Restez connecté sur l’actualité automobile

Le SUV compact Mitsubishi ASX restylé s'offre un style extérieur robuste et impactant.



L'philosophie Mitsubishi de conception « robuste et ingénieuse » qui se veut une expression du slogan mondial de la marque japonaise « Drive your Ambition ».



La face avant de l'ASX fait évoluer le concept stylistique « Dynamic Shield » du bouclier avant de Mitsubishi.



Le pare-chocs inclut des lames de protection de chaque côté.



Le quadrillage de lignes verticales et horizontales sur la grille de calandre et la protection de carter inférieur sous le pare-chocs expriment la robustesse.



Les clignotants carrés et les antibrouillards à LED (situés sous les feux à LED), plantés aux extrémités du pare-chocs, contribuent à donner de l'assise à l'ASX.



La signature lumineuse à LED, qui place les clignotants et les antibrouillards aux extrémités du pare-chocs, établit clairement la signature stylistique de Mitsubishi sur la face avant.



L'intégration complète du Dynamic Shield rend l'ASX visuellement plus large avec un capot plus haut, des ailes plus anguleuses ainsi qu'une combinaison de lignes horizontales et verticales.



A l'arrière, l'ASX reçoit des feux à LED au cœur d'un dessin horizontal allongé qui s'étend sur toute la largeur de la



Le dessin du pare-chocs arrière suggère une idée de force avec des contours acérés et des extracteurs placés sur les angles.



La protection de caisse sous le pare-chocs confère une impression de robustesse.



L'intérieur de la voiture intègre des matériaux de qualité supérieure: un habillage métallisé texturé autour de la console centrale et des parties moussées au niveau des genoux sur les côtés de la console.



Le système multimédia connecté (Smartphone-link Display Audio / SDA) offre des fonctionnalités de connectivité avancées, alors que la taille de l'écran atteint huit pouces. Les



Les versions supérieures sont équipées d'un système de navigation Tom Tom permettant l'accès aux informations de circulation en temps réel via la connexion internet d'un smartphone.



Une application utilisant le compteur de vitesse, le compteur kilométrique, les témoins d'alerte et d'autres informations relatives au véhicule est annonce. L'application vérifiera le niveau de carburant restant pour lancer la navigation vers les stations les plus proches, et aidera le conducteur à gérer les intervalles entre chaque révision.



Depuis son lancement en 2009, l'ASX a été vendu à environ 1,36 million d'unités à travers près de 90 pays (à fin mars 2019).



C'est actuellement le troisième véhicule le plus vendu de la gamme Mitsubishi, après le SUV Outlander et le pick-up L200.



Ses marchés les plus importants sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie et la Chine.



L'ASX est un SUV compact conçu pour la ville, mais dont la polyvalence le rend adapté à toutes les situations, qu'il s'agisse d'une utilisation quotidienne ou d'aventures hors des sentiers battus.



Compact tout en conservant la position de conduite haute d'un SUV pour dominer la route, l'ASX se montre maniable et facile à conduire.



En France, l'ASX est mû par un moteur 2.0 litres Mivec (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control system / système de contrôle électronique des soupapes innovant de Mitsubishi) 16 soupapes, accouplé à une boite CVT Invecs (Intelligent and Innovative Vehicle Electronics Control System / système de contrôle intelligent et innovant de l'électronique du véhicule) à six rapports avec un mode Sport à l'étagement court.



La commande de la boite CVT intègre un système de contrôle « Step-up » qui réduit la sensation d'hésitation inhérente aux CVT, avec cette impression de patinage entre le moteur et la boite. Les passages de rapports aidés par le « step-up » permettent de donner une impression d'accélération franche en modifiant subtilement et brièvement les forces motrices pour recréer la sensation d'un passage de rapport comme sur une boite automatique traditionnelle .



Le moteur 2.0 litres Mivec délivre une puissance de 150 ch et un couple de 195 Nm à 4 200 tr/mn.



Le SUV compact Mitsubishi est disponible en deux roues motrices.



L'ASX 2.0 litres SOHC 150 CVT 2WD atteint une vitesse de pointe de 190 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,2 secondes.



L'ASX repose sur une structure de caisse Rise qui dissipe l'énergie d'un choc et dispose d'un système de réduction de vitesse avant collision (FCM / Front Collision Mitigation).



La capacité de traction du SUV Mitsubishi 2WD atteint 1 300 kg.



L'ASX dispose de plusieurs technologies d'aide à la conduite: système de réduction de vitesse avant collision (FCM – Forward Collision Mitigation), alerte de franchissement de ligne (LDW – Lane Departure Warning), aide au démarrage en côte (HSA – Hill Start Assist), contrôle actif de stabilité (ASC) et de traction (TCL), signal de freinage d'urgence (ESS), système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA), système de surveillance d'angle mort (BSW) avec assistance au changement de voie (LCA), régulateur de vitesse avec commandes au volant et système radar laser de réduction d'accélération involontaire (RMS – Mis-acceleration mitigation system) dont le but est d'éviter de heurter d'éventuels obstacles devant le véhicule.



Le système RMS (Mis-acceleration mitigation system) presse la pédale d'accélérateur s'il détecte un véhicule ou un obstacle jusqu'à 4 mètres devant le véhicule et que le conducteur ne tourne pas le volant pour éviter l'obstacle.



Le SUV ASX est commercialisé avec un moteur 2.0 litres S-MIVEC 150 CVT dans une version unique Intense à 27 490 euros.



Les prix du Mitsubishi ASX:



2.0 S-MIVEC 150 CVT AS&G Intense: 27 490 €



Les équipements de série du Mitsubishi ASX:



SÉCURITÉ PASSIVE



Airbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager)

Airbag genoux conducteur

Airbags latéraux conducteur et passager avant

Airbags rideaux aux 1ère et 2ème rangées de sièges

Appuis-tête arrière réglables en hauteur (x3)

Appuis-tête avant réglables en hauteur (

Carrosserie à haute absorption d'énergie (RISE)

Ceintures de sécurité avant 3 points à prétensionneur et limiteur de force, réglables en hauteur (x2)

Ceintures de sécurité arrière 3 points (x3)

Points d'ancrage ISOFIX aux places latérales arrière (x2)

Sécurité enfants aux portes arrière

Témoins de non bouclage des ceintures de sécurité aux places avant (x2)



SÉCURITÉ ACTIVE



Aide au démarrage en côte (HSA)

Aide au stationnement arrière

Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)

Antiblocage des roues (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et aide au freinage d'urgence (BAS)

Caméra de recul

Contrôle actif de stabilité (ASC) et de traction (TCL)

Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)

Régulateur de vitesse avec commandes au volant

Signal de freinage d'urgence (ESS)

Système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTA)

Système de réduction de vitesse avant collision avec fonction de détection des piétons (FCM)

Système de surveillance d'angle mort (BSW) avec assistance au changement de voie (LCA)



PRÉSENTATION EXTÉRIEURE



Antenne type aileron de requin

Garnissage de passages de roues noir

Grille de calandre chromée

Moulure de vitres latérales chromée

Plaque de protection avant en plastique noir

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

Rails de toit noirs

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec répétiteurs de clignotants intégrés

Spoiler arrière couleur carrosserie

Toit vitré panoramique avec volet occultant électrique et éclairage d'ambiance à LED

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées



ROUES & JANTES



Jantes alliage bi-ton 18 pouces



PRÉSENTATION INTÉRIEURE



Accoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrés (x2)

Accoudoir central avant avec rangement intégré

Ciel de pavillon noir

Couvre-bagages rigide

Décors de console centrale noirs laqués avec inserts aspect chrome

Éclairage intérieur (plafonnier, boîte à gants et coffre)

Ordinateur de bord multi-information avec écran couleur LCD

Pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés et porte-ticket (x2)

Pédalier aluminium

Poignées de maintien rétractables (x3)

Poignées de portes intérieures chromées

Volant 3 branches multifonction et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir



CONFORT



Air conditionné automatique avec filtre habitacle

Boîte à gants réfrigérée

Console centrale avant avec porte-gobelets intégrés (x2)

Ouverture et fermeture des portes centralisées

Palettes de changement de vitesse au volant

Rangements avec porte-bouteille intégré dans les portières avant (x2)

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

Rétroviseur intérieur avec fonction jour/nuit automatique

Système d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)

Vitres avant et arrière électriques (avec fonction anti-pincement et système d'ouverture/fermeture temporisé côté conducteur)

Volant réglable en hauteur et en profondeur



SIÈGES



Banquette arrière rabattable (60/40)

Sellerie TEP et suédine

Siège conducteur réglable en hauteur



MULTIMÉDIA & COMMUNICATION



Commandes du système audio au volant

Prise 12V

Ports USB (x2)

Radio numérique terrestre (DAB)

Système audio LW/MW/FM avec 6 haut-parleurs

Système de téléphonie Bluetooth avec reconnaissance vocale et commandes au volant

Système multimédia connecté Smartphone-link Display Audio 2.0 (SDA), avec navigation intégrée et écran tactile 8 pouces, compatible Apple CarPlay et Android



ÉCLAIRAGE & VISIBILITÉ



Allumage automatique des feux de croisement

Capteur de pluie

Éclairage d'accueil extérieur et fonction «Coming Home»

Feux arrière à LED

Feux de jour à LED

Fonction éclairage intelligent (commutation automatique entre feux de route et feux de croisement) (AHB)

Projecteurs à LED avec réglage automatique de la portée

Projecteurs antibrouillard à LED

