendent la navigation intelligente. La navigation MMI plus proposent des itinéraires en fonction de ceux précédemment empruntés.



Audi connect et Audi connect plus comprennent plusieurs services en ligne, comme les informations sur les panneaux de signalisation, les alertes sur les dangers potentiels, le service on street parking et le service d'information sur les feux de signalisation Car-to-X qui potentiellement relie la voiture à l'ordinateur central de gestion des feux de signalisation de la ville.



L'application myAudi connecte la voiture au smartphone du conducteur.



La clé Audi connect digitale en option transforme un smartphone Android en une clé qui peut déverrouiller les portes et démarrer le moteur.



Un pack d'ambiance lumineuse/de contour multicolore optionnel ajoute des détails dans l'obscurité.



L'Audi A5 Sportback propose de nombreux systèmes d'assistance à la conduite.



L'Audi A5 Sportback est disponible en essence (40 TFSI 190 S tronic 7) et en diesel (35 TDI 163 S tronic 7, 40 TDI 190 S tronic 7, 40 TDI 190 quattro S tronic 7, 45 TDI 231 quattro tiptronic 8 et 50 TDI 286 quattro tiptronic 8).



Les moteurs de l'Audi A5 Sportback sont conformes aux limites de la norme européenne d'émission Euro 6d-Temp.



Tous les modèles A5 Sportback sont équipés d'une transmission automatique, soit une boîte S tronic à 7 rapports soit une boîte tiptronic à 8 rapports.



La transmission quattro est disponible en option pour les variantes de moteur de milieu de gamme et de série pour les plus puissants.



Quatre variantes de moteur de l'A5 Sportback seront équipées d'un système dit "



Une suspension sport plus tendue et une suspension avec amortissement contrôlé sont disponibles en option.



Le système de sélection du mode de conduite Audi drive select intègre la direction, la transmission automatique, la gestion du moteur et la suspension. Les



L'Audi A5 Sportback sera chez les concessionnaires Audi à partir de début 2020.



Les prix de l'Audi A5 Sportback:



Essence



40 TFSI 190 S tronic 7 A5: 46 410 €

40 TFSI 190 S tronic 7 Design: 50 010 €

40 TFSI 190 S tronic 7 S line: 56 310 €

40 TFSI 190 S tronic 7 Avus: 57 410 €



Diesel



35 TDI 163 S tronic 7 A5: 44 940 €

35 TDI 163 S tronic 7 Design: 48 540 €

35 TDI 163 S tronic 7 S line: 54 840 €

35 TDI 163 S tronic 7 Avus: 55 940 €

40 TDI 190 S tronic 7 Design: 51 430 €

40 TDI 190 S tronic 7 S line: 57 730 €

40 TDI 190 S tronic 7 Avus: 58 830 €

40 TDI 190 quattro S tronic 7 Design: 53 930 €

40 TDI 190 quattro S tronic 7 S line: 60 230 €

40 TDI 190 quattro S tronic 7 Avus: 61 330 €

45 TDI 231 quattro tiptronic 8 S line: 65 250 €

45 TDI 231 quattro tiptronic 8 Avus: 66 350 €

50 TDI 286 quattro tiptronic 8 S line: 68 320 €

50 TDI 286 quattro tiptronic 8 Avus: 69 420 €



Les équipements de série de l'Audi A5 Sportback:



Motorisation, transmission et châssis



Audi drive select

Essieu avant allégé à cinq bras, barre de stabilisation ; support d'essieu avant solidaire de la carrosserie

Essieu arrière allégé à cinq bras avec suspension indépendante des roues ; barre stabilisatrice ; support d'essieu à réglage élastique à l'arrière

Direction assistée électromécanique

Dispositif anti-erreur de carburant (pour motorisation diesel)

Pneus à roulage optimisé (faible résistance au roulement) 225/50 R 17



Design extérieur



Diffuseur avec finition symétrique des sorties d'échappement de style en chrome à gauche et à droite

Jantes légères forgées en style à 15 branches, 7,5 J x 17 pouces avec pneus. 225/50 R 17

Pack Brillance extérieur



Design intérieur



Applications décoratives Argent Flex métallique

Ciel de pavillon en tissu selon la couleur intérieure choisie

Moulures de seuil avec insert en aluminium dans les ouvertures des portières avant

Sellerie tissu Index



Confort et vie à bord



Accoudoir central confort à l'avant avec inclinaison réglable et coulissant en longueur

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant : réglages électriques, horizontal et vertical

Appuie-tête variable pour les sièges avant avec réglage manuel de la hauteur et de la distance de l'appuie-tête

Câbles de recharge pour téléphone portable, compatibles iPhone et Android

Climatisation automatique

Coffre à ouverture et fermeture électriques

Banquette 3 places avec appuie-tête en L réglables en hauteur

Dossier de banquette arrière rabattable en trois parties 40/20/40 ou complètement

Frein de stationnement électromécanique

Keyless go : démarrage et arrêt du moteur par touche moteur Start/Stop sur la console centrale

Pare-soleil côtés conducteur et passager avant

Protection antidémarrage électronique, intégrée à la gestion du moteur, activation automatique par la clé du véhicule

Sièges avant réglables manuellement en hauteur et en profondeur ; réglage manuel des appuie-tête en hauteur

Tapis complémentaires à l'avant et à l'arrière

Vide-poches dans les contre-portes à l'avant et à l'arrière

Vitres athermiques

Volant en cuir style 3 branches avec 6 touches multifonctions pour permettre une commande confortable des nombreux contenus Infotainment de série et en option.

Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur



Audio, navigation, connectivité et infodivertissement



Appel d'urgence et service Audi connect avec commande du véhicule



Huit haut-parleurs

Interface Bluetooth

MMI radio plus

Système d'information du conducteur (affichage d'un grand nombre d'informations utiles sur un écran TFT monochrome de 5 pouces)

Préparation pour l'activation de la fonction de navigation

Réception radio numérique (DAB)



Éclairage et visibilité



Détecteur de pluie et de luminosité

Éclairage intérieur

Phares avec technologie à LED

Feux arrière à LED

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement, jour/nuit automatique, dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantes

Rétroviseur intérieur sans encadrement jour/nuit automatique



Sécurité passive du véhicule : protection des occupants



Affichage du contrôle de la pression des pneus

Airbags grand volume pour conducteur et passager avant

Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête

Ceintures de sécurité, automatiques à trois points pour tous les sièges, contrôle de port de ceinture à l'avant

Colonne de direction de sécurité, contient un système mécanique de déplacement avec fonction d'amortissement qui complète le potentiel de sécurité de la ceinture et de l'airbag

Commande de désactivation de l'airbag passager avant

Fixation pour sièges enfants Isofix et Top Tether pour les sièges extérieurs arrière : support normalisé pour une fixation pratique des sièges enfants Isofix ; incluant un point de fixation supplémentaire (Top Tether)

Sécurité enfants



Sécurité active du véhicule : systèmes d'assistance à la conduite



Antipatinage ASR pour une motricité optimale, empêche le patinage des roues motrices

Audi parking system : signal sonore d'aide au stationnement arrière

Audi pre sense city : détecte les véhicules et les piétons à une vitesse inférieure à env. 85 km/h. Reconnaît les risques de collision, le système prévient le conducteur par un signal visuel, sonore et le cas échéant par un coup de frein et peut si nécessaire entamer une décélération maximale afin de réduire la vitesse ou éventuellement d'éviter la collision (dans les limites du système)

Blocage électronique de différentiel (EDS)

Caméra multifonction

Contrôle électronique de stabilisation (ESC)

Recommandation de repos

Régulateur de vitesse avec limitateur de vitesse réglable



Équipements techniques



Écrous de roues antivol

Préparation pour crochet d'attelage

Tire mobility system : compresseur et produit de colmatage en cas de crevaison

Triangle de présignalisation

Trousse de secours



Finition Design



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version A5



Motorisation, transmission et châssis



Pneus à roulage optimisé (faible résistance au roulement) 245/40 R 18



Design extérieur



Finition extérieure Design:

- Extensions de bas de caisse dans la couleur de carrosserie

Avant :

- Calandre en noir titane laqué et entourage en chrome

- Grilles d'entrée d'air latérales en noir mat grainé avec insert en argent aluminium mat

Arrière :

- Diffuseur en noir titane mat

- Baguette enjoliveuse en argent aluminium mat

Jantes en aluminium coulé en style Y à 5 branches en V, 8,5J x 18

Pneus 245/40 R18



Design intérieur



Applications décoratives en aluminium Ellipse

Éléments de l'habitacle en similicuir, partie inférieure de la console centrale (repose-genoux) et accoudoirs de portières en similicuir



Confort et vie à bord



Climatisation automatique confort 3 zones

Pack rangement et coffre, inclut les éléments suivants dans l'habitacle :

- Filet de rangement au dos des sièges avant

- Porte-gobelets dans l'accoudoir central à l'arrière

- Vide-poches côté conducteur

- Boîte à gants verrouillable

Dans le coffre: bande élastique à gauche et à droite

Volant 3 branches multifonction plus en cuir (de série avec palettes de changement de vitesse pour S tronic et tiptronic)



Audio, navigation, connectivité et infodivertissement



Audi phone box light:

- Fonction de charge par induction (standard Qi) avec 5 watts incluant avertissement en cas d'oubli du téléphone ainsi qu'affichage de l'état de charge dans le MMI

- Support téléphone 170 x 87 mm dans l'accoudoir central à l'avant

- Le système mains libres est possible avec jusqu'à 2 téléphones portables connectés

Audi smartphone interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto)

Interfaces de charge USB pour les passagers arrière (2 interfaces de charge USB-A supplémentaires sur la console centrale arrière)



Éclairage et visibilité



Pack Éclairage



Finition S line



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version A5



Motorisation, transmission et châssis



Châssis Sport (carrosserie rabaissée de 20 mm par rapport au châssis dynamique de série, avec suspension et amortissement fermes pour un contact plus direct avec la route et comportement plus sportif)

Pneus à roulage optimisé (faible résistance au roulement) 245/40 R 18



Design extérieur



Finition extérieure S Line:

- Pare-chocs spécifiques S à l'avant et à l'arrière

- Emblème S line sur les ailes avant

- Extensions de bas de caisse couleur carrosserie

Avant :

- Calandre spécifique S line laquée en noir mat

- Grilles d'entrée d'air latérales en noir mat grainé avec insert en argent aluminium mat

Arrière :

- Diffuseur spécifique S line en noir mat

- Baguette enjoliveuse en argent aluminium mat

Jantes en aluminium coulé en style design à 5 branches doubles, 8,5 J x 18 Pneus : 245/40 R 18



Design intérieur



Applications décoratives en aluminium brossé mat

Ciel de pavillon en tissu noir

Combinaison Cuir / Séquence S line

Moulures de seuil avec insert en aluminium à l'avant, éclairées, avec inscription S

Pédalier et repose-pied en acier inoxydable

Surfaces d'accentuation façon verre en noir pour le tableau de bord, les caches des rebords de portière et l'insert de la console centrale. En combinaison avec une boîte automatique incluant le couvercle de vide-poches sur la console centrale



Confort et vie à bord



Climatisation automatique confort 3 zones

Pack rangement et coffre

Sièges Sport à l'avant

Volant 3 branches multifonction plus en cuir avec méplat (de série avec palettes de changement de vitesse pour S tronic et tiptronic), avec logo S line et poignées de volant en cuir perforé



Audio, navigation, connectivité et infodivertissement



Audi connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence d'utilisation pour 3 ans

Audi phone box light:

- Fonction de charge par induction (standard Qi) avec 5 watts incluant avertissement en cas d'oubli du téléphone ainsi qu'affichage de l'état de charge dans le MMI

- Support téléphone 170 × 87 mm dans l'accoudoir central à l'avant

- Le système mains libres est possible avec jusqu'à 2 téléphones portables connectés

Audi smartphone interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto)

Audi sound system

Audi virtual cockpit plus : combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces en résolution Full HD

Interfaces de charge USB pour les passagers arrière (2 interfaces de charge USB-A supplémentaires sur la console centrale arrière)

MMI navigation plus avec MMI touch



Éclairage et visibilité



Pack Éclairage

Projecteurs Matrix LED et feux arrière à LED avec clignotants dynamiques:

- Phares Matrix LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques

- Feux arrière à LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques



Sécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduite



Audi hold assist

Audi parking system plus (signal sonore et visuel à l'avant et à l'arrière)

Caméra de recul



Finition Avus



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version A5



Design extérieur



Finition extérieure Design:

- Extensions de bas de caisse dans la couleur de carrosserie

Avant :

- Calandre en noir titane laqué et entourage en chrome

- Grilles d'entrée d'air latérales en noir mat grainé avec insert en argent aluminium mat

Arrière :

- Diffuseur en noir titane mat

- Baguette enjoliveuse en argent aluminium mat

Jantes en aluminium coulé Audi Sport en style à 10 branches en V, 8,5J x 19. Pneus 255/35 R 19



Design intérieur



Applications décoratives en bois de chêne gris nature

Combinaison cuir/similicuir mono.pur 550

Éléments de l'habitacle en similicuir, partie inférieure de la console centrale (repose-genoux) et accoudoirs de portières en similicuir

Surfaces d'accentuation façon verre en noir. Pour le tableau de bord, les caches des rebords de portière et l'insert de la console centrale. En combinaison avec une boîte automatique incluant le couvercle de vide-poches sur la console centrale



Confort et vie à bord



Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur (sans safelock) :

- Accès et démarrage du véhicule mains libres (keyless access)

- Déverrouillage du hayon via la touche "coffre" de la télécommande

- Inclut le déverrouillage du coffre par capteur à l'aide du pied

Climatisation automatique confort 3 zones

Pack rangement et coffre

Sièges avant chauffants

Sièges avant réglables électriquement

Volant 3 branches multifonction plus en cuir (de série avec palettes de changement de vitesse pour S tronic et tiptronic)



Audio, navigation, connectivité et infodivertissement



Audi connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence d'utilisation pour 3 ans

Audi phone box avec charge du téléphone par induction (standard Qi)

Audi smartphone interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto)

Audi sound system

Audi virtual cockpit plus : combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces en résolution Full HD

Interfaces de charge USB pour les passagers arrière (2 interfaces de charge USB-A supplémentaires sur la console centrale arrière)

MMI navigation plus avec MMI touch



Éclairage et visibilité



Pack éclairage d'ambiance

Projecteurs Matrix LED et feux arrière à LED avec clignotants dynamiques:

- Phares Matrix LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques

- Feux arrière à LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques

Sécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduite

Audi hold assist

Audi parking system plus (signal sonore et visuel à l'avant et à l'arrière)

Caméra de recul L'adopte un nouveauqui dégage plus de puissance.Des éléments de lades grands modèles caractérisent l'esthétique sportive de l' Audi Laest plus plate et légèrement plus large.Dess'installent au-dessus de la grille de calandre.Uneforme le bas du pare-choc qui comprend de plus grandes admissions d'air.L'Audi A5 Sportback présente également unlorsqu'il est regardé de profil ainsi qu'un diffuseur intégrant des sorties d'échappement trapézoïdales qui donnent l'impression que l'arrière de la voiture est plus large.L'Audi A5 Sportback reçoit desde série.En option, l'Audi A5 Sportback peut être dotée deet de feux arrière LED avec clignotants dynamiques.Des lignes horizontales dominent l'intérieur de l'A5 Sportback. L'écran MMI touch, légèrement incliné vers le conducteur, est le point central du tableau de bord et le centre de commande du système d'exploitation.Avec le système MMI touch hyper connecté, l'Audi A5 Sportback offre une expérience utilisateur semblable à celle d'un smartphone.Unremplace le bouton rotatif de commande Audi.La technologie MMI search repose sur la saisie de texte libre et renvoie les résultats adaptés.Laavec système de langage naturel comprend plusieurs formulations du discours du quotidien.Le centre de commande de l'infotainment MMI navigation plus optionnel proposent des fonctions qui rendent la navigation intelligente. La navigation MMI plus proposent des itinéraires en fonction de ceux précédemment empruntés.Audi connect et Audi connect plus comprennent, comme les informations sur les panneaux de signalisation, les alertes sur les dangers potentiels, le service on street parking et le service d'information sur les feux de signalisation Car-to-X qui potentiellement relie la voiture à l'ordinateur central de gestion des feux de signalisation de la ville.L'application myAudi connecte la voiture au smartphone du conducteur.La clé Audi connect digitale en option transforme un smartphone Android en une clé qui peut déverrouiller les portes et démarrer le moteur.Un pack d'ambiance lumineuse/de contour multicolore optionnel ajoute des détails dans l'obscurité.L'Audi A5 Sportback propose de nombreux systèmes d'assistance à la conduite.L'Audi A5 Sportback est disponible en essence (40 TFSI 190 S tronic 7) et en diesel (35 TDI 163 S tronic 7, 40 TDI 190 S tronic 7, 40 TDI 190 quattro S tronic 7, 45 TDI 231 quattro tiptronic 8 et 50 TDI 286 quattro tiptronic 8).Les moteurs de l'Audi A5 Sportback sont conformes aux limites de la norme européenne d'émission Euro 6d-Temp.Tous les modèles A5 Sportback sont équipés d'une transmission automatique, soit une boîte S tronic à 7 rapports soit une boîte tiptronic à 8 rapports.La transmission quattro est disponible en option pour les variantes de moteur de milieu de gamme et de série pour les plus puissants.Quatre variantes de moteur de l'A5 Sportback seront équipées d'un système dit " hybride léger" (MHEV). Un alterno-démarreur, relié au vilebrequin, récupère de l'énergie pendant la décélération et la stocke dans une batterie au lithium-ion c. Avec les moteurs quatre cylindres, le système MHEV est intégré dans le système électrique de 12 volts. L'électrification peut réduire la consommation de carburant jusqu'à 0,4 litre aux 100 kilomètres (estimation) grâce à la récupération ou en éteignant le moteur quand le conducteur relève son pied de l'accélérateur. La fonction start-stop est enclenchée à une vitesse inhabituellement élevée et le redémarrage du moteur est rapide et en douceur.Une suspension sport plus tendue et une suspension avec amortissement contrôlé sont disponibles en option.Le système de sélection du mode de conduite Audi drive select intègre la direction, la transmission automatique, la gestion du moteur et la suspension. Les conducteurs peuvent faire leur choix entre cinq profils Audi drive select pour déterminer la façon dont ces composants travaillent ensemble.L'Audi A5 Sportback sera chez les concessionnaires Audi à partir de début 2020.40 TFSI 190 S tronic 7 A5: 46 410 €40 TFSI 190 S tronic 7 Design: 50 010 €40 TFSI 190 S tronic 7 S line: 56 310 €40 TFSI 190 S tronic 7 Avus: 57 410 €35 TDI 163 S tronic 7 A5: 44 940 €35 TDI 163 S tronic 7 Design: 48 540 €35 TDI 163 S tronic 7 S line: 54 840 €35 TDI 163 S tronic 7 Avus: 55 940 €40 TDI 190 S tronic 7 Design: 51 430 €40 TDI 190 S tronic 7 S line: 57 730 €40 TDI 190 S tronic 7 Avus: 58 830 €40 TDI 190 quattro S tronic 7 Design: 53 930 €40 TDI 190 quattro S tronic 7 S line: 60 230 €40 TDI 190 quattro S tronic 7 Avus: 61 330 €45 TDI 231 quattro tiptronic 8 S line: 65 250 €45 TDI 231 quattro tiptronic 8 Avus: 66 350 €50 TDI 286 quattro tiptronic 8 S line: 68 320 €50 TDI 286 quattro tiptronic 8 Avus: 69 420 €Motorisation, transmission et châssisAudi drive selectEssieu avant allégé à cinq bras, barre de stabilisation ; support d'essieu avant solidaire de la carrosserieEssieu arrière allégé à cinq bras avec suspension indépendante des roues ; barre stabilisatrice ; support d'essieu à réglage élastique à l'arrièreDirection assistée électromécaniqueDispositif anti-erreur de carburant (pour motorisation diesel)Pneus à roulage optimisé (faible résistance au roulement) 225/50 R 17Design extérieurDiffuseur avec finition symétrique des sorties d'échappement de style en chrome à gauche et à droiteJantes légères forgées en style à 15 branches, 7,5 J x 17 pouces avec pneus. 225/50 R 17Pack Brillance extérieurDesign intérieurApplications décoratives Argent Flex métalliqueCiel de pavillon en tissu selon la couleur intérieure choisieMoulures de seuil avec insert en aluminium dans les ouvertures des portières avantSellerie tissu IndexConfort et vie à bordAccoudoir central confort à l'avant avec inclinaison réglable et coulissant en longueurAppui lombaire à 4 axes pour les sièges avant : réglages électriques, horizontal et verticalAppuie-tête variable pour les sièges avant avec réglage manuel de la hauteur et de la distance de l'appuie-têteCâbles de recharge pour téléphone portable, compatibles iPhone et AndroidClimatisation automatiqueCoffre à ouverture et fermeture électriquesBanquette 3 places avec appuie-tête en L réglables en hauteurDossier de banquette arrière rabattable en trois parties 40/20/40 ou complètementFrein de stationnement électromécaniqueKeyless go : démarrage et arrêt du moteur par touche moteur Start/Stop sur la console centralePare-soleil côtés conducteur et passager avantProtection antidémarrage électronique, intégrée à la gestion du moteur, activation automatique par la clé du véhiculeSièges avant réglables manuellement en hauteur et en profondeur ; réglage manuel des appuie-tête en hauteurTapis complémentaires à l'avant et à l'arrièreVide-poches dans les contre-portes à l'avant et à l'arrièreVitres athermiquesVolant en cuir style 3 branches avec 6 touches multifonctions pour permettre une commande confortable des nombreux contenus Infotainment de série et en option.Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeurAudio, navigation, connectivité et infodivertissementAppel d'urgence et service Audi connect avec commande du véhiculeHuit haut-parleursInterface BluetoothMMI radio plusSystème d'information du conducteur (affichage d'un grand nombre d'informations utiles sur un écran TFT monochrome de 5 pouces)Préparation pour l'activation de la fonction de navigationRéception radio numérique (DAB)Éclairage et visibilitéDétecteur de pluie et de luminositéÉclairage intérieurPhares avec technologie à LEDFeux arrière à LEDRétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés couleur carrosserieRétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement, jour/nuit automatique, dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantesRétroviseur intérieur sans encadrement jour/nuit automatiqueSécurité passive du véhicule : protection des occupantsAffichage du contrôle de la pression des pneusAirbags grand volume pour conducteur et passager avantAirbags latéraux à l'avant et système d'airbags de têteCeintures de sécurité, automatiques à trois points pour tous les sièges, contrôle de port de ceinture à l'avantColonne de direction de sécurité, contient un système mécanique de déplacement avec fonction d'amortissement qui complète le potentiel de sécurité de la ceinture et de l'airbagCommande de désactivation de l'airbag passager avantFixation pour sièges enfants Isofix et Top Tether pour les sièges extérieurs arrière : support normalisé pour une fixation pratique des sièges enfants Isofix ; incluant un point de fixation supplémentaire (Top Tether)Sécurité enfantsSécurité active du véhicule : systèmes d'assistance à la conduiteAntipatinage ASR pour une motricité optimale, empêche le patinage des roues motricesAudi parking system : signal sonore d'aide au stationnement arrièreAudi pre sense city : détecte les véhicules et les piétons à une vitesse inférieure à env. 85 km/h. Reconnaît les risques de collision, le système prévient le conducteur par un signal visuel, sonore et le cas échéant par un coup de frein et peut si nécessaire entamer une décélération maximale afin de réduire la vitesse ou éventuellement d'éviter la collision (dans les limites du système)Blocage électronique de différentiel (EDS)Caméra multifonctionContrôle électronique de stabilisation (ESC)Recommandation de reposRégulateur de vitesse avec limitateur de vitesse réglableÉquipements techniquesÉcrous de roues antivolPréparation pour crochet d'attelageTire mobility system : compresseur et produit de colmatage en cas de crevaisonTriangle de présignalisationTrousse de secoursÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version A5Motorisation, transmission et châssisPneus à roulage optimisé (faible résistance au roulement) 245/40 R 18Design extérieurFinition extérieure Design:- Extensions de bas de caisse dans la couleur de carrosserieAvant :- Calandre en noir titane laqué et entourage en chrome- Grilles d'entrée d'air latérales en noir mat grainé avec insert en argent aluminium matArrière :- Diffuseur en noir titane mat- Baguette enjoliveuse en argent aluminium matJantes en aluminium coulé en style Y à 5 branches en V, 8,5J x 18Pneus 245/40 R18Design intérieurApplications décoratives en aluminium EllipseÉléments de l'habitacle en similicuir, partie inférieure de la console centrale (repose-genoux) et accoudoirs de portières en similicuirConfort et vie à bordClimatisation automatique confort 3 zonesPack rangement et coffre, inclut les éléments suivants dans l'habitacle :- Filet de rangement au dos des sièges avant- Porte-gobelets dans l'accoudoir central à l'arrière- Vide-poches côté conducteur- Boîte à gants verrouillableDans le coffre: bande élastique à gauche et à droiteVolant 3 branches multifonction plus en cuir (de série avec palettes de changement de vitesse pour S tronic et tiptronic)Audio, navigation, connectivité et infodivertissementAudi phone box light:- Fonction de charge par induction (standard Qi) avec 5 watts incluant avertissement en cas d'oubli du téléphone ainsi qu'affichage de l'état de charge dans le MMI- Support téléphone 170 x 87 mm dans l'accoudoir central à l'avant- Le système mains libres est possible avec jusqu'à 2 téléphones portables connectésAudi smartphone interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto)Interfaces de charge USB pour les passagers arrière (2 interfaces de charge USB-A supplémentaires sur la console centrale arrière)Éclairage et visibilitéPack ÉclairageÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version A5Motorisation, transmission et châssisChâssis Sport (carrosserie rabaissée de 20 mm par rapport au châssis dynamique de série, avec suspension et amortissement fermes pour un contact plus direct avec la route et comportement plus sportif)Pneus à roulage optimisé (faible résistance au roulement) 245/40 R 18Design extérieurFinition extérieure S Line:- Pare-chocs spécifiques S à l'avant et à l'arrière- Emblème S line sur les ailes avant- Extensions de bas de caisse couleur carrosserieAvant :- Calandre spécifique S line laquée en noir mat- Grilles d'entrée d'air latérales en noir mat grainé avec insert en argent aluminium matArrière :- Diffuseur spécifique S line en noir mat- Baguette enjoliveuse en argent aluminium matJantes en aluminium coulé en style design à 5 branches doubles, 8,5 J x 18 Pneus : 245/40 R 18Design intérieurApplications décoratives en aluminium brossé matCiel de pavillon en tissu noirCombinaison Cuir / Séquence S lineMoulures de seuil avec insert en aluminium à l'avant, éclairées, avec inscription SPédalier et repose-pied en acier inoxydableSurfaces d'accentuation façon verre en noir pour le tableau de bord, les caches des rebords de portière et l'insert de la console centrale. En combinaison avec une boîte automatique incluant le couvercle de vide-poches sur la console centraleConfort et vie à bordClimatisation automatique confort 3 zonesPack rangement et coffreSièges Sport à l'avantVolant 3 branches multifonction plus en cuir avec méplat (de série avec palettes de changement de vitesse pour S tronic et tiptronic), avec logo S line et poignées de volant en cuir perforéAudio, navigation, connectivité et infodivertissementAudi connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence d'utilisation pour 3 ansAudi phone box light:- Fonction de charge par induction (standard Qi) avec 5 watts incluant avertissement en cas d'oubli du téléphone ainsi qu'affichage de l'état de charge dans le MMI- Support téléphone 170 × 87 mm dans l'accoudoir central à l'avant- Le système mains libres est possible avec jusqu'à 2 téléphones portables connectésAudi smartphone interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto)Audi sound systemAudi virtual cockpit plus : combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces en résolution Full HDInterfaces de charge USB pour les passagers arrière (2 interfaces de charge USB-A supplémentaires sur la console centrale arrière)MMI navigation plus avec MMI touchÉclairage et visibilitéPack ÉclairageProjecteurs Matrix LED et feux arrière à LED avec clignotants dynamiques:- Phares Matrix LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques- Feux arrière à LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiquesSécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduiteAudi hold assistAudi parking system plus (signal sonore et visuel à l'avant et à l'arrière)Caméra de reculÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version A5Design extérieurFinition extérieure Design:- Extensions de bas de caisse dans la couleur de carrosserieAvant :- Calandre en noir titane laqué et entourage en chrome- Grilles d'entrée d'air latérales en noir mat grainé avec insert en argent aluminium matArrière :- Diffuseur en noir titane mat- Baguette enjoliveuse en argent aluminium matJantes en aluminium coulé Audi Sport en style à 10 branches en V, 8,5J x 19. Pneus 255/35 R 19Design intérieurApplications décoratives en bois de chêne gris natureCombinaison cuir/similicuir mono.pur 550Éléments de l'habitacle en similicuir, partie inférieure de la console centrale (repose-genoux) et accoudoirs de portières en similicuirSurfaces d'accentuation façon verre en noir. Pour le tableau de bord, les caches des rebords de portière et l'insert de la console centrale. En combinaison avec une boîte automatique incluant le couvercle de vide-poches sur la console centraleConfort et vie à bordClé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur (sans safelock) :- Accès et démarrage du véhicule mains libres (keyless access)- Déverrouillage du hayon via la touche "coffre" de la télécommande- Inclut le déverrouillage du coffre par capteur à l'aide du piedClimatisation automatique confort 3 zonesPack rangement et coffreSièges avant chauffantsSièges avant réglables électriquementVolant 3 branches multifonction plus en cuir (de série avec palettes de changement de vitesse pour S tronic et tiptronic)Audio, navigation, connectivité et infodivertissementAudi connect avec carte SIM intégrée (e-SIM) et licence d'utilisation pour 3 ansAudi phone box avec charge du téléphone par induction (standard Qi)Audi smartphone interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto)Audi sound systemAudi virtual cockpit plus : combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces en résolution Full HDInterfaces de charge USB pour les passagers arrière (2 interfaces de charge USB-A supplémentaires sur la console centrale arrière)MMI navigation plus avec MMI touchÉclairage et visibilitéPack éclairage d'ambianceProjecteurs Matrix LED et feux arrière à LED avec clignotants dynamiques:- Phares Matrix LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques- Feux arrière à LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiquesSécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduiteAudi hold assistAudi parking system plus (signal sonore et visuel à l'avant et à l'arrière)Caméra de recul