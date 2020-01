Restez connecté sur l’actualité automobile

La Volkswagen up! 2.0 restylée met l'accent sur la sécurité. La petite



La petite citadine allemande embarque de nouveaux équipements de connectivité. Dotée d'une réception radio numérique DAB plus, la



Deux motorisations thermiques sont disponibles. La up! 2.0 est proposée avec une motorisation 1.0 MPI 60 et un moteur 1.0 TSI 115.



La Volkswagen up! 2.0 restylée se décline en une finition (Lounge), une série limitée (Beats Audio) et une version GTI avec le moteur 1.0 TSI 115.



La Volkswagen up! 2.0 est commercialisée à partir 14 555 euros (version 1.0 MPI 60 Lounge).



Les prix de la Volkswagen up! 2.0:



1.0 MPI 60 Lounge: 14 555 €

1.0 MPI 60 Beats Audio: 15 865 €

1.0 TSI 115 GTI: 19 330 €



Les équipements de série de la Volkswagen up! 2.0:



Lounge



Affichage multifonction 'Plus'

Alerte de perte de pression des pneus

Application 'We Connect Go' avec sa solution de connectivité Plug&Play

Application Volkswagen ‘Maps plus More' permettant de piloter les fonctions : radio / média / navigation / téléphone / données de conduite / coaching de conduite ‘Think Blue Trainer'...

Boitiers supérieurs des rétroviseurs extérieurs et poignées de porte peints dans la couleur du véhicule

Climatisation manuelle

Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, système d'antiblocage des roues ABS, antipatinage électronique ASR et régulateur électronique de couple MSR, aide au démarrage en côte ‘Hill Hold'

Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse

Dossier de banquette arrière asymétrique, rabattable 60-40

Dossier du siège passager entièrement rabattable

Double Airbag frontal à l'avant, double Airbag latéral et de tête à l'avant et Airbag de tête à l'arrière

Double plancher de coffre à bagages

Instrumentation avec compte tours, tachymètre électronique, compteur kilométrique, totalisateur kilométrique journalier

Interface Bluetooth main-libres pour téléphone portable

Jantes en acier 14 pouces avec enjoliveurs spécifiques

Lane Assist : avertisseur de franchissement de ligne

Pack visibilité : allumage automatique des feux avec fonction Coming/Leaving-Home et capteur de pluie avec essuie-glace automatique

Planche de bord noire ‘Black

Phares halogène et feux de jour à LED

Port USB compatible avec les appareils Apple

Protection anti-démarrage électronique

Radio ‘Composition Phone' avec écran couleur 5,0 pouces et 2 haut-parleurs

Réception radio numérique DAB plus

Sellerie en tissu, dessin ‘Fusion'

Siège du conducteur avec réglage en hauteur

Signal d'avertissement acoustique et optique pour ceinture de sécurité non attachée à l'avant et à l'arrière

Smartphone Intégration : support pour intégrer le smartphone sur le tableau de bord de la

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Verrouillage centralisé à distance avec télécommande

Vitres électriques à l'avant

Volant multifonction, poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesses en cuir



série limitée Beats Audio (en plus de Lounge)



Eclairage d'ambiance (blanc)

Jantes en alliage léger 15 pouces 'Radial'

Planche de bord exclusive 'Beats Audio'

Sellerie en tissu 'Beats Audio'

Seuils de portes spécifiques

Strippings latéraux spécifiques

Système audio premium ‘Beats Audio' 300 watts avec 6 haut-parleurs et un subwoofer

Vitres arrière et lunette arrière surteintées



GTI (en plus de Lounge)



6 haut-parleurs

Eclairage d'ambiance (rouge)

Jantes en alliage léger 17 pouces 'Brands Hatch'

Planche de bord 'Pixel rouge'

Projecteurs antibrouillard avec fonction d'éclairage statique d'intersection

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

Sellerie exclusive GTI en tissu 'Clark'

Sièges avant chauffants et réglables en hauteur

Vitres arrière et lunette arrière surteintées Lamet l'accent sur la. La petite citadine Volkswagen dispose des équipements de série suivants: airbags frontaux, latéraux et de tête, avertisseur de franchissement de ligne (Lane Assist), direction assistée électromécanique asservie à la vitesse, phares halogène et feux de jour à LED, reconnaissance des panneaux de signalisation et signal acoustique et optique pour ceinture non attachée à l'avant et à l'arrière.La petite citadine allemande embarque de nouveaux équipements de. Dotée d'une réception radio numérique DAB plus, la up ! 2.0 reçoit une application pour smartphones Apple ou Android Volkswagen "Maps plus More" permettant de piloter les fonctions : radio / média / navigation avec reconnaissance des panneaux de signalisation / téléphone / données de conduite et une application "We Connect Go" avec solution de connectivité Plug&Play. We Connect Go permet d'obtenir des informations sur le véhicule directement sur smartphone.Deux motorisations thermiques sont disponibles. La up! 2.0 est proposée avec une motorisation 1.0 MPI 60 et un moteurLa Volkswagen up! 2.0 restylée se décline en une finition (Lounge), une série limitée (Beats Audio) et une version GTI avec le moteur 1.0 TSI 115.La Volkswagen up! 2.0 est commercialisée à partir(version 1.0 MPI 60 Lounge).1.0 MPI 60 Lounge: 14 555 €1.0 MPI 60 Beats Audio: 15 865 €1.0 TSI 115 GTI: 19 330 €Affichage multifonction 'Plus'Alerte de perte de pression des pneusApplication 'We Connect Go' avec sa solution de connectivité Plug&PlayApplication Volkswagen ‘Maps plus More' permettant de piloter les fonctions : radio / média / navigation / téléphone / données de conduite / coaching de conduite ‘Think Blue Trainer'...Boitiers supérieurs des rétroviseurs extérieurs et poignées de porte peints dans la couleur du véhiculeClimatisation manuelleCorrecteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, système d'antiblocage des roues ABS, antipatinage électronique ASR et régulateur électronique de couple MSR, aide au démarrage en côte ‘Hill Hold'Direction assistée électromécanique asservie à la vitesseDossier de banquette arrière asymétrique, rabattable 60-40Dossier du siège passager entièrement rabattableDouble Airbag frontal à l'avant, double Airbag latéral et de tête à l'avant et Airbag de tête à l'arrièreDouble plancher de coffre à bagagesInstrumentation avec compte tours, tachymètre électronique, compteur kilométrique, totalisateur kilométrique journalierInterface Bluetooth main-libres pour téléphone portableJantes en acier 14 pouces avec enjoliveurs spécifiquesLane Assist : avertisseur de franchissement de lignePack visibilité : allumage automatique des feux avec fonction Coming/Leaving-Home et capteur de pluie avec essuie-glace automatiquePlanche de bord noire ‘Black Cube Phares halogène et feux de jour à LEDPort USB compatible avec les appareils AppleProtection anti-démarrage électroniqueRadio ‘Composition Phone' avec écran couleur 5,0 pouces et 2 haut-parleursRéception radio numérique DAB plusSellerie en tissu, dessin ‘Fusion'Siège du conducteur avec réglage en hauteurSignal d'avertissement acoustique et optique pour ceinture de sécurité non attachée à l'avant et à l'arrièreSmartphone Intégration : support pour intégrer le smartphone sur le tableau de bord de la voiture Tapis de sol à l'avant et à l'arrièreVerrouillage centralisé à distance avec télécommandeVitres électriques à l'avantVolant multifonction, poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesses en cuir(en plus de Lounge)Eclairage d'ambiance (blanc)Jantes en alliage léger 15 pouces 'Radial'Planche de bord exclusive 'Beats Audio'Sellerie en tissu 'Beats Audio'Seuils de portes spécifiquesStrippings latéraux spécifiquesSystème audio premium ‘Beats Audio' 300 watts avec 6 haut-parleurs et un subwooferVitres arrière et lunette arrière surteintées(en plus de Lounge)6 haut-parleursEclairage d'ambiance (rouge)Jantes en alliage léger 17 pouces 'Brands Hatch'Planche de bord 'Pixel rouge'Projecteurs antibrouillard avec fonction d'éclairage statique d'intersectionRétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrantsSellerie exclusive GTI en tissu 'Clark'Sièges avant chauffants et réglables en hauteurVitres arrière et lunette arrière surteintées